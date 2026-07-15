Vis-à-Vis Nicosia: Δύο εκθέσεις, συζητήσεις και μια γιορτή στην παλιά Λευκωσία

Δημοσιεύθηκε 15.07.2026 19:43

Δύο εκθέσεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και μια βραδινή γιορτή συναντώνται την Πέμπτη, 16 Ιουλίου, στην παλιά Λευκωσία, στο πλαίσιο του Vis-à-Vis Nicosia που υλοποιεί το Visual Voices.

Το πρόγραμμα αρχίζει στις 19.00, στο Afternoon Hybrid Space, με τα εγκαίνια της έκθεσης «The Ocean of Consciousness – ReDesign Fashion» του Mathieu Devavry και του Dostou Chance. Με επίκεντρο το upcycling, τη δημιουργική επαναχρησιμοποίηση και τις δυνατότητες των υλικών που απορρίπτονται, η έκθεση επανεξετάζει τη μόδα και τη σχέση της με την έννοια της επανάχρησης.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή του καλλιτέχνη Mathieu Devavry, του συνιδρυτή του Afternoon Hybrid, Στέφανου Τσίγκη, της δημοσιογράφου Άννας Χρίστου και του ιδρυτή του Dostou Chance, Ανδρέα Στυλιανού.

«Peace • Love • Positivity» στο Καρτζίν και το Nestopia

Στις 20.00, το πρόγραμμα μεταφέρεται στο Καρτζίν, στην οδό Αισχύλου 83, για μια δεύτερη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, αυτή τη φορά γύρω από το «Peace • Love • Positivity».

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν ο καλλιτέχνης Hakan Çoban, η Berfin Süreç από το Collective Beat, η δημοσιογράφος Χριστοθέα Ιακώβου και ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από το Nestopia. Τη συζήτηση συντονίζει ο Παύλος Χρίστου.

Στις 21.00 ακολουθούν στο Nestopia τα εγκαίνια του «Peace • Love • Positivity» από τον Hakan Çoban και το Collective Beat, ενός πρότζεκτ που εστιάζει στο γέλιο, τη σύνδεση και την κοινότητα που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από κοινές εμπειρίες.

Οι δύο εκθέσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 30 Ιουλίου.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στο 7 Κλειδιά με το Vis-à-Vis Celebration, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κλήρωση και giveaway σημειωματάριου Moleskine.

Το Vis-à-Vis υλοποιείται από το Visual Voices στο πλαίσιο του προγράμματος PLATO και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το NGO Support Centre.