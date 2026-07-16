Οπτικές αφηγήσεις της πόλης: Το ΤΕΠΑΚ φιλοξενεί Διεθνές Blended Intensive Programme στην ανθρωπολογία των μέσων και τις κινηματογραφικές πρακτικές

Δημοσιεύθηκε 16.07.2026 10:44

Το πρόγραμμα χρησιμοποίησε τη Λεμεσό ως ζωντανό εργαστήριο. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες εξερεύνησαν την παραλία, τις αγορές και τις γειτονιές της πόλης μέσα από εθνογραφικούς περιπάτους, ασκήσεις πεδίου και ντοκιμαντέρ, μαθαίνοντας να διαβάζουν την πόλη όχι μόνο ως σκηνικό, αλλά ως ενεπίγραφο χώρο.

Από 8 έως 13 Ιουλίου 2026, το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου και το Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) φιλοξένησαν φοιτητές, φοιτήτριες, ακαδημαϊκές και ακαδημαϊκούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για ένα εβδομαδιαίο Blended Intensive Programme (BIP) στην Ανθρωπολογία των Μέσων και τις Κινηματογραφικές Πρακτικές, το πρώτο της είδους του στο ΤΕΠΑΚ.

Η Λεμεσός ως πεδίο έρευνας

Το πρόγραμμα χρησιμοποίησε τη Λεμεσό ως ζωντανό εργαστήριο. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες εξερεύνησαν την παραλία, τις αγορές και τις γειτονιές της πόλης μέσα από εθνογραφικούς περιπάτους, ασκήσεις πεδίου και ντοκιμαντέρ, μαθαίνοντας να διαβάζουν την πόλη όχι μόνο ως σκηνικό, αλλά ως ενεπίγραφο χώρο.

Το BIP συγκέντρωσε ερευνητές/τριες και επαγγελματίες που εργάζονται στα όρια μεταξύ ανθρωπολογίας, κινηματογράφου, καλών και οπτικών τεχνών, τεχνολογίας και καθημερινής πρακτικής. Βασικοί συντελεστές ήταν οι Αθηνά Πεγκλίδου και Πηνελόπη Παπαηλία από την Ελλάδα, οι Jaime Quilles Campos και Roberto Oliver Sanchez Garcia από την Ισπανία, και οι Γιάννης Παπαδάκης, Rahme Veziroğlu, Μάρκος Σουροπέτσης, Θεόδωρος Κούρος, Γιάννης Χριστίδης και Selin Genç από την Κύπρο, η δουλειά των οποίων στην ανθρωπολογία, την κοινωνικά ενήμερη τέχνη, τη συμμετοχική αφήγηση, το podcasting, τον κινηματογράφο και τις πολιτικές της εικόνας διαμόρφωσε τον κριτικό προσανατολισμό του προγράμματος.

Σκέψη μέσα από την κάμερα

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε γύρω από ένα κεντρικό ερώτημα: τι σημαίνει να σκέφτεσαι ανθρωπολογικά μέσα από τo βίντεο; Οι συνεδρίες κινήθηκαν ανάμεσα σε θεωρία και πράξη. Από σεμινάρια για την ηθική της αναπαράστασης και την πολιτική του βλέμματος, έως πρακτικά εργαστήρια ντοκιμαντέρ, ηχητικής καταγραφής και οπτικής αφήγησης.

Το BIP παρείχε στους συμμετέχοντες/ουσες τα εργαλεία για να δουλεύουν με εικόνες και ήχους όπως οι ανθρωπολόγοι δουλεύουν με λέξεις: προσεκτικά, αναστοχαστικά και πάντα με σεβασμό στους ανθρώπους που συμμετέχουν. Τα οπτικά έργα που δημιούργησαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εκτέθηκαν στο Ξυδάδικο, στη Λεμεσό, την τελευταία ημέρα του προγράμματος στα πλαίσια δημόσιας εκδήλωσης.

Ευρωπαϊκή συνεργασία

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Erasmus+ Blended Intensive Programme, φέρνοντας κοντά φοιτητές/ήτριες και διδάσκοντες/ουσες από πανεπιστήμια σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν φοιτητές, φοιτήτριες και ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), την Ισπανία (Universidad Miguel Hernández de Elche), τη Ρουμανία (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κλουζ-Ναπόκα) και την Κύπρο (ΤΕΠΑΚ). Τον συντονισμό του προγράμματος ανέλαβαν οι Γιάννης Χρηστίδης, Αν. Καθηγητής στο Τμήμα Καλών Τεχνών και Θεόδωρος Κούρος, Λέκτορας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.

Το BIP αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας διοργάνωσης διεθνών και τοπικών προγραμμάτων στο ΤΕΠΑΚ που συνδέουν εφαρμοσμένη έρευνα, έρευνα πεδίου και δημιουργική πράξη, με στόχο να καταστήσουν το πανεπιστήμιο ως περιφερειακό κόμβο κριτικής σκέψης στα μέσα και στην ανθρωπολογία.