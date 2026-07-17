Φεστιβάλ Γειτονιάς Προδρόμου: Φωτογραφικός διαγωνισμός για παιδιά και εφήβους - Πώς να συμμετάσχουν

Δημοσιεύθηκε 17.07.2026 12:20

Στόχος του διαγωνισμού είναι να δοθεί η ευκαιρία στους νέους να αναδείξουν τον χαρακτήρα, την ιστορία και τη φυσική ομορφιά της ενορίας μέσα από τη δική τους δημιουργική ματιά.

Φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα «Οι ομορφιές του Προδρόμου» προκηρύσσουν οι διοργανωτές του Φεστιβάλ Γειτονιάς Προδρόμου, καλώντας παιδιά και εφήβους έως 16 ετών να αποτυπώσουν μέσα από τον φωτογραφικό τους φακό τις ξεχωριστές εικόνες της περιοχής.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να δοθεί η ευκαιρία στους νέους να αναδείξουν τον χαρακτήρα, την ιστορία και τη φυσική ομορφιά της ενορίας μέσα από τη δική τους δημιουργική ματιά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι και νέες έως 16 ετών, οι οποίοι είτε κατοικούν στην Ενορία Προδρόμου είτε έχουν οικογενειακό δεσμό με την περιοχή, όπως γονείς, παππούδες ή γιαγιάδες που κατοικούν ή κατάγονται από αυτήν.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να φωτογραφίσουν χαρακτηριστικά σημεία του Προδρόμου, όπως πάρκα και χώρους πρασίνου, τον αρχαιολογικό χώρο του Αρχαίου Κιτίου, εκκλησίες και θρησκευτικά μνημεία, γειτονιές, κτήρια ή οποιαδήποτε άλλη εικόνα αναδεικνύει την ταυτότητα και την ομορφιά της ενορίας.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει από μία έως τρεις φωτογραφίες, οι οποίες μπορούν να έχουν ληφθεί είτε με κινητό τηλέφωνο είτε με φωτογραφική μηχανή. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να παραδοθούν τυπωμένες σε μέγεθος Α5, ενώ στο πίσω μέρος κάθε εκτύπωσης πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντα.

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει στις 20 Αυγούστου 2026.

Στους νικητές θα απονεμηθούν πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο, ενώ οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν από πενταμελή κριτική επιτροπή.

Όλες οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν θα παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Γειτονιάς Προδρόμου, με το όνομα κάθε νεαρού φωτογράφου να συνοδεύει το έργο του.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο info@skalatimes.com.