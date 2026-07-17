Αυτές είναι οι κοινότητες που θα φιλοξενήσουν δράσεις της Πολιτιστικής Αποκέντρωσης (πίνακας)

Δημοσιεύθηκε 17.07.2026 19:01

Θέατρο, μουσική, εικαστικά, σύγχρονος χορός και δράσεις παραδοσιακού πολιτισμού θα φτάσουν φέτος σε δεκάδες κοινότητες της κυπριακής υπαίθρου, μέσω του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Συνολικά εγκρίθηκαν 40 παραγωγές, με συνολική χορηγία 461.060 ευρώ, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε κοινότητες σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, ενώ αρκετές από αυτές θα φιλοξενήσουν περισσότερες από μία δράσεις.

Οι φετινές παραγωγές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών εκφράσεων, από θεατρικές παραστάσεις, θέατρο σκιών και παραστάσεις σύγχρονου χορού μέχρι συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, εικαστικές εκθέσεις, εργαστήρια και δράσεις που αναδεικνύουν την τοπική πολιτιστική παράδοση.

Ανάμεσα στις κοινότητες που θα φιλοξενήσουν τις δράσεις περιλαμβάνονται ο Λουβαράς, η Βαβατσινιά, η Τριμίκλινη, τα Κατυδάτα, το Μονάγρι, ο Οίκος, το Νικήταρι, η Φλάσου, το Πέρα Πεδί, η Γαλάτα, οι Πάνω Πλάτρες, το Κάμπι Φαρμακά, τα Λιβάδια Πιτσιλιάς, ο Άγιος Γεώργιος Σιλίκου, ο Πεδουλάς, ο Άγιος Θεόδωρος Πιτσιλιάς, το Φοινί, η Δάλι, ο Άγιος Αμβρόσιος, τα Λαγουδερά, η Αρμίνου, ο Κάθικας, η Νικόκλεια, το Βουνί, το Σούνι, η Άρσος, η Πλατανιστάσα, η Παναγιά, ο Κάτω Δρυς, ο Καλοπαναγιώτης, ο Ασκάς, το Φτερικούδι, ο Λαζανιάς, ο Άγιος Μάμας, η Αλέκτορα, τα Κέδαρες, το Πελένδρι, η Σίμου, το Παλαίκυθρο, οι Εργάτες, το Καλό Χωριό Ορεινής, το Πισσούρι, η Ζωοπηγή, ο Άγιος Επιφάνιος, η Αυγόρου, η Περιστερώνα, η Πάχνα, το Μιτσερό, το Κολόσσι και οι Αρόδες, μεταξύ άλλων.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων δημοσιοποιήθηκε από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, με τις δράσεις να αναμένεται να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2026, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της πολιτιστικής ζωής στην κυπριακή ύπαιθρο και της πρόσβασης των κατοίκων σε ποιοτικές πολιτιστικές παραγωγές.