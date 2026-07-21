Κλειστό αύριο το Μουσείο Κεντητικής και Αργυροχοΐας στα Λεύκαρα

Δημοσιεύθηκε 21.07.2026 11:34

Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του μουσείου οφείλεται σε προγραμματισμένη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, στο πλαίσιο εργασιών που θα πραγματοποιήσει η ΑΗΚ.

Κλειστό για το κοινό θα παραμείνει αύριο, Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026, το Τοπικό Μουσείο Παραδοσιακής Κεντητικής και Αργυροχοΐας στα Λεύκαρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του μουσείου οφείλεται σε προγραμματισμένη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, στο πλαίσιο εργασιών που θα πραγματοποιήσει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων απολογείται προς το κοινό για την όποια ταλαιπωρία ενδέχεται να προκληθεί.