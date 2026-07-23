Parathyro logo
Επίκαιρα
Θέματα
Πόλη - Εξοχή
Εικαστικά
Δέκα παραγωγές από Κύπρο και εξωτερικό στο Buffer Fringe Festival
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 23.07.2026 10:22
Δέκα παραγωγές από Κύπρο και εξωτερικό στο Buffer Fringe Festival

Η φετινή διοργάνωση επιστρέφει στις ρίζες αυτού που κάνει το Buffer Fringe να ξεχωρίζει, ως «ένας χώρος για όσους τολμούν να αμφισβητήσουν», αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης να αμφισβητεί παγιωμένες αφηγήσεις και να δημιουργεί νέες δυνατότητες συνύπαρξης.

Το Buffer Fringe Performing Arts Festival ανακοίνωσε τους καλλιτέχνες και τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στην 11η διοργάνωσή του, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2, 3 και 4 Οκτωβρίου 2026, στη Λευκωσία.

Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται από το Home for Cooperation, επιστρέφει για ενδέκατη χρονιά παρουσιάζοντας δέκα παραγωγές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Από την ίδρυσή του το 2014 αποτελεί το μοναδικό Fringe Festival της Κύπρου και λειτουργεί ως δικοινοτική πλατφόρμα συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού, αξιοποιώντας τις παραστατικές τέχνες ως μέσο διαλόγου, συνδημιουργίας και κοινωνικού μετασχηματισμού.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η φετινή διοργάνωση επιστρέφει στις ρίζες αυτού που κάνει το Buffer Fringe να ξεχωρίζει, ως «ένας χώρος για όσους τολμούν να αμφισβητήσουν», αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης να αμφισβητεί παγιωμένες αφηγήσεις και να δημιουργεί νέες δυνατότητες συνύπαρξης.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι:

  • Yeva Sai & Matteo Marongiu (Ηνωμένο Βασίλειο/Ιταλία) με το One Sunday Morning
  • Koulou Makka Collective (Κύπρος) με το In Our Bubble(s)
  • Mariani, Buchanan, Capizzi & Cosemans (Κύπρος) με το Don't Look at the Dead Cat!
  • Maria Savva (Κύπρος) με το folkLOL:more
  • Antonis Christis (Κύπρος) με το deep inside.
  • Anas Younes (Συρία/Ολλανδία) με το On Anger and Fatigue
  • Melina Michael (Ηνωμένο Βασίλειο) με το Pinned, Camera Obscura
  • Sophie Fetokaki & Rahme Veziroglu (Κύπρος) με το φρούτα ονείρων / rüyadaki meyveler
  • Karakoncoles (Κύπρος) με το Karakoncoles
  • x.ypno & panayiotis (Κύπρος) με το MISSPELINGS!

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα