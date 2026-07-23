Δέκα παραγωγές από Κύπρο και εξωτερικό στο Buffer Fringe Festival

Δημοσιεύθηκε 23.07.2026 10:22

Η φετινή διοργάνωση επιστρέφει στις ρίζες αυτού που κάνει το Buffer Fringe να ξεχωρίζει, ως «ένας χώρος για όσους τολμούν να αμφισβητήσουν», αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης να αμφισβητεί παγιωμένες αφηγήσεις και να δημιουργεί νέες δυνατότητες συνύπαρξης.

Το Buffer Fringe Performing Arts Festival ανακοίνωσε τους καλλιτέχνες και τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στην 11η διοργάνωσή του, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2, 3 και 4 Οκτωβρίου 2026, στη Λευκωσία.

Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται από το Home for Cooperation, επιστρέφει για ενδέκατη χρονιά παρουσιάζοντας δέκα παραγωγές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Από την ίδρυσή του το 2014 αποτελεί το μοναδικό Fringe Festival της Κύπρου και λειτουργεί ως δικοινοτική πλατφόρμα συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού, αξιοποιώντας τις παραστατικές τέχνες ως μέσο διαλόγου, συνδημιουργίας και κοινωνικού μετασχηματισμού.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η φετινή διοργάνωση επιστρέφει στις ρίζες αυτού που κάνει το Buffer Fringe να ξεχωρίζει, ως «ένας χώρος για όσους τολμούν να αμφισβητήσουν», αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης να αμφισβητεί παγιωμένες αφηγήσεις και να δημιουργεί νέες δυνατότητες συνύπαρξης.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι: