Δέκα παραγωγές από Κύπρο και εξωτερικό στο Buffer Fringe Festival

Το Buffer Fringe Performing Arts Festival ανακοίνωσε τους καλλιτέχνες και τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στην 11η διοργάνωσή του, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2, 3 και 4 Οκτωβρίου 2026, στη Λευκωσία.
Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται από το Home for Cooperation, επιστρέφει για ενδέκατη χρονιά παρουσιάζοντας δέκα παραγωγές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Από την ίδρυσή του το 2014 αποτελεί το μοναδικό Fringe Festival της Κύπρου και λειτουργεί ως δικοινοτική πλατφόρμα συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού, αξιοποιώντας τις παραστατικές τέχνες ως μέσο διαλόγου, συνδημιουργίας και κοινωνικού μετασχηματισμού.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η φετινή διοργάνωση επιστρέφει στις ρίζες αυτού που κάνει το Buffer Fringe να ξεχωρίζει, ως «ένας χώρος για όσους τολμούν να αμφισβητήσουν», αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης να αμφισβητεί παγιωμένες αφηγήσεις και να δημιουργεί νέες δυνατότητες συνύπαρξης.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι:
- Yeva Sai & Matteo Marongiu (Ηνωμένο Βασίλειο/Ιταλία) με το One Sunday Morning
- Koulou Makka Collective (Κύπρος) με το In Our Bubble(s)
- Mariani, Buchanan, Capizzi & Cosemans (Κύπρος) με το Don't Look at the Dead Cat!
- Maria Savva (Κύπρος) με το folkLOL:more
- Antonis Christis (Κύπρος) με το deep inside.
- Anas Younes (Συρία/Ολλανδία) με το On Anger and Fatigue
- Melina Michael (Ηνωμένο Βασίλειο) με το Pinned, Camera Obscura
- Sophie Fetokaki & Rahme Veziroglu (Κύπρος) με το φρούτα ονείρων / rüyadaki meyveler
- Karakoncoles (Κύπρος) με το Karakoncoles
- x.ypno & panayiotis (Κύπρος) με το MISSPELINGS!