Το ΠΑΜΕ ΚΑΪΜΑΚΛΙ αναζητά σπίτια, οικοδεσπότες και φιλοξενία για διεθνείς καλλιτέχνες

Δημοσιεύθηκε 24.07.2026 10:06

Οι διοργανωτές καλούν όσους μπορούν να συμβάλουν ή γνωρίζουν διαθέσιμο χώρο να επικοινωνήσουν μαζί τους, τονίζοντας ότι η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του φεστιβάλ και της σύνδεσής του με τη γειτονιά.

Κάλεσμα προς τους κατοίκους του Καϊμακλίου και της ευρύτερης περιοχής απευθύνει το Φεστιβάλ ΠΑΜΕ ΚΑΪΜΑΚΛΙ, αναζητώντας άτομα που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν διεθνείς καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση.

Όπως κάθε χρόνο, το φεστιβάλ θα υποδεχθεί δημιουργούς από το εξωτερικό, οι οποίοι θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στη γειτονιά, δημιουργώντας νέα έργα εμπνευσμένα από το Καϊμακλί, τους ανθρώπους, τους χώρους και τις ιστορίες του.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να συμμετάσχουν καλλιτέχνες από τη Γαλλία, την Ιταλία και το Ιράν, μεταξύ άλλων χωρών. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της διαμονής τους, ζητείται η στήριξη της τοπικής κοινότητας, είτε μέσω φιλοξενίας ενός καλλιτέχνη για λίγες ημέρες πριν ή κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, είτε μέσω διάθεσης δωματίου ή διαμερίσματος προς ενοικίαση, είτε με την υπόδειξη οικονομικών επιλογών διαμονής στην περιοχή.

Οι διοργανωτές καλούν όσους μπορούν να συμβάλουν ή γνωρίζουν διαθέσιμο χώρο να επικοινωνήσουν μαζί τους, τονίζοντας ότι η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του φεστιβάλ και της σύνδεσής του με τη γειτονιά.