Η Σωτήρα αποκτά ψηφιακή Βυζαντινή Διαδρομή με εικονικές περιηγήσεις 360°

Δημοσιεύθηκε 27.07.2026 16:40

«Κάθε ναός και εξωκλήσι αφηγείται τη δική του ξεχωριστή ιστορία, διαφυλάσσοντας παραδόσεις, θρύλους και μνήμες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά».

Ο Δήμος Αγίας Νάπας και το Δημοτικό Διαμέρισμα Σωτήρας, με τη στήριξη της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Αμμοχώστου και του Υφυπουργείου Τουρισμού, προχώρησε στη δημιουργία της ψηφιακής «Βυζαντινής Διαδρομής Σωτήρας - Sotira Byzantine Route», μιας πρωτοβουλίας που αναδεικνύει την πλούσια ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη μοναδική ταυτότητα της Σωτήρας.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Νάπας αναφέρεται ότι «τα ιστορικά βυζαντινά ξωκλήσια της Σωτήρας στέκουν εδώ και αιώνες ως αδιάψευστοι μάρτυρες της πίστης, της ιστορίας και της πολιτιστικής συνέχειας του τόπου».

«Κάθε ναός και εξωκλήσι αφηγείται τη δική του ξεχωριστή ιστορία, διαφυλάσσοντας παραδόσεις, θρύλους και μνήμες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά», σημειώνεται.

«Με στόχο την προστασία, την ανάδειξη και την προβολή αυτού του πολύτιμου θρησκευτικού και πολιτιστικού αποθέματος, ο Δήμος Αγίας Νάπας και το Δημοτικό Διαμέρισμα Σωτήρας δημιούργησαν μια ενιαία θεματική διαδρομή που συνδέει όλα τα βυζαντινά ξωκλήσια της περιοχής», αναφέρεται.

Η πρωτοβουλία, προστίθεται, εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος, προβάλλοντας την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό που το καθιστούν μοναδικό.

Η «Βυζαντινή Διαδρομή Σωτήρας» περιλαμβάνει όλα τα βυζαντινά ξωκλήσια της κοινότητας, ιστορικές πληροφορίες και τους τοπικούς θρύλους που τα συνοδεύουν.

Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τη διαδρομή τόσο μέσω μιας ενιαίας χαρτογραφημένης διαδρομής στο Google Maps όσο και μέσα από μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία προσφέρει εικονικές περιηγήσεις 360°, πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και χρήσιμες πληροφορίες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, αναβαθμίζοντας την εμπειρία του θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, «σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος έχουν τοποθετηθεί ενημερωτικές πινακίδες και σχετική σήμανση, διευκολύνοντας την περιήγηση και την ενημέρωση των επισκεπτών».

Η ψηφιακή περιήγηση είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://360.ayianapaprotarasguide.com/Sotira-Byzantine.../