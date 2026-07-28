Το WIP Festival 2026 δίνει ραντεβού στο Fengaros - «Πρώτη γεύση» του «Ground Truth» και του φεστιβάλ

Δημοσιεύθηκε 28.07.2026 13:23

Θα παρουσιαστεί ένα ειδικό απόσπασμα από το έργο «Ground Truth», το οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του φετινού WIP Festival. Πρόκειται για ένα ποιητικό και ερευνητικά τεκμηριωμένο ντοκιμαντέρ και εικαστική εγκατάσταση του Miguel Teodoro, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Κύπριο επιστήμονα δρα Γιώργο Ζίττη.

Μια πρώτη γεύση από όσα θα παρουσιάσει το WIP Arts & Technology Festival 2026 θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν οι επισκέπτες του Fengaros Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 30 Ιουλίου έως το Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, στο Petrides Farm Park, στο Μαρκί.

Λίγους μήνες πριν από την έναρξη του WIP Festival στη Λευκωσία, τον ερχόμενο Οκτώβριο, η ομάδα του CYENS Thinker Maker Space θα βρίσκεται στο Fengaros με δικό της περίπτερο, παρουσιάζοντας πληροφορίες για τη φετινή διοργάνωση, το πρόγραμμά της και τα σημαντικότερα έργα που θα φιλοξενηθούν σε αυτήν.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν τα μέλη της ομάδας του WIP και να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο το φεστιβάλ συνδέει την τέχνη, την επιστημονική έρευνα, τις νέες τεχνολογίες και τον σύγχρονο πολιτισμό.

Πρώτη παρουσίαση του «Ground Truth»

Στο περίπτερο θα παρουσιαστεί, επίσης, ένα ειδικό απόσπασμα από το έργο «Ground Truth», το οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του φετινού WIP Festival.

Πρόκειται για ένα ποιητικό και ερευνητικά τεκμηριωμένο ντοκιμαντέρ και εικαστική εγκατάσταση του Miguel Teodoro, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Κύπριο επιστήμονα δρα Γιώργο Ζίττη.

Μέσα από την παρουσίαση στο Fengaros, το κοινό θα αποκτήσει μια πρώτη εικόνα για το έργο, καθώς και για την έρευνα και τη δημιουργική διαδικασία που προηγήθηκαν της υλοποίησής του. Η ολοκληρωμένη εγκατάσταση θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο του WIP Arts & Technology Festival 2026.

Παράλληλα, η ομάδα του Thinker Maker Space θα προσφέρει στους επισκέπτες αναμνηστικά αντικείμενα του WIP, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στους χώρους δημιουργίας του CYENS.

Στο περίπτερο θα διατίθενται, ακόμη, συλλεκτικά προϊόντα περιορισμένης έκδοσης του Fengaros Festival, τα οποία δημιουργήθηκαν επίσης στο Maker Space. Τα προϊόντα και τα αναμνηστικά θα διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η παρουσία του WIP στο Fengaros απευθύνεται τόσο σε όσους σχεδιάζουν ήδη να επισκεφθούν το φεστιβάλ τον Οκτώβριο όσο και σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τη διοργάνωση και τη δραστηριότητα του CYENS Thinker Maker Space.

Το WIP Arts & Technology Festival έχει ως επίκεντρο τη συνάντηση της τέχνης με την τεχνολογία, φιλοξενώντας έργα και δημιουργούς που εξερευνούν σύγχρονα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και επιστημονικά ζητήματα μέσα από νέες μορφές έκφρασης.