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Υφυπουργείο Πολιτισμού: Οικονομική στήριξη στις πυρόπληκτες κοινότητες της Ορεινής Λεμεσού για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων το 2026
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 29.07.2026 14:50
Υφυπουργείο Πολιτισμού: Οικονομική στήριξη στις πυρόπληκτες κοινότητες της Ορεινής Λεμεσού για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων το 2026

Πολιτιστική εκδήλωση στην Κοινότητα Λόφου. Photo credit: @Κοινοτικό Συμβούλιο Λόφου.

To Υφυπουργείο Πολιτισμού ανταποκρίθηκε άμεσα πέρσι μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Ιουλίου στην ορεινή Λεμεσό και έλαβε μέτρα για τη διαφύλαξη των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Παράλληλα, μερίμνησε για τη στήριξη των 16 πυρόπληκτων κοινοτήτων που επλήγησαν  προσφέροντας τους μια χορηγία συνολικού ύψους 50,000 ευρώ για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων της επιλογής τους. 

Xρηματοδοτήθηκαν εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις με στόχο να ενισχυθεί η πολιτιστική ζωή της περιοχής,  να δημιουργηθούν ευκαιρίες κοινωνικής συνεύρεσης των κατοίκων αλλά και διοργανωθούν δράσεις που θα έφερναν επισκέπτες από όλη την Κύπρο. Το όλο εγχείρημα στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Εισακούγοντας το αίτημα των κοινοτήτων, το Υφυπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε όπως στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της Κυβέρνησης, προχωρήσει και φέτος στην παραχώρηση εφάπαξ ποσού ύψους 3000 ευρώ σε κάθε πυρόπληκτη κοινότητα της Ορεινής Λεμεσού για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων της επιλογής τους, όποτε το επιθυμούν μέσα στο 2026. Επίσης, παρέχεται και πάλι η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων, ώστε να συνδιοργανωθούν εκδηλώσεις, ενισχύοντας έτσι τον αντίκτυπο των δράσεων τους.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου θα επικοινωνήσει άμεσα με τις κοινότητες για να τις ενημερώσει για τη διαδικασία καταβολής της χορηγίας. 

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού εκφράζει για μια ακόμη φορά την ετοιμότητά του να ενισχύσει την πολιτιστική ζωή της ορεινής Λεμεσού για να ανακτήσει πλήρως τη ζωντάνια και την επισκεψιμότητα της. Οι πολιτιστικές δράσεις μπορούν να συντείνουν στην ανακούφιση των κατοίκων της περιοχής από τις συνέπειες της πυρκαγιάς αλλά και να προβάλουν την κάθε κοινότητα με ένα άλλο θετικό τρόπο. 

 

 

 

 

Tags

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
εκδηλώσεις
πυρόπληκτες κοινότητες της Ορεινής Λεμεσού
οικονομική στήριξη
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