Ο Δήμος Λευκωσίας προσκαλεί οργανισμούς να συμμετάσχουν στο NICOSIA ERASMUS+ FESTIVAL 2026

Ο Δήμος Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς νεολαίας και όλους όσοι υλοποιούν ή συμμετέχουν σε έργα του προγράμματος Erasmus+, να γίνουν μέρος του NICOSIA ERASMUS+ FESTIVAL 2026, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026, από τις 10.00 έως τις 14.00, στην Πλατεία Σπυριδάκη, στη Λεωφόρο Μακαρίου, στη Λευκωσία

Το NICOSIA ERASMUS+ FESTIVAL 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη γιορτή του Erasmus+ στην Κύπρο, μετατρέποντας το κέντρο της πρωτεύουσας σε έναν ανοιχτό χώρο γνώσης, δημιουργίας, συνεργασίας και ευρωπαϊκής εξωστρέφειας. Μέσα από διαδραστικές δράσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και βιωματικές εμπειρίες, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις δυνατότητες που προσφέρει το Erasmus+ σε άτομα κάθε ηλικίας.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, οι συμμετέχοντες οργανισμοί καλούνται να σχεδιάσουν δημιουργικές και διαδραστικές δραστηριότητες που θα παρουσιάζουν τα έργα, τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων Erasmus+, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των επισκεπτών.

Ενδεικτικά, οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν:

Διαδραστικά εργαστήρια και δημιουργικές κατασκευές.

Παιχνίδια γνώσεων και εκπαιδευτικές προκλήσεις.

Ψηφιακές εμπειρίες και παρουσιάσεις έργων.

Πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Επιδείξεις δεξιοτήτων και καινοτόμων πρακτικών.

Παρουσιάσεις εμπειριών συμμετεχόντων Erasmus+.

Δραστηριότητες για παιδιά, νέους, οικογένειες και ενήλικες.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι να αναδείξει το Erasmus+ μέσα από τη συμμετοχή και τη βιωματική εμπειρία, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις δράσεις και τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η συμμετοχή στο Φεστιβάλ αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τους οργανισμούς να προβάλουν το έργο και τις καλές πρακτικές τους, να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητά τους, να δικτυωθούν με άλλους φορείς, να εμπνεύσουν νέους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του Erasmus+ και να συμβάλουν ενεργά στη διάδοση των ευρωπαϊκών αξιών, της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας.

Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Λεωφόρος Μακαρίου θα φιλοξενήσει μουσική, DJ, παρουσιάσεις, χορευτικά δρώμενα, ψυχαγωγικές και διαδραστικές δραστηριότητες, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Παρουσιαστής της εκδήλωσης θα συντονίζει το πρόγραμμα και θα αναδεικνύει τις δράσεις των συμμετεχόντων οργανισμών, ενώ η διοργάνωση θα προβληθεί εκτενώς μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Δήμου Λευκωσίας και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, προσφέροντας πρόσθετη δημοσιότητα στους συμμετέχοντες φορείς.

Η συμμετοχή στο NICOSIA ERASMUS+ FESTIVAL 2026 είναι δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται να αποστείλουν την πρόταση συμμετοχής τους, συνοδευόμενη από σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων που προτίθενται να υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση culturalservice@nicosia.org.cy, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Δήμος Λευκωσίας και το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης προσκαλούν όλους τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πρόγραμμα Erasmus+ να συμμετάσχουν στη μεγάλη αυτή γιορτή και να συμβάλουν στη δημιουργία μιας ξεχωριστής εμπειρίας που θα αναδείξει τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες, τη συνεργασία, την καινοτομία και τη δύναμη της μάθησης για όλους.