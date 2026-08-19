Οι πολιτιστικοί χώροι ως «καταφύγια» από τον καύσωνα, το πείραμα της Μαδρίτης

Καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι παρατεταμένοι καύσωνες δοκιμάζουν όλο και περισσότερο τις ευρωπαϊκές πόλεις, πολιτιστικοί και δημόσιοι χώροι αναζητούν νέους τρόπους να ανταποκριθούν στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Σε αυτή τη λογική κινείται ένα πείραμα που πραγματοποιήθηκε στο Infinito Delicias, έναν πολιτιστικό χώρο στη Μαδρίτη, με επίκεντρο την ιδέα των λεγόμενων «κλιματικών καταφυγίων».

Όπως αναφέρει το Incolto Studio, οι καύσωνες απειλούν πλέον τη βιωσιμότητα πολλών πόλεων, ενώ τα κλιματικά καταφύγια επιχειρούν να προσφέρουν μια σχετικά απλή μορφή προσαρμογής. Πρόκειται για υφιστάμενους δημόσιους χώρους που ανοίγουν τις πόρτες τους κατά τους θερμότερους μήνες, προσφέροντας στους κατοίκους ένα δροσερό και προστατευμένο περιβάλλον.

«Δροσιά, σκιά, συνάντηση», είναι η λογική πίσω από την ιδέα, η οποία δεν προϋποθέτει απαραίτητα μια μεγάλης κλίμακας αστική παρέμβαση, αλλά μπορεί να βασιστεί στην αλλαγή της χρήσης ενός ήδη υπάρχοντος χώρου.

Ένα κλιματικό καταφύγιο μέσα σε πολιτιστικό χώρο

Στο Infinito Delicias, το Incolto Studio συνεργάστηκε με τους Zuloark, Ultrazul και φοιτητές του Javeriana University της Μπογκοτά, με στόχο τη δημιουργία ενός τέτοιου κλιματικού καταφυγίου μέσα στον πολιτιστικό χώρο.

Η προσέγγιση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στον σχεδιασμό μιας εγκατάστασης για τους κατοίκους. Η ομάδα επέλεξε μια συμμετοχική διαδικασία, επιχειρώντας να κατασκευάσει και να χρησιμοποιήσει τον χώρο μαζί με την κοινότητα, την ώρα που αυτός διαμορφωνόταν.





Το εγχείρημα αντιμετωπίζει έτσι το κλιματικό καταφύγιο όχι μόνο ως μια πρακτική υποδομή προστασίας από τη ζέστη, αλλά και ως έναν κοινό τόπο.

«Ένα κλιματικό καταφύγιο είναι, στο τέλος, απλώς ένας χώρος με κλιματισμό», σημειώνουν οι δημιουργοί. Εκείνο που το μεταμορφώνει, όπως εξηγούν, είναι «η συλλογική πρόθεση πίσω από αυτό, το κοινό νόημα που το κατοικεί και η κοινότητα που επιλέγει να εμφανιστεί».

Το πείραμα της Μαδρίτης θέτει έτσι ένα ευρύτερο ερώτημα για τον ρόλο που μπορούν να αναλάβουν οι πολιτιστικές υποδομές στην εποχή της κλιματικής κρίσης, όχι μόνο ως χώροι τέχνης και πολιτισμού, αλλά και ως ανοιχτοί χώροι συνάντησης και προστασίας για τις κοινότητες των πόλεων.