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Δέκα χρόνια μετά επιστρέφει στην Καλαβασό το Ξαρκής
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 25.08.2026 14:41
Δέκα χρόνια μετά επιστρέφει στην Καλαβασό το Ξαρκής

© Ξαρκής / Facebook.

Η σχέση του φεστιβάλ με την Καλαβασό άρχισε το 2016, μέσα από τη συνεργασία του με το Πολιτιστικό Φεστιβάλ Τέντας.Δέκα χρόνια αργότερα, το Ξαρκής επιστρέφει στο χωριό, με στόχο να εξελίξει αυτή τη σχέση και να αναδείξει διαφορετικές πτυχές της ιστορίας, της γνώσης και της σύγχρονης ζωής του τόπου.

Το 12ο Φεστιβάλ Ξαρκής θα πραγματοποιηθεί από τις 11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου στην Καλαβασό, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει το χωριό ως έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, μνήμης και δημιουργίας.

Η σχέση του φεστιβάλ με την Καλαβασό άρχισε το 2016, μέσα από τη συνεργασία του με το Πολιτιστικό Φεστιβάλ Τέντας. Δέκα χρόνια αργότερα, το Ξαρκής επιστρέφει στο χωριό, με στόχο να εξελίξει αυτή τη σχέση και να αναδείξει διαφορετικές πτυχές της ιστορίας, της γνώσης και της σύγχρονης ζωής του τόπου.

Από την Τέντα και τους αρχαίους οικισμούς μέχρι τα παλιά μεταλλεία, η Καλαβασός διαθέτει μια μοναδική αρχαιολογική και βιομηχανική κληρονομιά. Παράλληλα, παραμένει ένα ενεργό οικοσύστημα καλλιτεχνών, χειροτεχνών και παραγωγών.

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© Ξαρκής / Facebook.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, κάτοικοι, καλλιτέχνες από την Κύπρο και επισκέπτες από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, την Γκάνα, την Τυνησία, τη Σουηδία και την Αγγλία θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συνδημιουργήσουν.

Οι δράσεις θα εξετάσουν, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο η αποικιοκρατική κληρονομιά επηρεάζει τον σύγχρονο πολιτισμό, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη σύνδεση με τον τόπο και την τοπική κοινότητα.

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Πληροφορίες

12ο Φεστιβάλ Ξαρκής

Ημερομηνίες: 11-13 Σεπτεμβρίου 2026

Τοποθεσία: Καλαβασός, Λεμεσός

Είσοδος ελεύθερη.

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© Ξαρκής / Facebook.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΞΑΡΚΗΣ
ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ
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