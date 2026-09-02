Στις 10 Οκτωβρίου το φετινό United by Pride - Ποιοι καλλιτέχνες θα συμμετέχουν

Το United by Pride (UbP) επιστρέφει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, φέρνοντας μαζί ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα και κοινότητες από ολόκληρη την Κύπρο, και από τις δύο πλευρές της διαχωριστικής γραμμής.

Δύο παράλληλες πορείες ξεκινούν στις 17:00, από την Πλατεία Ελευθερίας και το Πάρκο Kuğulu, και συναντιούνται στη νεκρή ζώνη του Λήδρα Παλάς με ένα πλήρες πρόγραμμα.

Παρουσιάζει ο A Man To Pet. Το πρόγραμμα συγκεντρώνει κουήρ καλλιτέχνες και περφόρμερ, τους: Karagöza, Caramel, το ντουέτο Tutti Canımlar (Işidei Preciado και Eryetiş Canbozan) με το act The Kardeşans, τον καλλιτέχνη περφόρμανς Gravity Grave (George Rallis), καθώς και τους DJs Nicholas και Nana.

Όπως σημειώνεται στο δελτίο Τύπου της διοργάνωσης: «Η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος σε ολόκληρη την Ευρώπη και εδώ, στον τόπο μας, και επικρατεί σε συζητήσεις που κάποτε έχανε. Στη Γάζα, η κατάπαυση του πυρός συμπλήρωσε έναν χρόνο, κι όμως άνθρωποι εξακολουθούν να σκοτώνονται, εξακολουθούν να στερούνται την πρόσβαση σε τρόφιμα, εξακολουθούν να περιορίζονται πίσω από μια γραμμή που χάραξε γι’ αυτούς κάποιος άλλος. Οι κανόνες υπάρχουν. Κανείς δεν τους επιβάλλει. Γνωρίζουμε τι κάνει σε έναν τόπο μια γραμμή που χάραξε κάποιος άλλος. Ζούμε μέσα σε μία τέτοια γραμμή για περισσότερα από πενήντα χρόνια. Στις 10 Οκτωβρίου τη διασχίζουμε».

Το United by Pride είναι η μοναδική εκδήλωση Pride στο νησί που φέρνει κοντά, σε έναν κοινό χώρο, συμμετέχοντα άτομα και από τις δύο κοινότητες. Στην 5η διοργάνωσή του πλέον, είναι ανεξάρτητο, καθοδηγείται και οργανώνεται από την κοινότητα και δεν έχει εταιρικούς χορηγούς.

Η επιλογή της νεκρής ζώνης είναι συνειδητή: είναι ένα από τα λίγα μέρη όπου ελληνόφωνοι Κύπριοι, τουρκόφωνοι Κύπριοι και κάθε άτομο που θεωρεί το νησί πατρίδα του μπορούν να συναντηθούν με όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια.

Πορευόμαστε για την ειρήνη και την επανένωση, για όλες τις κοινότητες που ζουν στο νησί, για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, για την απελευθέρωση των κουήρ και τρανς ατόμων, καθώς και για τους μετανάστες, τις μετανάστριες και τους πρόσφυγες που υφίστανται αστυνόμευση και στις δύο πλευρές της γραμμής.

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