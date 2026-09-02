Open Day στο Gardens of the Future στην παλιά Λευκωσία

Open Day διοργανώνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 το Gardens of the Future, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει τον χώρο του στην παλιά Λευκωσία.

Οι πόρτες θα είναι ανοικτές από τις 9.00 το πρωί μέχρι τις 17.00 το απόγευμα και, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, οι επισκέπτες μπορούν να περάσουν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, να εργαστούν με το laptop τους, να ασχοληθούν με κάποια χειροτεχνία ή απλώς να χαλαρώσουν στον κήπο, με δωρεάν λεμονάδα.

Gardens of the Future

Το Gardens of the Future αποτελεί μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2020, με επίκεντρο έναν κοινοτικό κήπο στην εντός των τειχών Λευκωσία.

Στόχος της είναι η δημιουργία κοινοτήτων μέσα από έναν κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, με τη δράση της να επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην κυκλική οικονομία, τη βιωσιμότητα και την αστική καλλιέργεια. gardensofthefuture.com

Ο χώρος εκτείνεται σε περίπου 1.000 τ.μ., με εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, και φιλοξενεί δράσεις γύρω από τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή της κοινότητας. gardensofthefuture.com Το 2022, η πρωτοβουλία απέσπασε το βραβείο κοινού των New European Bauhaus Prizes, στην κατηγορία «Regaining a sense of belonging». prizes.new-european-bauhaus.europa.eu

Πληροφορίες

Open Day at the Gardens

Ημερομηνία: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: 09.00-17.00

Τοποθεσία: Gardens of the Future [Ελπινίκης 5, εντός των τειχών Λευκωσία]