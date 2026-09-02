Parathyro logo
Ατζέντα
Θέματα
Πόλη - Εξοχή
Open Day στο Gardens of the Future στην παλιά Λευκωσία
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 02.09.2026 15:40
Header Image

Το Gardens of the Future ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, για μια ημέρα χαλάρωσης, εργασίας και συνάντησης στον κοινοτικό κήπο τους στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας.

Open Day διοργανώνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 το Gardens of the Future, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει τον χώρο του στην παλιά Λευκωσία.

Οι πόρτες θα είναι ανοικτές από τις 9.00 το πρωί μέχρι τις 17.00 το απόγευμα και, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, οι επισκέπτες μπορούν να περάσουν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, να εργαστούν με το laptop τους, να ασχοληθούν με κάποια χειροτεχνία ή απλώς να χαλαρώσουν στον κήπο, με δωρεάν λεμονάδα.

 

Gardens of the Future

Το Gardens of the Future αποτελεί μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2020, με επίκεντρο έναν κοινοτικό κήπο στην εντός των τειχών Λευκωσία. 

Στόχος της είναι η δημιουργία κοινοτήτων μέσα από έναν κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, με τη δράση της να επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην κυκλική οικονομία, τη βιωσιμότητα και την αστική καλλιέργεια. gardensofthefuture.com

Ο χώρος εκτείνεται σε περίπου 1.000 τ.μ., με εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, και φιλοξενεί δράσεις γύρω από τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή της κοινότητας. gardensofthefuture.com Το 2022, η πρωτοβουλία απέσπασε το βραβείο κοινού των New European Bauhaus Prizes, στην κατηγορία «Regaining a sense of belonging». prizes.new-european-bauhaus.europa.eu

Πληροφορίες

Open Day at the Gardens

Ημερομηνία: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: 09.00-17.00

Τοποθεσία: Gardens of the Future [Ελπινίκης 5, εντός των τειχών Λευκωσία]

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Παλιά Λευκωσία
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Gardens of the Future
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα