«Women’s Walk & Talk: Famagusta by Night» | Βραδινός περίπατος στην εντός των τειχών Αμμόχωστο

Στην εντός των τειχών Αμμόχωστο μεταφέρεται η δράση Women’s Walk & Talk, με δύο βραδινούς περιπάτους στις 27 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου.

Με τίτλο «Famagusta by Night», η δράση περιλαμβάνει περιήγηση στην παλιά πόλη και στα φωτισμένα μνημεία της, με μουσική και αφηγήσεις ιστοριών ανθρώπων που συνδέθηκαν με αυτά.

Στη διάρκεια της διαδρομής, οι συμμετέχοντες θα συναντήσουν χαρακτήρες εμπνευσμένους από το παρελθόν της Αμμοχώστου, από ιππότες μέχρι κυρίες των τιμών, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν σαλέπι, χυμό ροδιού και σαρμά.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στο Κάστρο του Οθέλλου, όπου θα παρουσιαστεί η τελευταία πράξη του «Οθέλλου». Μετά την παράσταση, οι συμμετέχοντες θα μπορούν είτε να επιστρέψουν στη Λευκωσία με το πρώτο λεωφορείο είτε να παραμείνουν στην Αμμόχωστο για δείπνο και να επιστρέψουν αργότερα με δεύτερο λεωφορείο.

Η δράση διοργανώνεται από το CVAR και τον Turkish Cypriot Association of University Women, με τη στήριξη των πρεσβειών της Ελβετίας, της Ιρλανδίας και της Φινλανδίας στην Κύπρο. Παρά τον τίτλο «Women’s Walk & Talk», οι διοργανωτές διευκρινίζουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν και άνδρες.

Πληροφορίες

Women’s Walk & Talk: Famagusta by Night

Ημερομηνίες: 27 Σεπτεμβρίου & 3 Οκτωβρίου 2026.

Σημείο συνάντησης: Οδόφραγμα Αγίου Δομετίου

Ώρα: 17.00

Συμμετοχή: €10 ανά άτομο

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις: 22300994 / 99630872 / 00905428635676 Email: info@severis.org