Parathyro logo
Ατζέντα
Θέματα
Πόλη - Εξοχή
«Women’s Walk & Talk: Famagusta by Night» | Βραδινός περίπατος στην εντός των τειχών Αμμόχωστο
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 03.09.2026 13:23
Header Image

Το CVAR και ο Σύνδεσμος Τουρκοκύπριων Πανεπιστημιακών Γυναικών διοργανώνουν δύο βραδινούς περιπάτους στην Αμμόχωστο, στις 27 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου 2026, με μουσική, τοπικές γεύσεις και ιστορίες από τα μνημεία της πόλης.

Στην εντός των τειχών Αμμόχωστο μεταφέρεται η δράση Women’s Walk & Talk, με δύο βραδινούς περιπάτους στις 27 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου.

Με τίτλο «Famagusta by Night», η δράση περιλαμβάνει περιήγηση στην παλιά πόλη και στα φωτισμένα μνημεία της, με μουσική και αφηγήσεις ιστοριών ανθρώπων που συνδέθηκαν με αυτά.

Στη διάρκεια της διαδρομής, οι συμμετέχοντες θα συναντήσουν χαρακτήρες εμπνευσμένους από το παρελθόν της Αμμοχώστου, από ιππότες μέχρι κυρίες των τιμών, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν σαλέπι, χυμό ροδιού και σαρμά.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στο Κάστρο του Οθέλλου, όπου θα παρουσιαστεί η τελευταία πράξη του «Οθέλλου». Μετά την παράσταση, οι συμμετέχοντες θα μπορούν είτε να επιστρέψουν στη Λευκωσία με το πρώτο λεωφορείο είτε να παραμείνουν στην Αμμόχωστο για δείπνο και να επιστρέψουν αργότερα με δεύτερο λεωφορείο.

Η δράση διοργανώνεται από το CVAR και τον Turkish Cypriot Association of University Women, με τη στήριξη των πρεσβειών της Ελβετίας, της Ιρλανδίας και της Φινλανδίας στην Κύπρο. Παρά τον τίτλο «Women’s Walk & Talk», οι διοργανωτές διευκρινίζουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν και άνδρες.

Πληροφορίες

Women’s Walk & Talk: Famagusta by Night

Ημερομηνίες: 27 Σεπτεμβρίου & 3 Οκτωβρίου 2026.

Σημείο συνάντησης: Οδόφραγμα Αγίου Δομετίου

Ώρα: 17.00

Συμμετοχή: €10 ανά άτομο

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις: 22300994 / 99630872 / 00905428635676 Email: info@severis.org

Tags

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ
ΑΤΖΕΝΤΑ
CVAR/Severis Foundation
Αμμόχωστος
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα