Citizens' Jury | Οι πολίτες σχεδιάζουν ξανά τους δημόσιους χώρους της Λευκωσίας

Είκοσι πολίτες της Λευκωσίας καλούνται να συμμετάσχουν σε μια τριήμερη διαδικασία διαλόγου, με αντικείμενο την καλύτερη αξιοποίηση των πάρκων, των πλατειών και γενικότερα των δημόσιων χώρων της πόλης.

Πρόκειται για το πιλοτικό Citizens' Jury που διοργανώνει το Polis Forum, με την υποστήριξη του Δήμου Λευκωσίας, και θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από ειδικούς, θα γνωρίσουν διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από τον σχεδιασμό και τη χρήση του δημόσιου χώρου και θα κληθούν να καταθέσουν τις δικές τους εμπειρίες και απόψεις για την πόλη.

Στόχος της διαδικασίας είναι, μέσα από τον διάλογο μεταξύ πολιτών με διαφορετικές εμπειρίες και ανάγκες, να διαμορφωθούν κοινές προτάσεις για δημόσιους χώρους που θα μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην καθημερινότητα όσων ζουν, εργάζονται και κινούνται στη Λευκωσία.

Οι τελικές προτάσεις που θα προκύψουν από το Citizens' Jury θα καταγραφούν και θα υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.

Για τη συμμετοχή δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ή προηγούμενη εμπειρία, ενώ έχει ανοίξει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των 20 πολιτών.

Το Polis Forum υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος PLATO, με φορέα υλοποίησης το Civil Society Advocates. Το PLATO συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ, με συνολικό ποσό επιχορήγησης €3,1 εκατομμύρια.