Parathyro logo
Ατζέντα
Επίκαιρα
Θέματα
Πόλη - Εξοχή
Citizens' Jury | Οι πολίτες σχεδιάζουν ξανά τους δημόσιους χώρους της Λευκωσίας
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 16.09.2026 11:17
Header Image

Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας. Φωτ.: Χριστοθέα Ιακώβου.

Πάρκα, πλατείες και άλλοι δημόσιοι χώροι της πρωτεύουσας μπαίνουν στο επίκεντρο του πιλοτικού Citizens' Jury του Polis Forum, με τις προτάσεις που θα προκύψουν να υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.

Είκοσι πολίτες της Λευκωσίας καλούνται να συμμετάσχουν σε μια τριήμερη διαδικασία διαλόγου, με αντικείμενο την καλύτερη αξιοποίηση των πάρκων, των πλατειών και γενικότερα των δημόσιων χώρων της πόλης.

Πρόκειται για το πιλοτικό Citizens' Jury που διοργανώνει το Polis Forum, με την υποστήριξη του Δήμου Λευκωσίας, και θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από ειδικούς, θα γνωρίσουν διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από τον σχεδιασμό και τη χρήση του δημόσιου χώρου και θα κληθούν να καταθέσουν τις δικές τους εμπειρίες και απόψεις για την πόλη.

Στόχος της διαδικασίας είναι, μέσα από τον διάλογο μεταξύ πολιτών με διαφορετικές εμπειρίες και ανάγκες, να διαμορφωθούν κοινές προτάσεις για δημόσιους χώρους που θα μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην καθημερινότητα όσων ζουν, εργάζονται και κινούνται στη Λευκωσία.

Οι τελικές προτάσεις που θα προκύψουν από το Citizens' Jury θα καταγραφούν και θα υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.

Για τη συμμετοχή δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ή προηγούμενη εμπειρία, ενώ έχει ανοίξει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των 20 πολιτών.

Το Polis Forum υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος PLATO, με φορέα υλοποίησης το Civil Society Advocates. Το PLATO συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ, με συνολικό ποσό επιχορήγησης €3,1 εκατομμύρια.

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Citizens Jury
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα