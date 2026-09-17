Exploratory walk: Πώς βιώνουν οι γυναίκες τη γειτονιά των Αγίων Ομολογητών;

Έναν διερευνητικό περίπατο στη γειτονιά των Αγίων Ομολογητών στη Λευκωσία διοργανώνουν σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, το Urbana Lab και το OPU Collective, στο πλαίσιο του YouthCamp του Y-PLAN Project και του Laou Laou.

Η δράση απευθύνεται σε γυναίκες που ζουν ή γνωρίζουν την περιοχή και έχει ως στόχο να διερευνήσει πώς βιώνουν τη γειτονιά και τους δημόσιους χώρους της.

Μέσα από τον περίπατο, οι συμμετέχουσες καλούνται να παρατηρήσουν το αστικό περιβάλλον και να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις οπτικές τους γύρω από ερωτήματα όπως τι κάνει μια γειτονιά να μοιάζει φιλόξενη, σε ποια σημεία αισθάνονται άνετα ή λιγότερο ασφαλείς και τι παρατηρούν όταν προσεγγίζουν τον χώρο μέσα από τη δική τους εμπειρία.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρες διεξαγωγής: 17.30-19.30

Σημείο συνάντησης: OPU House [Νικηταρά 7, Λευκωσία]