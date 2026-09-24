Πύλη Πάφου: Σε χώρους πολιτισμού μετατρέπεται μέρος του πρώην Αστυνομικού Σταθμού

Σε χώρους πολιτισμού για την καλλιτεχνική κοινότητα πρόκειται να αξιοποιηθεί μέρος του ιστορικού κτηρίου του πρώην Αστυνομικού Σταθμού Πύλης Πάφου, στο πλαίσιο σχεδιασμού που συζητήθηκε σε σύσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, και της Υφυπουργού Πολιτισμού, Κλέας Χατζηστεφάνου - Παπαέλληνα.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν μετά τη σύσκεψη, συμφωνήθηκε μέρος του κτηρίου να διατεθεί για τη μεταστέγαση του Μουσείου της Αστυνομίας, ενώ το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων για τη δημιουργία σειράς χώρων πολιτισμού που θα απευθύνονται στην καλλιτεχνική κοινότητα.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την κοινή αξιοποίηση του ιστορικού κτηρίου ως ενιαίου επισκέψιμου χώρου, ο οποίος θα συνδέει διαφορετικές πτυχές της ιστορίας της περιοχής. Από τη μία, θα αναδεικνύεται η ιστορία της Αστυνομίας και η μακρόχρονη παρουσία της στην Πύλη Πάφου και, από την άλλη, η ιστορία της ίδιας της Πύλης και των Ενετικών Τειχών της Λευκωσίας.

Τμήμα Αρχαιοτήτων και Αστυνομία αναμένεται πλέον να συνεργαστούν για τον καθορισμό των χώρων που θα χρησιμοποιήσει η κάθε πλευρά, καθώς και για τις εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης που απαιτούνται.

Στόχος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, είναι η αποκατάσταση και αξιοποίηση του ιστορικού κτηρίου και η απόδοσή του στο κοινό.

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες ως προς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας των χώρων πολιτισμού που θα δημιουργηθούν για την καλλιτεχνική κοινότητα, ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών και την έναρξη λειτουργίας τους.