Parathyro logo
Επίκαιρα
Θέματα
Πόλη - Εξοχή
Αρχιτεκτονική
Αρχαιολογία
Εικαστικά
Πύλη Πάφου: Σε χώρους πολιτισμού μετατρέπεται μέρος του πρώην Αστυνομικού Σταθμού
ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ΙΑΚΩΒΟΥ
Δημοσιεύθηκε 24.09.2026 15:10
Header Image

Φωτ.: Χριστοθέα Ιακώβου.

Μέρος του ιστορικού κτηρίου θα αξιοποιηθεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων για τη δημιουργία σειράς χώρων πολιτισμού, ενώ στον ίδιο χώρο θα μεταστεγαστεί το Μουσείο της Αστυνομίας.

Σε χώρους πολιτισμού για την καλλιτεχνική κοινότητα πρόκειται να αξιοποιηθεί μέρος του ιστορικού κτηρίου του πρώην Αστυνομικού Σταθμού Πύλης Πάφου, στο πλαίσιο σχεδιασμού που συζητήθηκε σε σύσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, και της Υφυπουργού Πολιτισμού, Κλέας Χατζηστεφάνου - Παπαέλληνα.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν μετά τη σύσκεψη, συμφωνήθηκε μέρος του κτηρίου να διατεθεί για τη μεταστέγαση του Μουσείου της Αστυνομίας, ενώ το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων για τη δημιουργία σειράς χώρων πολιτισμού που θα απευθύνονται στην καλλιτεχνική κοινότητα.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την κοινή αξιοποίηση του ιστορικού κτηρίου ως ενιαίου επισκέψιμου χώρου, ο οποίος θα συνδέει διαφορετικές πτυχές της ιστορίας της περιοχής. Από τη μία, θα αναδεικνύεται η ιστορία της Αστυνομίας και η μακρόχρονη παρουσία της στην Πύλη Πάφου και, από την άλλη, η ιστορία της ίδιας της Πύλης και των Ενετικών Τειχών της Λευκωσίας.

Τμήμα Αρχαιοτήτων και Αστυνομία αναμένεται πλέον να συνεργαστούν για τον καθορισμό των χώρων που θα χρησιμοποιήσει η κάθε πλευρά, καθώς και για τις εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης που απαιτούνται.

Στόχος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, είναι η αποκατάσταση και αξιοποίηση του ιστορικού κτηρίου και η απόδοσή του στο κοινό.

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες ως προς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας των χώρων πολιτισμού που θα δημιουργηθούν για την καλλιτεχνική κοινότητα, ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών και την έναρξη λειτουργίας τους.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΛΕΑ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΦΥΤΙΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΤΙΡΗΣ
ΚΛΕΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ
ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΛΗ ΠΑΦΟΥ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα