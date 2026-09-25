HADE: Μαθήματα ελληνικών κυπριακών και τουρκικών κυπριακών για μια «πολύγλωσση Κύπρο»

Τον 11ο κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων γλώσσας ανακοινώνει η πρωτοβουλία HADE, συνεχίζοντας μια δράση που επιδιώκει να φέρει τις κοινότητες της Κύπρου πιο κοντά μέσα από την εκμάθηση της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας.

Με σύνθημα «Let's learn each other's languages», η HADE προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τουρκικά ή κυπριακά τουρκικά και ελληνικά ή κυπριακά ελληνικά, ανεξαρτήτως επιπέδου γνώσης.

Όπως αναφέρει η πρωτοβουλία, η επικοινωνία μέσω της γλώσσας αντιμετωπίζεται ως μέσο φροντίδας και αντίστασης σε περιόδους διαίρεσης και αβεβαιότητας, με στόχο την καλλιέργεια μιας κουλτούρας ειρήνης, αλληλεγγύης και συνεργασίας.

Παράλληλα, απευθύνεται ανοιχτή πρόσκληση σε εθελοντές εκπαιδευτές, τόσο για τα ελληνικά και τα τουρκικά όσο και για άλλες γλώσσες. Προηγούμενη διδακτική εμπειρία είναι ευπρόσδεκτη, χωρίς ωστόσο να αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής.

Σύμφωνα με τη HADE, στον προηγούμενο, δέκατο κύκλο της δράσης συμμετείχαν 15 εθελοντές εκπαιδευτές, ενώ περίπου 250 άτομα εξέφρασαν ενδιαφέρον για συμμετοχή. Στον προηγούμενο κύκλο προσφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, μαθήματα αιγυπτιακών αραβικών, δυτικών αρμενικών, ισπανικών και γαλλικών.

Τα νέα μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν στα μέσα Οκτωβρίου 2026. Η HADE διευκρινίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ικανοποίηση όλων των αιτημάτων συμμετοχής.

Πληροφορίες

Αιτήσεις μέχρι: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026

Έναρξη μαθημάτων: Μέσα Οκτωβρίου 2026

Μαθήματα: Τουρκικά/κυπριακά τουρκικά και ελληνικά/κυπριακά ελληνικά [Όλα τα επίπεδα].