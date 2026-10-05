Διασχίζοντας τη γραμμή

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, στις 17.00, δύο πορείες θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα από δύο σημεία της Λευκωσίας που χωρίζει η γραμμή κατάπαυσης του πυρός: Η μία από την πλατεία Ελευθερίας, η άλλη από το πάρκο Κουγουλού (Kuğulu Park), στο κατεχόμενο τμήμα της πόλης. Οι δύο πορείες θα συναντηθούν στη νεκρή ζώνη του Λήδρα Πάλας, έξω από το Σπίτι της Συνεργασίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Πρόκειται για την πέμπτη διοργάνωση του United by Pride.

Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το 2022, ως πρωτοβουλία δύο οργανώσεων. Σύμφωνα με τις ιδρυτικές αρχές του United by Pride, η σύγκλιση δύο πορειών από τον βορρά και τον νότο στη νεκρή ζώνη δεν αποτελεί απλώς οργανωτική επιλογή, αλλά την ίδια την πολιτική δήλωση της διοργάνωσης. Οι διοργανωτές σημειώνουν ότι η εκδήλωση υπάρχει για να γεφυρώσει τη διαίρεση του νησιού και όχι για να την αγνοήσει και ότι θεωρούν την ειρήνη, την επανένωση και την απελευθέρωση των κουίρ ατόμων αλληλένδετες.

Η επιλογή του χώρου εξηγείται με τον ίδιο τρόπο. Η νεκρή ζώνη είναι ένα από τα λίγα σημεία όπου ελληνόφωνοι Κύπριοι, τουρκόφωνοι Κύπριοι και κάθε άτομο που θεωρεί το νησί πατρίδα του, μπορούν να συναντηθούν με όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια. Οι διοργανωτές υποστηρίζουν επίσης ότι πρόκειται για τη μοναδική εκδήλωση pride στο νησί που φέρνει τις δύο κοινότητες σε κοινό χώρο, καθώς και για τη μοναδική pride παγκοσμίως, η οποία πραγματοποιείται σε έδαφος υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών. Η φετινή ανακοίνωση συνδέει ρητά τη διαίρεση της Κύπρου με την πορεία: «Γνωρίζουμε τι κάνει σε έναν τόπο μια γραμμή που χάραξε κάποιος άλλος. Ζούμε μέσα σε μία τέτοια γραμμή για περισσότερα από πενήντα χρόνια. Στις 10 Οκτωβρίου τη διασχίζουμε».

Η ανεξαρτησία προϋπόθεση

Το United by Pride χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την κοινότητα. Οι ιδρυτικές του αρχές αποκλείουν εταιρικούς χορηγούς, εταιρικά λογότυπα και την παρουσία πολιτικών στη σκηνή. Η διοργάνωση αιτιολογεί την επιλογή αυτή με το επιχείρημα ότι η χρηματοδότηση με όρους καθορίζει τελικά και το περιεχόμενο του λόγου και ότι η άρνησή της είναι εκείνη που διατηρεί τον πολιτικό χαρακτήρα της εκδήλωσης. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τρεις από τις τέσσερις προηγούμενες διοργανώσεις έκλεισαν με έλλειμμα, το οποίο κάλυψαν οι ίδιοι από προσωπικούς πόρους.

Η φετινή ανακοίνωση τοποθετεί την πορεία σε ένα ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον. Οι διοργανωτές επισημαίνουν την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την Κύπρο, ενώ αναφέρονται και στη Γάζα όπου, όπως σημειώνουν, έναν χρόνο μετά την κατάπαυση του πυρός, άνθρωποι εξακολουθούν να σκοτώνονται και να στερούνται πρόσβαση σε τρόφιμα. Η πορεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πραγματοποιείται για την ειρήνη και την επανένωση, για όλες τις κοινότητες του νησιού, για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, για την απελευθέρωση των κουήρ και τρανς ατόμων, καθώς και για τους μετανάστες, τις μετανάστριες και τους πρόσφυγες που, όπως αναφέρεται, υφίστανται αστυνόμευση και στις δύο πλευρές της γραμμής.

Τα φετινά acts

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η σκηνή δίνει προτεραιότητα σε κουίρ Κύπριους καλλιτέχνες, του νησιού και της διασποράς, καθώς και σε όσους έχουν επιλέξει να ζουν στην Κύπρο. Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο A Man to Pet. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Karagöza, της οποίας το όνομα παραπέμπει στη μορφή του θεάτρου σκιών, κοινή παράδοση των δύο κοινοτήτων, και η Caramel. Το ντουέτο Tutti Canımlar, με τους Işidei Preciado και Eryetiş Canbozan, θα παρουσιάσει το act TheKardeşans, ενώ ο καλλιτέχνης περφόρμανς Gravity Grave (Γιώργος Ράλλης) συμπληρώνει τη σκηνική πλευρά του προγράμματος. Τη μουσική της βραδιάς επιμελούνται οι DJs Nicholas και Nana.

[Περισσότερες πληροφορίες: queercollective.cy]