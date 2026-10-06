Η περφόρμανς «On Anything But You» στο Limassol Art Walks

Η περφόρμανς «On Anything But You», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Χειμωνά, παρουσιάζεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στις 19:00, στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη, στο πλαίσιο των Limassol Art Walks.

Η παράσταση έχει ως αφετηρία το έργο «Anything But You» του Παναγιώτη Μιχαήλ, που δημιουργήθηκε το 2011, και το προσεγγίζει μέσα από τη μεθοδολογία επανενεργοποίησης της Sic. Contemporary Culture, την οποία ανέπτυξαν ο Παναγιώτης Μιχαήλ και ο Ευαγόρας Βανέζης.

Μέσα από κινήσεις και χειρονομίες που αντλούνται από επίσημες τελετές, η δράση διερευνά τις διαδικασίες αναπαράστασης και τον τρόπο με τον οποίο τα αντικείμενα διατηρούν τη δύναμή τους ως χώροι διαπραγμάτευσης, επικοινωνίας και συνύπαρξης, επιχειρώντας να συγκροτήσει μια νέα τελετουργία παραγωγής νοήματος.

Στην περφόρμανς συμμετέχουν οι Παύλος Χρίστου, Μελίνα Κουτσόφτα, Ειρήνη Κακοπιέρου και Χάρης Χαραλαμπίδης.