Third Space Project: Ένας νέος χώρος καλλιτεχνικής έκφρασης για εφήβους στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Το Third Space Project, που θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Μάιο του 2027, φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, έκφρασης και συλλογικής δημιουργίας, δίνοντας στους νέους την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη σχέση τους με την πόλη, να μοιραστούν εμπειρίες και προβληματισμούς και να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε καλλιτεχνικές δράσεις.

Η πρωτοβουλία αντλεί έμπνευση από την έννοια του «τρίτου χώρου» (third space), ενός πεδίου συνάντησης διαφορετικών ταυτοτήτων, εμπειριών και πολιτισμικών αναφορών. Παράλληλα, συνδέεται με την έννοια του «τρίτου τόπου» (third place), δηλαδή των χώρων πέρα από το σπίτι και το σχολείο, όπου αναπτύσσονται σχέσεις κοινωνικοποίησης, ανταλλαγής ιδεών και δημιουργίας.

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, το πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει στους εφήβους έναν χώρο ελεύθερης έκφρασης, πειραματισμού και ενεργού συμμετοχής στην κοινότητα.

Από το θέατρο στο street art και τη μουσική

Στο πλαίσιο του Third Space Project θα πραγματοποιηθεί ένα πολύμηνο θεατρικό εργαστήρι, το οποίο θα πλαισιώνεται από δράσεις και εργαστήρια σε διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία, όπως το street art, η κίνηση, ο χορός, ο ήχος, η μουσική και οι εικαστικές τέχνες.

Μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και τη συνεργασία διαφορετικών μορφών τέχνης, οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν πρωτότυπο καλλιτεχνικό υλικό, εξερευνώντας τη σχέση τους με τον δημόσιο χώρο και τη σύγχρονη αστική ζωή.





Κεντρικός στόχος είναι η συγκρότηση μιας πολυφωνικής νεανικής θεατρικής ομάδας, η οποία θα διαμορφώσει τη δική της συλλογική καλλιτεχνική ταυτότητα. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση μιας πρωτότυπης παράστασης συλλογικής δημιουργίας, που θα προκύψει από τη συνεργασία και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων.

Μέσα από τη νέα αυτή πρωτοβουλία, το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας επιδιώκει να ενισχύσει τον κοινωνικό και παιδαγωγικό του ρόλο, δημιουργώντας νέες δυνατότητες συμμετοχής των νέων στον πολιτισμό και ενδυναμώνοντας τη σχέση του θεάτρου με την πόλη και τις κοινότητές της.

Υπεύθυνοι του προγράμματος είναι η Ειρήνη Ανδρέου, ο Γιάννης Καραούλης και η Ελένη Μολέσκη.

Το Third Space Project απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 14 έως 18 ετών και θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Μάιο του 2027.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Α΄ περίοδος

Εργαστήρι Street Art: To Colour the City / Δίνοντας χρώμα στην πόλη

Διδάσκων: Twenty Three

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 | 15:00-18:00

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 | 11:00-14:00

Θεατρικό εργαστήρι: Speaking of My City / Μιλώντας για την πόλη μου

Διδάσκοντες: Ο. Akin, Ε. Ανδρέου, Γ. Καραούλης

Από 31 Οκτωβρίου έως 21 Νοεμβρίου 2026

Κάθε Σάββατο | 15:00-18:00

Εργαστήρι κίνησης: The Body in Public Space / Το σώμα στον δημόσιο χώρο

Διδάσκων: Φώτης Νικολάου

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 | 17:00-20:00

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 | 10:00-13:00

Θεατρικό εργαστήρι: Third Space Nicosia Youth Theatre Ensemble

Διδάσκοντες: Γ. Καραούλης, Ε. Μολέσκη, Ο. Akin, Ε. Ανδρέου

Από 5 Δεκεμβρίου 2026 έως τα μέσα Μαΐου 2027

Κάθε Σάββατο | 15:00-18:00

Εργαστήρι ήχου και μουσικής: Making Music with the City Sounds / Ηχοτοπία και δημόσιος χώρος

Διδάσκων: Δ. Σπύρου

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2027 | 17:00-20:00

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2027 | 17:00-20:00

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2027 | 10:00-13:00

Β΄ περίοδος [Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν αργότερα].

Εικαστικό εργαστήρι: Tracing the City / Ιχνογραφώντας την πόλη

Διδάσκουσες: Μαρία Λεωνίδου, Άννα Μαρία Χαραλάμπους (ΑΖΙΝΕΣ) και Ελένη Ιωάννου

Μάρτιος 2027

Εργαστήρι θεάτρου της επινόησης: Mapping My City / Χαρτογραφώντας τον «δικό μου» δημόσιο χώρο

Διδάσκουσα: Τζωρτζίνα Κακουδάκη

Απρίλιος 2027

Παρουσίαση της παράστασης Third Space Nicosia Youth Theatre Ensemble

Μάιος 2027

Για δηλώσεις συμμετοχής: Φόρμα συμμετοχής στο Third Space Project

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να επικοινωνούν με το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας: +357 2279797 [Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-13:00] & theatre@nicosiamunicipality.org.cy