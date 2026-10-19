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«ΕΝΝΑ ΔΟΥΜΕ»: Ένας χάρτης των Αγ. Ομολογητών φτιαγμένος από ιστορίες κατοίκων
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 19.10.2026 12:00
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Ένας χάρτης που δεν λειτουργεί ως συμβατικός οδηγός της πόλης, αλλά ως αφετηρία συζήτησης για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των Αγίων Ομολογητών, παρουσιάζεται σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, στο OPU House στη Λευκωσία. Πρόκειται για το «ΕΝΝΑ ΔΟΥΜΕ», ένα συμμετοχικό εγχείρημα που επιχειρεί να καταγράψει τις ιστορίες, τις εμπειρίες και τις επιθυμίες των ανθρώπων μιας από τις ιστορικές γειτονιές της πρωτεύουσας.

Το «ΕΝΝΑ ΔΟΥΜΕ» είναι ένας χάρτης που συνδυάζει στοιχεία κοινοτικής εφημερίδας, με στόχο να συνδέσει τους ανθρώπους της γειτονιάς και να δημιουργήσει έναν χώρο ανταλλαγής ιστοριών και προβληματισμών για την εξέλιξη της περιοχής.

Η πρώτη του έκδοση αποτελεί την αφετηρία μιας διαδικασίας που φιλοδοξεί να συνεχιστεί και να εμπλουτιστεί μέσα από τη συμμετοχή των ίδιων των κατοίκων.

Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκεται μια διεπιστημονική ομάδα τεσσάρων δημιουργών, οι οποίοι πέρασαν δύο μήνες ζώντας στο κέντρο των Αγίων Ομολογητών, πραγματοποιώντας περισσότερες από 40 ώρες συνεντεύξεων με ανθρώπους της περιοχής.

Στην ομάδα συμμετέχουν ο Lars, σχεδιαστής από τη Γερμανία, η Soledad, που δραστηριοποιείται στον συμμετοχικό σχεδιασμό χώρων και προέρχεται από τη Νέα Υόρκη, η Vittoria, ανθρωπολόγος από την Ιταλία, και η Andria, πολεοδόμος από την Κύπρο.

Μέσα από τη διαμονή τους στη γειτονιά και τις συζητήσεις με τους κατοίκους, συγκέντρωσαν αφηγήσεις, μνήμες και διαφορετικές οπτικές για την καθημερινότητα, τις αλλαγές και το μέλλον των Αγίων Ομολογητών.

Όπως επισημαίνουν οι δημιουργοί, παρά τις δεκάδες ώρες συνεντεύξεων και τις ιστορίες που κατέγραψαν, γνωρίζουν ότι υπάρχουν ακόμη πολλές εμπειρίες και απόψεις που δεν έχουν ακουστεί.

«Αυτός ο χάρτης δεν είναι οδηγός. Είναι η αρχή μιας συζήτησης», αναφέρουν χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι το εγχείρημα επιδιώκει να ανοίξει έναν διάλογο γύρω από διαφορετικά ζητήματα που αφορούν τη γειτονιά.

Μάλιστα, ο χάρτης έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να μετασχηματιστεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι καλούνται να κόψουν τμήματά του, να παρέμβουν στο περιεχόμενό του και να συμβάλουν στη διαμόρφωση των επόμενων εκδόσεων.

Η πρωτοβουλία προέκυψε μέσα από ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικής έρευνας και φιλοξενίας, σε συνεργασία με το OPU, το Common Grounds Studio και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Culture Moves Europe.

Παρουσίαση και εργαστήρι στο OPU House

Η πρώτη δημόσια παρουσίαση του «ΕΝΝΑ ΔΟΥΜΕ» θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, στο OPU House, στην οδό Νικηταρά 7, στους Αγίους Ομολογητές.

Ο χώρος θα είναι ανοιχτός από τις 17:00, ενώ η παρουσίαση του εγχειρήματος θα αρχίσει στις 18:00. Στις 18:30 θα ακολουθήσει εργαστήρι, κατά το οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον χάρτη και να συμβάλουν στη συνέχειά του. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διατίθενται δωρεάν αντίτυπα της πρώτης έκδοσης.

Οι δημιουργοί προσκαλούν τους κατοίκους και όσους ενδιαφέρονται για τη γειτονιά να συμμετάσχουν, να μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός συλλογικού αρχείου για τους Αγίους Ομολογητές.

Το «ΕΝΝΑ ΔΟΥΜΕ» δεν φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της περιοχής, αλλά να αποτελέσει ένα εργαλείο διαλόγου και συμμετοχής, μέσα από το οποίο οι ίδιοι οι άνθρωποι της γειτονιάς θα μπορούν να αφηγηθούν την ιστορία της και να συζητήσουν για το μέλλον της.

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ΚΥΠΡΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΧΑΡΤΗΣ
OPU COLLECTIVE
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
OPU HOUSE
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