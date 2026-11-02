Η Λεμεσός παρέλασε στη Θεσσαλονίκη - Ιστορική παρουσία της Φιλαρμονικής του δήμου

Με νέες προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Λεμεσού και Θεσσαλονίκης, αλλά και με μια από τις σημαντικότερες παρουσίες της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού εκτός Κύπρου, ολοκληρώθηκε η επίσημη επίσκεψη δημοτικής αντιπροσωπείας στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εορτασμών για τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο, την απελευθέρωση της πόλης και την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν επίσημης πρόσκλησης και αποτέλεσε ευκαιρία για την ενίσχυση των δεσμών των δύο αδελφοποιημένων πόλεων, τόσο σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και στον πολιτιστικό τομέα.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, τον οποίο συνόδευσε πολυμελής ομάδα δημοτικών συμβούλων, με αρκετούς μάλιστα να καλύπτουν προσωπικά τα έξοδα του ταξιδιού τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις. Στην αποστολή συμμετείχε επίσης η 55μελής Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, η οποία πραγματοποίησε τρεις επίσημες εμφανίσεις.

Νέες συνεργασίες

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε επίσημη συνάντηση του δημάρχου Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη, με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, παρουσία μελών της δημοτικής αντιπροσωπείας.

Κατά τη συνάντηση έγινε επισκόπηση τής μέχρι σήμερα συνεργασίας των δύο αδελφοποιημένων πόλεων αλλά και ανταλλαγή απόψεων για νέες δυνατότητες συνεργασίας σε διάφορους τομείς. Οι δύο δήμοι διατηρούν μακροχρόνιους δεσμούς, με την αδελφοποίησή τους να χρονολογείται από το 1984, ενώ η πρόσφατη επίσκεψη αποτέλεσε ευκαιρία για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμμετοχή στο δίκτυο ClimaNet, το οποίο συνδέει ελληνικές και κυπριακές πόλεις με κοινό στόχο την προώθηση της κλιματικής ουδετερότητας, αφού και οι δύο πόλεις ανήκουν στις 100 πόλεις που δεσμεύονται για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δυνατότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και την προώθηση βιώσιμων πολιτικών σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας στον πολιτιστικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις Φιλαρμονικές των δύο δήμων αλλά και σε άλλες κοινές πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Η κοινή παρουσία των δύο μουσικών σχημάτων στη λιτανεία του Αγίου Δημητρίου αποτέλεσε άλλωστε ένα πρώτο δείγμα των δυνατοτήτων που υπάρχουν για πιο συστηματική συνεργασία.

Ο Γιάννης Αρμεύτης απηύθυνε επίσης πρόσκληση προς τον Στέλιο Αγγελούδη για επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Θεσσαλονίκης στη Λεμεσό το επόμενο διάστημα, προκειμένου να συνεχιστούν οι επαφές και να εξεταστούν πιο συγκεκριμένες μορφές συνεργασίας.

Η στρατιωτική παρέλαση

Ξεχωριστό κεφάλαιο της επίσκεψης αποτέλεσε η συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού στις επίσημες εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης, με τρεις εμφανίσεις κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Η πρώτη παρουσία ήταν στη λιτανεία του Αγίου Δημητρίου, όπου η Φιλαρμονική της Λεμεσού συνέπραξε με τη Φιλαρμονική του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι δύο μουσικές ομάδες πραγματοποίησαν προηγουμένως κοινή πρόβα, προετοιμάζοντας την κοινή εμφάνισή τους. Η συνεργασία αυτή αποτέλεσε και την αφετηρία για την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων μεταξύ των δύο μουσικών σχημάτων.

Ακολούθησε, στις 27 Οκτωβρίου, η συμμετοχή στη μαθητική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η Φιλαρμονική της Λεμεσού παρέλασε μαζί με τα μαθητικά τμήματα, εκπροσωπώντας την πόλη σε μία από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις των εορτασμών.

Η τρίτη και σημαντικότερη εμφάνιση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ελλάδας.

Η παρουσία της Φιλαρμονικής στη συγκεκριμένη παρέλαση αποτέλεσε ιδιαίτερη στιγμή για τα μέλη της, τα οποία είχαν την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν τη Λεμεσό και την Κύπρο σε μία από τις μεγαλύτερες εθνικές εκδηλώσεις της Ελλάδας.

«Ύψιστη τιμή για την πόλη...»

Την αποστολή της Φιλαρμονικής συνόδευσε η πολιτιστική λειτουργός του Δήμου Λεμεσού Σκεύη Αντωνιάδου, η οποία μάλιστα κρατούσε το λάβαρο του δήμου κατά τη διάρκεια των παρελάσεων.

Μιλώντας στον «Πολίτη», η κ. Αντωνιάδου χαρακτήρισε τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής στις εκδηλώσεις ως «ύψιστη τιμή», τόσο για την πόλη της Λεμεσού όσο και για την ίδια προσωπικά.

Όπως ανέφερε, η παρουσία στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε μια εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη του έργου που επιτελείται στον Δήμο Λεμεσού στον τομέα του πολιτισμού και ειδικότερα στα μουσικά του σχήματα.

Περιγράφοντας την εμπειρία, έκανε λόγο για έντονα συναισθήματα συγκίνησης και δέους κατά τη διάρκεια και των τριών εμφανίσεων, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Ιδιαίτερη σημασία είχε, όπως σημείωσε, το γεγονός ότι η Φιλαρμονική εκπροσώπησε επάξια τη Λεμεσό σε μια διοργάνωση τέτοιας εμβέλειας.

«Ίσως η σημαντικότερη παρουσία»

Για μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού έκανε λόγο, σε δηλώσεις του στον «Πολίτη», ο μαέστρος της, Γιώργος Κρασίδης. «Ήταν από τις πιο σημαντικές, αν όχι η πιο σημαντική παρουσία της Φιλαρμονικής του δήμου εκτός Κύπρου. Είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπείς τον δήμο σου, τη χώρα σου, σε τέτοιες εκδηλώσεις. Νιώσαμε μεγάλη συγκίνηση αλλά και ιδιαίτερη περηφάνια για την άψογη παρουσία της Φιλαρμονικής, δείγμα της καλής δουλειάς που γίνεται», ανέφερε.

Ο κ. Κρασίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία με τη Φιλαρμονική του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίστηκε στις επίσημες εμφανίσεις αλλά έδωσε τη δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας, με μια Φιλαρμονική πολύ υψηλού επιπέδου που βασίζεται σε επαγγελματίες. «Είχαμε την ευκαιρία να συμπράξουμε με μια σπουδαία Φιλαρμονική, όπως αυτή του Δήμου Θεσσαλονίκης, και να έχουμε κοινή παρουσία. Ταυτόχρονα, ήταν ευκαιρία να δούμε πώς δουλεύουν, να ανταλλάξουμε απόψεις, να πάρουμε πράγματα σε επίπεδο τεχνογνωσίας και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας», σημείωσε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για τη διοργάνωση κοινών συναυλιών των δύο Φιλαρμονικών, τόσο στη Λεμεσό όσο και στη Θεσσαλονίκη. Η συνεργασία είχε και πρακτική διάσταση, καθώς μέσω των επαφών στη Θεσσαλονίκη εξασφαλίστηκαν μουσικά όργανα για την αποστολή της Λεμεσού, τα οποία ήταν δύσκολο να μεταφερθούν αεροπορικώς από την Κύπρο.

Εθελοντές οι μουσικοί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση της Φιλαρμονικής που ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη. Όπως εξήγησε ο Γιώργος Κρασίδης, η ομάδα αποτελούνταν από 55 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου και τεσσάρων εκπαιδευτών. Οι υπόλοιποι 50 μουσικοί είναι εθελοντές, οι οποίοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Φιλαρμονικής.

Συνολικά, στις δραστηριότητες της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού συμμετέχουν περίπου 150 άτομα, εάν συνυπολογιστούν η Φιλαρμονική Νέων και οι μικρότεροι μαθητές, οι οποίοι λαμβάνουν δωρεάν μουσική εκπαίδευση. Η Φιλαρμονική πραγματοποιεί περισσότερες από 50 εμφανίσεις και παραστάσεις ετησίως στην Κύπρο, ενώ κάθε χρόνο διοργανώνεται και μία επίσημη παρουσία στο εξωτερικό.

Πέρσι, η Φιλαρμονική ταξίδεψε στην Κέρκυρα, όπου πραγματοποίησε κοινή συναυλία με τοπικό μουσικό σχήμα. Προηγούμενες σημαντικές παρουσίες της περιλαμβάνουν εκδήλωση για την 1η Οκτωβρίου στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» στην Αθήνα, καθώς και εμφάνιση στο Κονσερβατόριο της Ουτρέχτης, στην Ολλανδία. «Δεν πηγαίνουμε διακοπές. Πηγαίνουμε για να εκπροσωπούμε την πόλη μας και είμαστε περήφανοι και συγκινημένοι», τόνισε ο μαέστρος, εξηγώντας ότι για την αποστολή στη Θεσσαλονίκη έγινε επιλογή μουσικών από το σύνολο των μελών.