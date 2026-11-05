Το Flash Festival επιστρέφει στο Ριάλτο με έξι παραγωγές και μια ψηφιακή παρέμβαση

Το Flash Festival επιστρέφει για τη δεύτερη έκδοσή του, συνεχίζοντας την πορεία του ως πλατφόρμα στήριξης και ανάδειξης της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Κύπρο. Ξεκίνησε το 2020 ως το ετήσιο πρόγραμμα FlashArtκαι εξελίχθηκε σε ένα φεστιβάλ που συνεχίζει να δίνει χώρο σε νέες δημιουργίες και διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Η φετινή τριήμερη διοργάνωση παρουσιάζει ένα πρόγραμμα παραστάσεων, καλλιτεχνικών πρότζεκτ και προβολών, φέρνοντας κοντά δημιουργούς που δραστηριοποιούνται στον χορό, τη μουσική, το θέατρο, την περφόρμανς και τον κινηματογράφο.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν πάνω στη σκηνή του Θεάτρου Ριάλτο, με θέσεις για το κοινό διαμορφωμένες επίσης πάνω στη σκηνή, δημιουργώντας μια πιο άμεση και οικεία εμπειρία θέασης, σε κοντινή απόσταση από τους καλλιτέχνες.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

19:00 | The Blue Hour | Benjamin Kahn | 55’ | €10

Το The Blue Hour ολοκληρώνει την τριλογία πορτρέτων του Γάλλου χορογράφου και χορευτή, Benjamin Kahn, που ξεκίνησε με τα έργα Sorry, But I Feel Slightly Disidentified... με τη Cherish Menzo και Bless the Sound That Saved aWitch Like Me με την Thi Mai Nguyen. Η «μπλε ώρα», εκείνη η μεταβατική στιγμή ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα, γίνεται μεταφορά για μια κοινωνία που βρίσκεται σε ένα ιδεολογικό και οικολογικό σταυροδρόμι. Με ερμηνευτή τον Théo Aucremanne, η χορογραφία αντλεί στοιχεία από τον κλασικό χορό, το καμπαρέ και σύγχρονες χορευτικές πρακτικές, διερευνώντας την ευαλωτότητα, τη μετάβαση και την αφύπνιση.

21:00 | Songs from Troodos and other forests | Androula | 40’ | €8

Το Songs from Troodos and other forests είναι ένας κύκλος τραγουδιών που αναπτύχθηκε μέσα από συναντήσεις με τον φυσικό κόσμο, με επίκεντρο τα βουνά και τα δάση του Τροόδους. Μέσα από τη φωνή, τα ηλεκτρονικά μέσα και το σώμα, η Androula προσεγγίζει θέματα πένθους, επιθυμίας, προσευχής και διαμαρτυρίας, αναμετρώμενη με την οικολογική και πολιτική βία. Σε συνεργασία με την εικαστικό Έλενα Σαββίδου, δημιουργεί ένα ηχητικό και σκηνικό τοπίο όπου τα δέντρα, τα πουλιά και τα στοιχεία της φύσης μετατρέπονται σε τραγούδια και προσφορές.

22:00 | Opening Party | Penny K | Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

19:00 | 21S | Emiddio Vasquez feat. Στέλιος Αντωνίου and Elvin Brandhi | 40’ | €8

Το 21S είναι μια ζωντανή αυτοσχεδιαστική οπτικοακουστική περφόρμανς που ανασυνθέτει την ψυχογεωγραφία της Αγίας Νάπας, η οποία υπήρξε κάποτε σημαντικό κέντρο της UK Garage σκηνής. Ηλεκτρονικοί ρυθμοί, ηχογραφήσεις νυχτερίδων, ηχητικές παρεμβολές και ζωντανά φωνητικά συνδυάζονται με οπτικό υλικό που δημιουργείται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Το έργο διερευνά τη σύνθετη σχέση ανάμεσα στην κουλτούρα των κλαμπ και τον μιλιταρισμό.

20:00 | Acts We Perform | Επιλογή μικρού μήκους ταινιών από το Queer Wave | 70’ | 15+ | €8

Μια επιλογή ταινιών από την 7η διοργάνωση του Queer Wave, του Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου της Κύπρου, που διερευνά την επιτελεστικότητα ως πράξη έκφρασης, ταυτότητας και αντίστασης. Μέσα από πέντε ταινίες μικρού μήκους — Tuna Tartare της Lena Greene, Kiloran Bay του Michael Bruce, Sorry του John Greyson, Andro του Dominik Gasser και Our Joyful Endings των La Fille Renne και Levon Babayan — η επιλογή προσεγγίζει ζητήματα φύλου, σεξουαλικότητας, αυτοπεποίθησης και του ανήκειν, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δύναμη της συλλογικής δράσης απέναντι στην καταπίεση. Από την ίδρυσή του το 2020, το Queer Wave έχει παρουσιάσει περισσότερες από 300 ταινίες LGBTQIA+ από όλο τον κόσμο, δημιουργώντας χώρο για ορατότητα, διάλογο και σύνδεση μέσα από τον κινηματογράφο και τις τέχνες.

Όλες οι ταινίες προβάλλονται με αγγλικούς υπότιτλους.

21:30 | TRACKS: From Stone to Concrete | x.ypno | 50’ | €8

Το TRACKS: From Stone to Concrete του x.ypno (Τάσου Λαμνισού) είναι μια μουσική και οπτικοακουστική διαδρομή από την ιστορική Λευκωσία, με τα πέτρινα κτίρια και τις γειτονιές της, μέχρι τη σύγχρονη Λεμεσό, που διαμορφώνεται μέσα από το σκυρόδεμα και την ταχεία αστική ανάπτυξη. Με αφετηρία τα ίχνη μνήμης και εμπειρίας που αφήνουν οι πόλεις, το έργο συνδυάζει spoken word, ραπ, ζωντανό κλαρίνο, κρουστά και επεξεργασμένες οπτικές εικόνες, αξιοποιώντας την κυπριακή διάλεκτο ως μέσο σύγχρονης ποιητικής έκφρασης.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

19:00 | The Effect | Lucy Prebble | Σκηνοθεσία: Εβίτα Ιωάννου | Σατιρικό Θέατρο | 90’ | 16+ | €13

Το Σατιρικό Θέατρο παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κύπρο το έργο The Effect της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως Lucy Prebble, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Η Connie και ο Tristan συμμετέχουν σε μια κλινική δοκιμή ενός νέου αντικαταθλιπτικού φαρμάκου, όπου γνωρίζονται και ερωτεύονται. Καθώς η σχέση τους εξελίσσεται, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο τα συναισθήματά τους είναι αυθεντικά ή αποτέλεσμα της φαρμακευτικής αγωγής. Το έργο εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στον έρωτα, την ψυχική υγεία και την επιστημονική δεοντολογία, θέτοντας ερωτήματα για τα όρια της επιστήμης και την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Με αγγλικούς υπέρτιτλους.

Παράλληλο ψηφιακό πρόγραμμα

The Feed as Stage | Σουζάνα Φιαλάς | Συνεργαζόμενη καλλιτέχνιδα 2026

Τον Νοέμβριο, η συνεργαζόμενη καλλιτέχνιδα 2026 Σουζάνα Φιαλάς αναλαμβάνει για τις τρεις ημέρες του φεστιβάλ, τον λογαριασμό Instagram του Θεάτρου Ριάλτο, μέσα από μια ψηφιακή καλλιτεχνική παρέμβαση. Μεταφέροντας τη δράση από τη φυσική σκηνή στον ψηφιακό χώρο, παρουσιάζει μια επιμελημένη σειρά από δημιουργίες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ανέκδοτες μελέτες κίνησης και αποσπάσματα από το ψηφιακό της αρχείο. Μέσα από τη συνάντηση των σωματικών περιορισμών με τη συνθετική νοημοσύνη, η παρέμβαση μετατρέπει τη ροή του Instagram του Θεάτρου Ριάλτο σε μια ζωντανή, αλγοριθμική γκαλερί.

Εισιτήρια: The Blue Hour: €10 | Όλες οι άλλες παραστάσεις και προβολές: €8 | The Effect: €13 | Festival Pass: €30

Περισσότερες πληροφορίες και προπώληση εισιτηρίων: https://rialto.interticket.com/programseries/flash-festival-2026-26

Διοργανωτής: Θέατρο Ριάλτο

Θεσμικός χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού

Στηρίζει: Δήμος Λεμεσού

Πλατινένιοι χορηγοί: MEDOCHEMIE, Alpha Bank Κύπρου, Τράπεζα Κύπρου, Eurobank, Π. Μ. Τσεριώτης

Χρυσοί Χορηγοί: Island Oil Holdings, Mediterranean Beach Hotel, Άτλας Παντού, Crowne Plaza, KPMG, Fidelius, VNK Capital

Χορηγός Φιλοξενίας: Alinea

Θεσμικός Χορηγός Επικοινωνίας: Η Καθημερινή

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΡΙΚ, Κανάλι 6, Wiz Guide, Vestnik Kypra, Russian Wave