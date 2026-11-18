Ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που θα ενταχθούν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του 2027 απευθύνει το Kartzin Socially Engaged Arts (SEA) Lab, προσκαλώντας ανερχόμενους καλλιτέχνες, επιμελητές εκθέσεων και καλλιτεχνικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Η πρόσκληση αφορά προτάσεις για ατομικές και ομαδικές εκθέσεις που θα φιλοξενηθούν στον χώρο του Kartzin, στην οδό Αισχύλου 83, στη Λευκωσία.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκονται καλλιτεχνικές πρακτικές που αμφισβητούν κυρίαρχες αφηγήσεις, εξετάζουν σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και δημιουργούν προϋποθέσεις διαλόγου μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών, πολιτικών, ηλικιακών και κοινοτικών ομάδων.

Μέσα από το πρόγραμμα, το Kartzin επιδιώκει να στηρίξει μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας που δεν περιορίζονται στην παρουσίαση έργων, αλλά αναπτύσσουν σχέσεις με την κοινωνία και τις κοινότητες, ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη, τη συμμετοχή και τη συλλογική ανταλλαγή εμπειριών.

Η πρόσκληση εντάσσεται στη δραστηριότητα του Kartzin Socially Engaged Arts Lab, το οποίο εστιάζει στη σχέση της σύγχρονης τέχνης με κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2026, μέσω της ιστοσελίδας του Visual Voices, όπου είναι διαθέσιμη η αναλυτική πρόσκληση και η φόρμα συμμετοχής.

Πληροφορίες

Ανοιχτή πρόσκληση: Kartzin Socially Engaged Arts Lab 2027

Απευθύνεται σε: Ανερχόμενους καλλιτέχνες, επιμελητές και καλλιτεχνικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο

Χώρος: Kartzin, Αισχύλου 83, Λευκωσία

Προθεσμία αιτήσεων: 21 Δεκεμβρίου 2026

Πληροφορίες και αιτήσεις: visual-voices.org/kartzin