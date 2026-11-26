Πώς μπορούν οι αρχές του New European Bauhaus να μεταφραστούν σε παρεμβάσεις στον αστικό ιστό και να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση των πολιτών με τον δημόσιο χώρο; Μέσα από ευρωπαϊκές εμπειρίες, παραδείγματα εφαρμογής στην Κύπρο και υπό σχεδιασμό ή υλοποίηση έργα στη Λεμεσό, η ημερίδα «Γνωρίζοντας το New European Bauhaus – Από τις ιδέες στην πράξη», την οποία διοργανώνει ο Δήμος Λεμεσού το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, επιχειρεί να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από το μέλλον των πόλεων.

Το New European Bauhaus είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που συνδυάζει τη βιωσιμότητα, την αισθητική και τη συμπερίληψη, προωθώντας τη δημιουργία καλύτερων δημόσιων χώρων, περισσότερου πρασίνου, ασφαλών διαδρομών για πεζούς και ποδηλάτες, καθώς και γειτονιών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες όλων των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ειδικοί, αρχιτέκτονες, ερευνητές, πολεοδόμοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα ανταλλάξουν εμπειρίες και πρακτικά παραδείγματα. Την κεντρική ομιλία με θέμα «Ευρωπαϊκές εμπειρίες και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής του NEB στις πόλεις» θα πραγματοποιήσει η Μαρία Βασιλάκου, πρώην αντιδήμαρχος Βιέννης, διευθύνουσα σύμβουλος της Vienna Solutions και μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αποστολής για Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις.

Από την ευρωπαϊκή εμπειρία στην κυπριακή πραγματικότητα

Στη συνέχεια, παραδείγματα εφαρμογής του New European Bauhaus στην Κύπρο θα παρουσιάσουν η Ειρήνη Χατζησάββα-Αδάμ από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, η Αννίτα Τσολάκη από το SocialTech Lab και η Νάτια Χαραλάμπους από το Ερευνητικό Εργαστήριο SURF του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ακολούθως, θα παρουσιαστεί η εφαρμογή των αρχών της πρωτοβουλίας σε εμβληματικά έργα του Δήμου Λεμεσού. Συγκεκριμένα, ο Ηρακλής Παπαχρίστου (EP Architects) θα μιλήσει για τις Πράσινες Διαδρομές Λεμεσού, ο Αλέξης Παπαδόπουλος (APAP) για την αναδιαμόρφωση της οδού Ανεξαρτησίας και οι Βύρωνας Ιωάννου και Ελένη Πασιά (Πανεπιστήμιο Frederick) για την Ακταία Οδό.

Οι εργασίες της ημερίδας θα ολοκληρωθούν με συζήτηση με θέμα «Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση», στην οποία θα συμμετάσχουν ο δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, η Μαρία Βασιλάκου, ο Νέναντ Μπογκντάνοβιτς, ο Ανδρέας Παναγίδης και η Αννίτα Τσολάκη, υπό τον συντονισμό της Μαρίνας Πασιά.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Λεμεσού, η ημερίδα αποτελεί μια ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και συνδιαμόρφωση μιας πιο όμορφης, βιώσιμης και συμπεριληπτικής Λεμεσού.

Πληροφορίες

Γνωρίζοντας το New European Bauhaus – Από τις ιδέες στην πράξη

Ημερομηνία: Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 10:00-13:30

Χώρος: Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης», Λεμεσός

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