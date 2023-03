Υπουργός Παιδείας – Τελετή απονομής βραβείων Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Λευκωσία, Κύπρος Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Αθηνά Μιχαηλίδου απευθύνει χαιρετισμό στην τελετή απονομής των βραβείων του Παγκύπριου Σχολικού Διαγωνισμού Γαλλοφωνίας 2023. // Education Minister – Award ceremony Ministry of Education, Sport and Youth, Lefkosia, Cyprus The Minister of Education, Sport and Youth, Ms Athina Michaelidou, addresses the award ceremony of the 2023 Pancyprian Francophonie School Competition.

Στον φετινό διαγωνισμό Γαλλοφωνίας, με θέμα «Τραγουδώ στα γαλλικά μια Ευρώπη πολυπολιτισμική, πράσινη και αλληλέγγυα», συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22.3.2023 στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας η Τελετή απονομής των βραβείων του Παγκύπριου Σχολικού Διαγωνισμού Γαλλοφωνίας 2023 στην παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Αθηνάς Μιχαηλίδου και της Πρέσβειρας της Γαλλίας στην Κύπρο, κ. Salina Grenet-Catalano.

Στον φετινό διαγωνισμό Γαλλοφωνίας, με θέμα «Τραγουδώ στα γαλλικά μια Ευρώπη πολυπολιτισμική, πράσινη και αλληλέγγυα» (Chanter en français une Europe pluriculturelle, verte et solidaire), συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με αξιέπαινο ζήλο και μεράκι, αναδίπλωσαν το ταλέντο τους και τη δημιουργικότητά τους, παραδίδοντας αξιόλογες εργασίες και αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι, όταν τους δοθεί το έναυσμα μπορούν με πολύ λίγα να διαπρέψουν. Μέσα από τον διαγωνισμό, οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη γαλλική μουσική κουλτούρα, αναδεικνύοντας παράλληλα μέσω της γαλλικής γλώσσας τις ευαισθησίες τους σε θέματα και προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, όπως η αποδοχή της διαφορετικότητας, της πολιτιστικής πολυμορφίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στο χαιρετισμό της η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανέφερε ότι η Κύπρος, συνδεδεμένο μέλος τους Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας από το 2006, συμμετέχει ενεργά στις δράσεις και εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου ίδρυσης του Οργανισμού, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον και την αγάπη της προς τη γαλλική γλώσσα και τον γαλλικό πολιτισμό και τη στήριξή της στις οικουμενικές αξίες του ανθρωπισμού, της δημοκρατίας και της ελευθερίας, καθώς και τις αρχές της ισότητας, της αλληλοσυμπλήρωσης και της αλληλεγγύης που πρεσβεύει η Γαλλοφωνία.

Η κ. Μιχαηλίδου επισήμανε ότι η εφαρμογή της πιστοποίησης της γαλλικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο, η επέκταση της διδασκαλίας της σε λύκεια και τεχνικές σχολές, η λειτουργία παραρτήματος του Γαλλοκυπριακού Σχολείου στη Λεμεσό, όπως και η υπογραφή σειράς μνημονίων συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Κυβέρνησης και άλλους οργανισμούς, δημιουργούν αναμφίβολα ένα μεγάλο άνοιγμα στον σύγχρονο κόσμο, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες στους νέους της Κύπρου να γνωρίσουν καλύτερα τη γλώσσα που ενώνει τους λαούς της μεγάλης οικογένειας της Γαλλοφωνίας.

Αναφερόμενη στο διαγωνισμό, η Υπουργός επισήμανε ότι η φετινή θεματική του διαγωνισμού εναρμονίζεται και υποστηρίζει έναν από τους υπό έμφαση στόχους που έθεσε το Υπουργείο για την τρέχουσα σχολική χρονιά, αυτόν της προώθησης δράσεων ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών μας για την κλιματική κρίση και τις συνέπειές της. Τέλος, συνεχάρη τους μαθητές για τη συμμετοχή, τον ζήλο και την προσπάθεια που κατέβαλαν και ευχήθηκε η Γαλλοφωνία να ενώνει διαχρονικά τους ανθρώπους, τις χώρες και τους λαούς, με τις διαφορές τους και την ποικιλομορφία τους.

Υπουργός Παιδείας – Τελετή απονομής βραβείων Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Λευκωσία, Κύπρος Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Αθηνά Μιχαηλίδου απευθύνει χαιρετισμό στην τελετή απονομής των βραβείων του Παγκύπριου Σχολικού Διαγωνισμού Γαλλοφωνίας 2023. // Education Minister – Award ceremony Ministry of Education, Sport and Youth, Lefkosia, Cyprus The Minister of Education, Sport and Youth, Ms Athina Michaelidou, addresses the award ceremony of the 2023 Pancyprian Francophonie School Competition.

Υπουργός Παιδείας – Τελετή απονομής βραβείων Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Λευκωσία, Κύπρος Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Αθηνά Μιχαηλίδου απευθύνει χαιρετισμό στην τελετή απονομής των βραβείων του Παγκύπριου Σχολικού Διαγωνισμού Γαλλοφωνίας 2023. // Education Minister – Award ceremony Ministry of Education, Sport and Youth, Lefkosia, Cyprus The Minister of Education, Sport and Youth, Ms Athina Michaelidou, addresses the award ceremony of the 2023 Pancyprian Francophonie School Competition.

Αποτελέσματα Παγκύπριου Σχολικού Διαγωνισμού «Γαλλοφωνία 2023»

Αποτελέσματα Γυμνασίων

1η θέση: Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

2η θέση: Νικολαΐδειο Γυμνάσιο - ΠΑΦΟΣ

3η θέση: Ιδιωτική Σχολή Olympion - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αποτελέσματα Λυκείων

1η θέση: Λανίτειο Λύκειο - ΛΕΜΕΣΟΣ

2η θέση: Λύκειο Αγίου Ιωάννη - ΛΕΜΕΣΟΣ

3η θέση: Λανίτειο Λύκειο - ΛΕΜΕΣΟΣ

Υπουργός Παιδείας – Τελετή απονομής βραβείων Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Λευκωσία, Κύπρος Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Αθηνά Μιχαηλίδου απευθύνει χαιρετισμό στην τελετή απονομής των βραβείων του Παγκύπριου Σχολικού Διαγωνισμού Γαλλοφωνίας 2023. // Education Minister – Award ceremony Ministry of Education, Sport and Youth, Lefkosia, Cyprus The Minister of Education, Sport and Youth, Ms Athina Michaelidou, addresses the award ceremony of the 2023 Pancyprian Francophonie School Competition.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Κ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Τελετή Απονομής Βραβείων Σχολικού Διαγωνισμού Γαλλοφωνίας 2023

« Τραγουδώ στα γαλλικά για μια Ευρώπη πολυπολιτισμική, πράσινη και αλληλέγγυα »

22 Μαρτίου 2023, ώρα 15.00 μ.μ.

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην Τελετή Απονομής των Βραβείων για τον Παγκύπριο Σχολικό Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας 2023. Ο Διαγωνισμός αυτός διεξήχθη φέτος, όπως και κάθε χρόνο, με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου, το οποίο και ευχαριστώ θερμά για την εξαίρετη συνεργασία.

Οι φετινές εκδηλώσεις τίθενται κάτω από το κοινό σύνθημα: «321 εκατομμύρια γαλλόφωνοι, δισεκατομμύρια στοιχεία πολιτισμού».

Και πράγματι, από την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλοφωνίας, στις 20 Μαρτίου 1970, τα σύνορα του γαλλόφωνου χώρου διευρύνθηκαν και περιλαμβάνουν λαούς και έθνη από όλο τον κόσμο, που έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τη γαλλική γλώσσα, τις οικουμενικές αξίες του ανθρωπισμού, της δημοκρατίας και της ελευθερίας, καθώς και τις αρχές της ισότητας, της αλληλοσυμπλήρωσης και της αλληλεγγύης.

Στο πλαίσιο αυτό, κύριο μέλημα του Οργανισμού αποτελεί η προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η στήριξη της παιδείας, της έρευνας και της αειφόρου ανάπτυξης.

Από το 2006, η Κύπρος αποτελεί μια από τις ψηφίδες που δημιουργούν αυτό το πολυσύνθετο και πολυπολιτισμικό ψηφιδωτό των χωρών της Γαλλοφωνίας και συμμετέχει ενεργά στις δράσεις και εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου ίδρυσης του Οργανισμού, αποδεικνύοντας, παράλληλα, το ενδιαφέρον και την αγάπη της προς τη γαλλική γλώσσα και τον γαλλικό πολιτισμό.

Η πιστοποίηση της γαλλικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο, η επέκταση της διδασκαλίας της σε λύκεια και τεχνικές σχολές και η λειτουργία παραρτήματος του Γαλλοκυπριακού Σχολείου στη Λεμεσό, δημιουργούν αναμφίβολα ένα μεγάλο άνοιγμα στον σύγχρονο κόσμο, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες στους νέους της Κύπρου να γνωρίσουν καλύτερα τη γλώσσα που ενώνει τους λαούς της μεγάλης οικογένειας της Γαλλοφωνίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, εξίσου σημαντική είναι και η υπογραφή σειράς μνημονίων συναντίληψης που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία με τη Γαλλική Κυβέρνηση και άλλους οργανισμούς. Ενδεικτικά αναφέρω την υπογραφή μνημονίων που αφορούν την εκπαιδευτική, γλωσσική και πολιτιστική συνεργασία, την προώθηση συνεργειών σε θέματα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, την πιστοποίηση της Γαλλικής Γλώσσας DELF Scolaire στα δημόσια σχολεία της Κύπρου και τη δυνατότητα στέγασης κύπριων φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη του Παρισιού

Φίλες και φίλοι,

Ο φετινός Σχολικός Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας, ο οποίος αποτελεί, πλέον, θεσμό στα σχολικά δρώμενα του τόπου μας, εμπερικλείει στη θεματική του όλες αυτές τις αξίες που πρεσβεύει η Γαλλοφωνία. Με τίτλο «Τραγουδώ στα γαλλικά μια Ευρώπη πολυπολιτισμική, πράσινη και αλληλέγγυα», ο διαγωνισμός έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες μας να αναδείξουν τις ευαισθησίες τους σε θέματα και προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, όπως η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προστασία του περιβάλλοντος. Ο διαγωνισμός εναρμονίζεται και υποστηρίζει έναν από τους υπό έμφαση στόχους που έχουμε θέσει ως Υπουργείο για την τρέχουσα σχολική χρονιά, αυτόν της προώθησης δράσεων ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών μας για την κλιματική κρίση και τις συνέπειές της.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο διαγωνισμός έτυχε ευρείας αποδοχής, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και λυκείων από όλη την Κύπρο. Τα παιδιά, ανταποκρίθηκαν με ζήλο και μεράκι, αναδεικνύοντας το ταλέντο και τη φαντασία τους, δημιουργώντας αξιόλογες εργασίες και αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι, όταν τους δοθεί το κίνητρο μπορούν να διαπρέψουν. Σε λίγο, θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε τα δημιουργήματα των μαθητών μας.

Αγαπητοί μου μαθητές, αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας συγχαρώ, όλες και όλους, για τη συμμετοχή σας, τον ζήλο που επιδείξατε και την προσπάθεια που καταβάλατε. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να συγχαρώ τους διακριθέντες στον διαγωνισμό. Εύχομαι η Γαλλοφωνία να ενώνει διαχρονικά τους ανθρώπους, τις χώρες και τους λαούς, με τις διαφορές τους και την ποικιλομορφία τους.

Σας ευχαριστώ. Je vous remercie.