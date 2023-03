EDGE: Εργαστήρια | Artist residencies | Συναυλίες

Η Louvana Records με χαρά ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EDGE, το οποίο ενώνει τρια φεστιβάλ που πραγματοποιούνται σε περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης.

EDGE - Music co-creation, circulation, capacity building and awareness in peripheral and ultra-peripheral festivals

Εργαστήρια | Artist residencies | Συναυλίες

Τι ενώνει τους καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται σε περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης; Ποιες λύσεις μπορούν να βρεθούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν;

Η Louvana Records με χαρά ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EDGE, το οποίο ενώνει τρια φεστιβάλ που πραγματοποιούνται σε περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης - το Tremor στα νησιά Αζόρες - Πορτογαλία, το Keroxen στις Κανάριους Νήσους - Ισπανία και το δικό μας Fengaros Festival.

Το EDGE είναι μια καινούρια πλατφόρμα που ενώνει διαφορετικές κουλτούρες και μουσικές και σκοπό έχει να ξεκινήσει, να υποστηρίξει και να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών σε θέματα όπως το περιβάλλον, την ανταλλαγή καλλιτεχνών και την δημιουργία ειδικών εργαστηρίων με καθοδηγητές από τις συμμετέχοντες χώρες.

Η πρώτη δράση του EDGE πραγματοποιείται στις Αζόρες και στο φεστιβάλ Tremor (28.3 - 1.4 2023) όπου οι κύπριοι καλλιτέχνες Αναστασία Δημητριάδου (Nama Dama) και Δημήτρης Μεσημέρης μαζί με τους τους Πορτογάλους Neuza Furtado και Clemente Almeida και Ισπανίδα Alba Gil Aceytuno συμμετέχουν και συν-δημιουργούν σε ένα πενθήμερο artist residency του οποίου η δουλειά θα παρουσιαστεί στο Aula Magna στις 31 Μαρτίου.

Αναστασία Δημητριάδου (Nama Dama)

Δημήτρης Μεσημέρης

Neuza Furtado

Clemente Almeida

Alba Gil Aceytuno

Το δίκτυο θα αναπτύξει τους επόμενους μήνες μια σειρά δράσεων στις τρεις χώρες, με σκοπό την προώθηση, ανταλλαγή και παρουσίαση καλλιτεχνών, την περιβαλλοντική συνείδηση κατά τη διάρκεια των τριών φεστιβάλ και την παρουσίαση εργαστηρίων στα οποία το κοινό θα μπορεί να συμμετέχει δωρεάν.

Συνεχίζοντας τις δράσεις του στην Κύπρο, το EDGE θα προσκαλέσει για εργαστήρια - δωρεάν για το κοινό - τους καθοδηγητές Νικολέττα Πολυδώρου (Κύπρος), Julianna Bloodgood (Αμερική), Pura Marquez, Nestor Torrens, Simone Marin (Ισπανία) και Ondamarela (Πορτογαλία). Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο Studio eleven63 στη Λευκωσία στις 8 και 9 Απριλίου και στις 7 Μαΐου.

*Περιορισμένος αριθμός θέσεων - οι θέσεις θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας*

Νικολέττα Πολυδώρου (CY) - Community Music Workshop

Σάββατο, 8 Απριλίου | 10:00-13:00

Εγγραφές και πληροφορίες: https://www.edgenetwork.eu/program/community-music-workshop-by-nikoletta-polydorou/

Νικολέττα Πολυδώρου

Julianna Bloodgood (US) - Polyphonic Body: The Radiant Storyteller

Σάββατο, 8 Απριλίου | 14:30-17:30

Εγγραφές και πληροφορίες: https://www.edgenetwork.eu/program/polyphonic-body-the-radiant-storyteller-by-julianna-bloodgood/

Julianna Bloodgood

Pura Marquez, Nestor Torrens και Simone Marin (ES) - Recycling, sustainability and integration of agriculture as art.

Κυριακή, 9 Απριλίου | 10:00-13:00

Εγγραφές και πληροφορίες: https://www.edgenetwork.eu/program/recycling-sustainability-and-integration-of-agriculture-as-art-reimagining-a-cultural-festival-1677163735244/

Pura Marquez

Nestor Torrens

Simone Marin

Ondamarela (PT) - Participatory Music Creation Workshop

Κυριακή, 7 Μαιου | 10:00-18:00

Εγγραφές και πληροφορίες: https://www.edgenetwork.eu/program/participatory-music-creation-workshop-by-ondamarela/

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EDGE: https://www.edgenetwork.eu/

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Creative Europe και το Υφυπουργείο Πολιτισμού.