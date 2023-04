Ευρωπαϊκό Καταληκτικό Συμπόσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DigitACT

Ολοήμερο πρόγραμμα δράσεων, 29.4.2023, Λεμεσός.

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνων ΜΙΤΟΣ σε συνεργασία με το Center for Social Innovation-CSI, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «DigitACT: Developing Digital Skills for Young Actors and Young Performing Arts Technicians in the era of pandemic», πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Καταληκτικό Συμπόσιο στη Λεμεσό, στις 29.4.2023 φιλοξενώντας ένα πολύπλευρο ολοήμερο δημιουργικό πρόγραμμα σε διάφορους χώρους όπου το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει τη δουλειά νέων δημιουργών από χώρες της Ευρώπης, να συμμετάσχει σε περίπατο, προβολές, συζητήσεις και party. Η συμμετοχή σε όλα τα δρώμενα είναι δωρεάν με κράτηση θέσης. Το Ευρωπαϊκό Καταληκτικό Συμπόσιο DigitACT παρουσιάζει μια διακαλλιτεχνική πλατφόρμα δημιουργών με στόχο να συζητηθεί πώς έχουν επηρεαστεί οι προσλαμβάνουσες και η δημιουργική δουλειά τους μετά την περίοδο της πανδημίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

10.30 - 11.00: Έναρξη συμποσίου, Καφενείο “Le chat’’ (Γιάγκου Ποταμίτη 25-27). Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες στις Παραστατικές Τέχνες, παρεμβάσεις Ευρωπαίων εταίρων, καφές και τσιμπήματα.

11.00 - 12.30: Περιπατητική διαδρομή με παρακολούθηση 3 happening (Στέγη Χορού Λεμεσού, Συνεργείο και MeΜeraki). 10 νέοι/ες δημιουργοί από τις συμμετέχουσες χώρες μοιράζονται τις δημιουργικές τους πρακτικές μέσα από σύντομα happenings. Ακολουθεί συζήτηση με τη Λάρα Πάτσι με θέμα «(how to) be present after pandemic era».

18.00 - 19.30: Περιπατητική διαδρομή στον Τουρκομαχαλά της Λεμεσού (εκκίνηση από δυτική είσοδο Πλ. Αναγέννησης). Με ξεναγό την καλλιτεχνική διευθύντρια του ΜΙΤΟΣ, Έλενα Αγαθοκλέους, το κοινό θα περπατήσει την Ισμέτ Πασά. Μια διαδρομή που βασίζεται στην ψηφιακή εφαρμογή/App, «Τουρκομαχαλάς, διασχίζοντας την Ισμέτ Πασά», που περιλαμβάνει ιστορίες για τον τόπο και την κοινότητα.

20.30: Προβολές έξω από το ‘’Ξυδάδικο’’ από το project 1100m (Γενεθλίου Μιτέλα 34). Επιλεγμένο υλικό από τον ψηφιακό χάρτη για το δημόσιο χώρο που πρωτοπαρουσίασε το ΜΙΤΟΣ το 2022.

21:30 – 22:30 NON_BINARY PROJECT: VOL[2] 01001100 01010000 με την Άννη Χούρη και τον Παναγιώτη Τοφή, ‘’Ξυδάδικο’’ (Γενεθλίου Μιτέλα 34). Ένα ‘’party performance’’, μια παράσταση χορού ή θεάτρου, ένας trash ύμνος, ένα σουαρέ σουρεαλιστικής ποίησης, μια εξομολόγηση ή μια επίδειξη γυμναστικών ασκήσεων, όλα μαζί και ταυτόχρονα κάτι καινούριο –non-binary.

H συμμετοχή στις δράσεις του Συμποσίου είναι δωρεάν για το κοινό, ωστόσο είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 97 879793 ή στο mitos@mitos.org.cy.

To συμπόσιο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και της Στέγης Χορού Λεμεσού.

To DigitACT (digitactproject.eu) είναι ένα 2ετές πρόγραμμα ERASMUS+, που στόχο έχει να προσφέρει ψηφιακές δεξιότητες σε νέους επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών, μετά την πρωτόγνωρη εμπερία της πανδημίας. Οι οργανισμοί-εταίροι του DigitAct είναι το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ και το CSI από την Κύπρο, το Teatro Pubblico Pugliese από την Ιταλία, το Mala Voadora από την Πορτογαλία, το Artscape από την Λιθουανία και το REON από την Ελλάδα.