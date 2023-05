Ένα ρευστό τοπίο ήχων στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Ο Δρ Ανδρέας Παπαπέτρου, μουσικός και ερευνητής μιλά για την παράσταση "ReInHerit a Museum"

Δημιουργώντας ένα κινούμενο και ρευστό τοπίο ήχων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων, στο Πολιτιστικό της Τράπεζας Κύπρου.

Ο Δρ Ανδρέας Παπαπέτρου, μουσικός και ερευνητής, στον οποίο ανήκει η επιμέλεια και η σύνθεση της εμβυθιστικής παράστασης "ReInHerit a Museum - Κληρονομήστε ξανά το Μουσείο", εξηγεί με ποιο τρόπο η παράσταση προσκαλεί το κοινό να αγκαλιάσει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, ως χώρο διαφύλαξης αλλά και δημιουργίας πολιτισμού.

Ποια τα εργαλεία μιας ‘εμβυθιστικής’ παράστασης στο μουσείο;

Με τη χρήση διαδραστικών σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και ζωντανής μουσικής, ο επισκέπτης "βυθίζεται" στον κόσμο της παράστασης και τον εξερευνά με το σώμα, βιώνοντας εκ νέου το μουσείο ως χώρο ζωντανό, δημιουργικό και οικείο.

Ποια είναι αυτή τη φορά η πρότασή σας;

Ερχόμαστε να προσκαλέσουμε το κοινό να ξανακάνει δικό του, τον χώρο του μουσείου. Να τον ξανα κληρονομήσει και να τον δει σαν ένα χώρο που μπορεί να εξερευνήσει και να δημιουργήσει. Ως ένα χώρο που δεν συντηρεί μόνο τον πολιτισμό, αλλά παράλληλα μπορεί να τον παράγει.

Η παράσταση συνδυάζει διαδραστική ηχητική εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας με στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας, με μια μεγάλη ομάδα μουσικών που θα κινούνται στο χώρο, όπως και τη δημιουργία γραφικών σε πραγματικό χρόνο και χαρτογράφηση βιντεοπροβολής.

Ερχόμαστε έτσι να τοποθετήσουμε μια νέα στρώση στις εκθέσεις που παρουσιάζονται ήδη εκεί, που είναι οι προσωρινές ‘ReThinking Craftsmanship – Travelling Exhibition’ και ‘Identity Objects’, όπως και στις μόνιμες, με στόχο να ενοποιήσουμε όλα αυτά στο πλαίσιο μίας ρευστής παράστασης με χρονική διάρκεια.

Τι είναι αυτό που τελικά θα βιώσει ο επισκέπτης;

Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι να καλέσουμε το κοινό να έρθει στο μουσείο, στις 8.30 το βράδυ της 19ης Μαΐου και να εξερευνήσει τις εκθέσεις στο πλαίσιο μιας υποβλητικής εμπειρίας. Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον της παράστασης μέσω μιας εφαρμογής κινητού, που έχει φτιαχτεί ειδικά για αυτή την εκδήλωση. Η εφαρμογή θα παρέχει την ευκαιρία να δει κανείς αντικείμενα από την Εθνογραφική Συλλογή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου, τα οποία δεν παρουσιάζονται σε χώρους με πρόσβαση στο κοινό, ως τρισδιάστατες προβολές επαυξημένης πραγματικότητας μέσα στους χώρους του μουσείου.

Ταυτόχρονα η εμπειρία αυτή θα ολοκληρωθεί με μία προβολή στο προαύλιο του Πολιτιστικού, εκεί όπου πραγματοποιείται το Φεστιβάλ Φανερωμένης. Την προβολή που θα χειρίζεται στον χώρο ο Στέφανος Παπαδάς και θα ερμηνεύουν 20 μουσικοί ως κινούμενη παρτιτούρα, θα δημιουργήσει ένα κινούμενο ρευστό τοπίο που θα μεταμορφώνεται καθώς προχωρά η παράσταση.

Ποιο το ενδιαφέρον για σένα προσωπικά, ως μουσικό και ερευνητή;

Στο γεγονός πως πραγματοποιείται έξω από τα στεγανά μίας συναυλίας και κατ’ επέκταση η εξερεύνηση της ιδέας του να πραγματοποιηθεί χωρίς να χρειάζεται οι ακροατές να κάθονται σε μία συγκεκριμένη θέση, να χειροκροτούν κλπ. Αυτό που παρουσιάζουμε είναι μία πολύ πιο ρευστή κατάσταση, που επιτρέπει και απαιτεί αυτοσχεδιασμό των μουσικών και των συντελεστών της τεχνολογίας, μια διαδικασία κατά την οποία θα πρέπει να αποδεχτούμε και να αγκαλιάσουμε το τυχαίο.

Πως θα χαρακτήριζες αυτό το συγκεκριμένο ηχητικό περιβάλλον το οποίο θα δημιουργηθεί;

Το ηχητικό αυτό περιβάλλον δημιουργείται από έγχορδα, πνευστά και κρουστά που ερμηνεύουν μουσικοί της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου. Αυτοί οι ήχοι θα συνδυάζονται με ήχους πιο ψηφιακούς και ηλεκτρονικούς που θα προέρχονται από την ηχητική εγκατάσταση. Αυτή η ηχητική και η ζωντανή μουσική θα συμβάλουν στη δημιουργία της προβολής που θα γίνει στο προαύλιο.

***

Το εικαστικό μέρος του "ReInHerit a Museum” είναι ένα υβριδικό έργο που φέρει σε επαφή στοιχεία του πολιτιστικού ιδρύματος της τράπεζας Κύπρου με τη Video και Generative Art. Αντικείμενα ιστορικής αξίας και αλγόριθμοι συντίθενται μεταξύ τους με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου και ιδιόμορφου οπτικοακουστικού τοπίου που ενθαρρύνει νέες αναγνώσεις, πολλαπλές ερμηνείες και έναν εκ νέου διάλογο για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η κινούμενη εικόνα δημιουργείται και επηρεάζεται διαδικτυακά από τους θεατές μέσω μεταφοράς data και από και από την επιτόπου μεταβολή μεταβλητών από τον Στέφανο Παπαδά.

Τέλος γίνεται χρήση της τεχνικής της χαρτογραφικής προβολής (Projection Mapping) στην εξωτερική πλευρά της τράπεζας Κύπρου και στο αμφιθέατρο του προαυλίου.

*Η παράσταση "ReInHerit a Museum" αποτελεί μια από τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ReInHerit “Redefining the Future of Culture Heritage: Creating an Innovative Model for Sustainability” (http://www.reinherit.eu), με συντονιστή το Πολιτιστικό Ίδρυμα. Η παράσταση οργανώνεται από το CYENS Centre of Excellence, εταίρο του προγράμματος ReInHerit, σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων 2023.

ReInHerit a Museum: Εμβυθιστική Παράσταση στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

20:30- 21:30, 19 Μαΐου 2023

Διάρκεια 60'

Είσοδος δωρεάν

Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες

Περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση: https://www.facebook.com/events/547932850826646

Συντελεστές:

Επιμέλεια παράστασης και σύνθεση μουσικής: Ανδρέας Παπαπέτρου

Προγραμματισμός και σχεδιασμός εφαρμογής κινητού: Φωτός Φραγκούδης, Αλέξιος Πολυδώρου

Video Art: Στέφανος Παπαδάς

Σχεδιασμός 2D animation: Αλέξης Baldwin

Σάρωση & προετοιμασία τρισδιάστατων μοντέλων: Ανδρέας Λέρνης

Μουσειολογική επιμέλεια: Μαρία Σιεχατέ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χρυστάλλα Χαραλάμπους-Παπαδοπούλου

Διαχειριστής έργου: Νίκη Κυριάκου

Συντονιστής έργου: Κλεάνθης Νεοκλέους

Μουσικοί:

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Βιολί - Christian Bishara, Πάνος Μήλιος, Anfisa Antonova, Ladyslava Korolenko, Λητώ Συρίμη

Βιόλα - Λυδία Ματθαίου

Βιολοντσέλο - Μιχάλης Βασιλειάδης, Σοφία Κλεόπα

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ

Φλάουτο - Virginie Bove

Όμποε - Simeon Spasov, Laura Rodgers

Κλαρινέτο - Άγγελος Αγγελίδης, Dusko Žarković

Φαγκότο - Giovanni Galetti, Giovanni Magni

Γαλλικό Κόρνο - Kelly Alijani, Catherine Heaver

Τρομπέτα - Gareth Griffiths, Ανδρέας Γιαννακούρας

Κρουστά - Μάριος Νικολάου

Links: https://reinherit-hub.eu/secondperfpublic/0Introduction/