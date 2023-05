REVIVE: Βιώσιμη Μόδα και Τέχνη

Μια έκθεση μόδας και τέχνης από το Fashion Heritage Network Cyprus επαναπροσδιορίζει πολιτιστικές πρακτικές της Κύπρου

Η έκθεση REVIVE, που διοργανώνεται από το Fashion Heritage Network Cyprus (FHNC), παρουσιάζει σύγχρονη βιώσιμη μόδα και τέχνη εμπνευσμένη από τις πλούσιες παραδόσεις της Κύπρου. Το FHNC φέρνει σε επαφή νέους Κύπριους σχεδιαστές μόδας και δημιουργούς που παθιάζονται με την εξερεύνηση και τον εορτασμό της κυπριακής κληρονομιάς της μόδας μέσα από αειφόρα σχέδια μόδας και έργα τέχνης. Στην έκθεση παρουσιάζεται το έργο 12 ανερχόμενων Κύπριων σχεδιαστών και καλλιτεχνών που αντλούν έμπνευση από τις πολιτιστικές πρακτικές της Κύπρου από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Με στόχο να συνδυάσει την ηθική και την αισθητική, το FHNC επιδιώκει να τονώσει, να ανακαλύψει εκ νέου και να επαναπροσδιορίσει στοιχεία της κυπριακής κληρονομιάς της μόδας και να επικοινωνήσει αυτές τις δημιουργικές αλλαγές σε ένα ευρύτερο κοινό μέσω της σύγχρονης και βιώσιμης μόδας.

Η έκθεση REVIVE είναι ένα μοναδικό μείγμα πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονης μόδας και τέχνης, με κάθε συμμετέχοντα να δημιουργεί τη δική του εγκατάσταση βασισμένη σε μια συγκεκριμένη πολιτιστική πρακτική. Οι επισκέπτες μπορούν να περιμένουν να δουν παραδοσιακά αντικείμενα όπως η ύφανση καρεκλών, η κεραμική, τα κοσμήματα και τα κεντήματα, καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με σημαντικά γεγονότα όπως οι γαμήλιες παραδόσεις, καθώς και πρακτικές της καθημερινής ζωής όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία και οι διατροφικές παραδόσεις.

Το FHNC πιστεύει ότι η χειροτεχνία και οι τοπικές πολιτιστικές πρακτικές είναι ζωτικής σημασίας για την αυτοδυναμία, την ενσυνειδητότητα, την κοινωνικοπολιτιστική ευημερία και την οικοδόμηση της κοινότητας. Οι πεποιθήσεις αυτές αντικατοπτρίζονται στην έκθεση REVIVE του FHNC, η οποία προσφέρει πολύτιμες προοπτικές για τη χειροτεχνία και τις τοπικές παραδόσεις. Η έκθεση ευαισθητοποιεί επίσης για τη σημασία της βιωσιμότητας στη βιομηχανία της μόδας, καθώς και παρουσιάζει πώς η κυπριακή κληρονομιά της μόδας ήταν ιστορικά βιώσιμη μέσω πρακτικών όπως η επαναχρησιμοποίηση, οι φυσικές βαφές, η επισκευή και η ανακύκλωση.

Άννα Μιχαηλίδου

Εκτός από την προβολή έργων μόδας και τέχνης, η έκθεση FHNC προωθεί την εμπλοκή και τη συμμετοχή των νέων φέρνοντας σε επαφή νέους Κύπριους σχεδιαστές και καλλιτέχνες από διαφορετικές κοινότητες που ζουν στην Κύπρο ή τη διασπορά για να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν ιδέες. Μέσω της τέχνης, το FHNC στοχεύει να δημιουργήσει διάλογο και να γεφυρώσει την επικοινωνία μεταξύ όλων των Κυπρίων.

"Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσκαλούμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τις πολιτιστικές πρακτικές της Κύπρου μέσα από τη βιώσιμη μόδα και την τέχνη στην έκθεση REVIVE", λέει η Χριστίνα Δημιώτη, διευθύντρια του FHNC. " Καταδυθείτε στην ομορφιά και τη μοναδικότητα της κυπριακής κληρονομιάς της μόδας που επαναπροσδιορίζεται για τον σύγχρονο κόσμο, εξερευνώντας παράλληλα τη σημαντική σχέση μεταξύ της βιωσιμότητας και της πολιτιστικής διατήρησης. Ζήστε τη μεταμόρφωση της κυπριακής κληρονομιάς της μόδας μέσα από τα μάτια νέων Κυπρίων σχεδιαστών και καλλιτεχνών και εμπνευστείτε από τις καινοτόμες και δημιουργικές προσεγγίσεις τους στο σχεδιασμό μόδας και την τέχνη. Μην χάσετε αυτή την αποκλειστική παρουσίαση της σύγχρονης βιώσιμης μόδας που αποτίει φόρο τιμής στις πλούσιες πολιτιστικές παραδόσεις της Κύπρου".

Ανδρέα Αναξαγόρου και Ανδρεάνη Παναγίδη (Folkmona)

Δανάη Πάτσαλου

Rengin Akcan

Şüküfe Emirtaneoğlu

Βαλεντίνα Κουτσούδη

Η έκθεση είναι μια συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία της Βρετανίας στην Κύπρο, την Ύπατη Αρμοστεία της Αυστραλίας στην Κύπρο, τους Κήπους για το Μέλλον και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ). Η έκθεση υποστηρίζεται από τη Royal Commonwealth Society, την Fashion Revolution Cyprus, το Commonwealth Fashion Council, τη Student Life, το Home for Cooperation, τη Συμμαχία για την Κυκλική Οικονομία, το UNFICYP, το LCOY Cyprus, το Lefkoşa Gençlik Derneği και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.

Παρουσιάζονται σχεδιαστές μόδας και καλλιτέχνες:

Άννα Μιχαηλίδου - Σχεδιάστρια μόδας

Ανδρέα Αναξαγόρου και Ανδρεάνη Παναγίδη (Folkmona) - Σχεδιαστές μόδας και κλωστοϋφαντουργίας

Αντιγόνη Παπαγεωργίου - Σχεδιάστρια μόδας

Δανάη Πατσάλου - Εικαστικός καλλιτέχνης

Ilkan Koral - Σχεδιαστής μόδας

Ειρήνη Παναγή - Σχεδιάστρια μόδας

Κασσάνδρα Μπέικερ - Σχεδιάστρια μόδας

Μιχάλης Παντελίδης - Σχεδιαστής μόδας και κλωστοϋφαντουργίας

Μίλαν Θεοφίλου-Woolley - Καλλιτέχνης και εικονογράφος

Rengin Akcan - Σχεδιαστής μόδας

Şüküfe Emirtaneoğlu - Εικαστικός καλλιτέχνης

Βαλεντίνα Κουτσούδη- Σχεδιάστρια μόδας

* Η έκθεση REVIVE θα πραγματοποιηθεί στο The Gardens Of The Future, Ελπινίκης 9 1015 Λευκωσία από τις 25 Μαΐου - 28 Μαΐου. Ημερομηνίες και ώρες λειτουργίας της έκθεσης:

25 Μαΐου: Εγκαίνια 7μμ - 11μμ *

26 Μαΐου 4μμ - 10μμ *

27 Μαΐου 10πμ - 2:30μμ *

28 Μαΐου 10πμ - 5μμ *

* Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

https://instagram.com/fashionheritage.cy?igshid=YmMyMTA2M2Y= / https://fashionheritagecy.com/

** Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα διεξαχθούν εργαστήρια που θα εστιάζουν στη βιωσιμότητα της μόδας και στην πολιτιστική κληρονομιά της μόδας. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην πλατφόρμα του FHNC. Η συμμετοχή είναι διαθέσιμη μόνο με κρατήσεις. Σε ορισμένα εργαστήρια ενδέχεται να ισχύουν τέλη.