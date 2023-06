O Michael Dudok de Wit σχεδιάζει την αφίσα του φετινού Animafest!

Η φετινή έκδοση του Φεστιβάλ θα διεξαχθεί για ακόμη μια χρονιά στην όμορφη Σαλαμιού της επαρχίας Πάφου, μεταξύ 9 - 12 Αυγούστου 2023.

Mε μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε την αφίσα της 22ης διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Αnimation Κύπρου Όψεις του Κόσμου, που φιλοτέχνησε ο θρυλικός Michael Dudok de Wit από την Ολλανδία, δημιουργός της οσκαρικής ταινίας “Father and Daughter”. Η φετινή έκδοση του Φεστιβάλ θα διεξαχθεί για ακόμη μια χρονιά στην όμορφη Σαλαμιού της επαρχίας Πάφου, μεταξύ 9 - 12 Αυγούστου 2023.

Εδώ το σκεπτικό σχεδιασμού της αφίσας από τον καλλιτέχνη:

“I was watching the lovely short 2021 documentary about the festival (https://vimeo.com/587100646) and when I briefly saw a landscape near Salamiou with trees resembling olive trees, my imagination came up with this timeless, romantic image of a young woman, sitting calmly in nature with her attention towards the distance, towards the light”.

Michael Dudok de Wit

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης παρουσιάζονται κάθε χρόνο επιλεγμένα έργα κορυφαίων ανεξάρτητων δημιουργών από όλο τον κόσμο, πλαισιωμένα από διαλέξεις, ειδικά αφιερώματα, εκθέσεις, παιδικό πρόγραμμα ταινιών, εργαστήρια και συναυλίες.

Περισσότερες πληροφορίες για το πλούσιο φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ανακοινωθούν σε ξεχωριστή ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει και την επιλογή των ταινιών στα φετινά επίσημα διαγωνιστικά προγράμματα, Διεθνές, Εθνικό και Παιδικό διαγωνιστικό.

Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών “Animation Film Camp: Contemporary Animation Horizons”

Στην φετινή διοργάνωση θα προηγηθεί για πρώτη φόρα τετραήμερο διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας ξένων και Κύπριων νέων δημιουργών από τις 6 - 9 Αυγούστου με τον γενικό τίτλο “Animation Film Camp: Contemporary Animation Horizons”, σε συνεργασία με το World Festival of First Animations PRIMANIMA της Βουδαπέστης. Πρόκειται για ένα νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Animafest Cyprus, με διεθνή προσανατολισμό και με δυνατότητες δικτύωσης νέων καλλιτεχνών και φοιτητών με διεθνή κέντρα και Φεστιβάλ.

Το Φεστιβάλ στηρίζει το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ εδώ: www.animafest.com.cy