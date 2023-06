"Νοητική Γεωγραφία – Αστερισμοί" του Θεόδουλου Γρηγορίου, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - MNAC Βουκουρεστίου.

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - MNAC Βουκουρεστίου (Ρουμανία) έχει προσκαλέσει τον καλλιτέχνη Θεόδουλο Γρηγορίου να αναπτύξει μια ατομική έκθεση που εντάχτηκε στη θερινή περίοδο του μουσείου, η οποία διαρκεί από τις 25 Μαΐου έως την 1η Οκτωβρίου του 2023. Η πρόταση του καλλιτέχνη με τίτλο "Νοητική Γεωγραφία – Αστερισμοί", έχει τη μορφή μιας in situ εγκατάστασης, αναδεικνύοντας την πολυετή έρευνα του καλλιτέχνη σε θέματα όπως η οικολογία, η κυτταροειδής δομή και οι διαδικασίες της διαστρωμάτωσης της εικόνας - τόσο με την έννοια της παρατηρούμενης και ανακατασκευασμένης γεωλογίας, όσο και της διαρκώς μεταβαλλόμενης ταυτότητας και της καταγραφής της. Ανατρέχοντας στις διαφορετικές επιστρώσεις της καλλιτεχνικής του έρευνας (η οποία παρουσιάστηκε στη Μπιενάλε της Βενετίας το 1997, στο Μουσείο του Λούβρου το 2008 - 2009 και στην παρέμβαση του 2016 στην Place du Louvre, για να αναφέρουμε μόνο μερικά), το έργο του Θεόδουλου για το MNAC έχει έναν αναδρομικό χαρακτήρα που διευρύνεται με τη συνεχιζόμενη συνάφεια της προσέγγισής του στο σήμερα. Ως εκ τούτου, δεν πρόκειται μόνο για μια πολύ πυκνή παρουσίαση μιας πρακτικής που ανήκει σε έναν από τους καθιερωμένους Κύπριους καλλιτέχνες που απολαμβάνει διεθνούς αναγνώρισης, αλλά και για μια ευκαιρία να αναδειχθούν οι ενίοτε κρυφές συνδέσεις ενός ευρύτερου, κοινού πολιτιστικού χώρου, διεθνούς σημασίας. Καθρεφτίζοντας διαστρωματώσεις μνήμης και ιστορίας, η εγκατάσταση του στοχεύει σε ερωτήματα που αφορούν μια οικουμενική κληρονομιά και την επιβίωσή της μέσω της μνήμης και των οπτικών στοιχείων που αναδύονται από μια ολοένα και περισσότερο εικονοκεντρική κουλτούρα, σε μια εποχή που ορίζεται από πολλαπλές κρίσεις - και η απάντησή του διαμορφώνεται μέσω μιας συγκεκριμένης ποιητικής και συμβολικής ανάγκης μετατροπής των συλλογικών και υπαρξιακών ερωτημάτων του ανθρωπου σε οπτική γλώσσα. Αντιπαραθέτει αρχέγονα με ηλεκτρονικά μέσα, υλικά και δομές με ιστορικές καταβολές αλλά και άυλα στοιχεία ικανά να μεταμορφώσουν και να δώσουν ένα νέο νόημα στα πρωτογενή υλικά και μέσα.

Πρόκειται για μία συνδιοργάνωση μεταξύ του Εθνικου Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης - MNAC Βουκουρεστίου και του Τμήματος Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου και με την υποστήριξη to Iron Mountain.

Artwork in front: "Mental Geography, Constellations", 2023, (detail). Artwork behind: "CELL IV", 2018, semi sphères d.28 cm, inkjet print on laminated glass.

General View. Artwork In front: "Mental Geography - Constellations", Wood frame, Plastic foil, Colored Water, 2 red led strips, Cement heads (archaeological elements reproduction), copper plating roods (detail)

Artworks Behind: "CELLS XI", 2018 / cement on plywood, pigment, inkjet print on plexiglass, aluminum. "CELLS XI’’ 2018 / cement on plywood, pigment, minerals, inkjet print on plexiglass, aluminum. "CELLS XI", 2018 / cement on plywood, pigment, inkjet print on plexiglass, aluminum.