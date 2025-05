«Newcomers | Έφθασαν μόλις»: Έκθεση της Μαρίας Λοϊζίδου

Δημοσιεύθηκε 29.04.2025

Με τη νέα έκθεση Newcomers / Έφθασαν μόλις, στο ξενοδοχείο Μινέρβα στις Πλάτρες, η Μαρία Λοϊζίδου μας προσκαλεί να εισέλθουμε σε ένα πεδίο όπου η συμβατική αντίληψη του χρόνου αντικαθίσταται από ένα είδος χρονικής διατομής, που επιτρέπει ένα ταξίδι πέρα ​​δώθε μεταξύ παρελθόντος και παρόντος.

Σε αυτό το ξενοδοχείο στην ορεινή Λεμεσό ντόπιοι και ξένοι κατέφευγαν για δροσιά τα καυτά μεσογειακά καλοκαίρια, αλλά και άνθρωποι από γειτονικές χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση έβρισκαν εδώ προσωρινό καταφύγιο. Η έκθεση αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την κίνηση που απαντά στην ανάγκη της επιβίωσης και της αποκατάστασης σε μια νέα συνθήκη, απέναντι σε μια προσωρινή ή μη δοκιμασία, σε μια μικρότερη ή μεγαλύτερη απώλεια.

Η εικαστικός μας προσκαλεί να περιηγηθούμε στους χώρους του ξενοδοχείου αποδίδοντάς τους την αρχική τους ταυτότητα ως δοχείων υποδοχής. Μέσα από μια εφήμερη επανάχρησή του, επιδιώκει να μας συντονίσει συναισθηματικά με ένα περιβάλλον διαβίωσης ως πλαίσιο για την αντιμετώπιση μιας συνεχώς εξελισσόμενης συνθήκης, της μετακίνησης του ανθρώπου προς αναζήτηση ενός προσωρινού σπιτιού όχι χάριν της άνεσης και της απόλαυσης, αλλά ως καταφυγίου και ως χώρου παροχής βασικών υπηρεσιών. Η προσπάθεια στοχεύει να συμβάλει στην κατανόηση της σύγχρονης ανάγκης για προσωρινή κατοίκηση, θέτοντας ερωτήματα εγγενή στη δυναμική της σύγχρονης ιστορίας.

O σχεδιασμός της έκθεσης, ο οποίος επινοείται από την εικαστικό –πράγμα που αποτελεί μέρος της πρακτικής της, να συνδέει κάθε φορά την πρότασή της με τον χώρο, ιστορικής φόρτισης ή μη– είναι εξίσου σημαντικός για την ίδια όπως και η κατασκευή των έργων της. Στην περίπτωση του ξενοδοχείου Μινέρβα τα θεμελιώδη στοιχεία του σχεδιασμού είναι η χρήση λεκτικού, υφάσματος, ήχου και φωτισμού, που αλλάζουν στην πορεία σύμφωνα με τις ανάγκες. Ο χώρος έχει ταξινομηθεί σε πέντε ενότητες και ένα ενδιάμεσο πέρασμα, μέσα στα οποία κινείται ο επισκέπτης, στην αίθουσα υποδοχής, την τραπεζαρία, το tv-room, τις σκάλες και τα υπνοδωμάτια, και εξελίσσεται σε μια αδιάκοπη ανταλλαγή μεταξύ χώρου και έργου. Σε κάθε μία από αυτές τις ενότητες ο επισκέπτης συναντά εγκαταστάσεις με έργα της εικαστικού και αντικείμενα από το ξενοδοχείο, συσχετισμένα μεταξύ τους με αντισυμβατικές χειρονομίες –μικροί αστερισμοί που φωτίζουν διαδρομές στοχασμού και λειτουργούν ως εργαλεία ενδοσκόπησης.

H εγκατάσταση Newcomers / Έφθασαν μόλις συνοδεύεται από κείμενο της Alexandra Landré - (Artistic director of Stroom Den Haag) - και αναπτύσσεται στις αίθουσες και στα δωμάτια του ξενοδοχείου σε πέντε ενότητες & ένα ενδιάμεσο χώρο:

Αίθουσα υποδοχής / το φιλόξενο: Μουσικές καρέκλες, 2025

Έφθασαν μόλις – που βρίσκομαι τώρα;, 2023, σχέδιο , μολύβι σε χαρτί

Αποθήκη: γλυπτά από τις δύο τελευταίες εκθέσεις της Μαρίας Λοϊζίδου, Moi Balbuzard Migrant, 2023 Musée de la Chasse et de la Nature, Paris, The Place I Am Not, 2024, Freud Museum, and Hellenic Center, Λονδίνο.

Ο ενδιάμεσος χώρος: αρχείο τετραδίων με σχέδια της Μαρίας Λοϊζίδου

Δωμάτια σε ύπνο, απαγορεύεται η είσοδος, Παραβάν, 2018

Περιοχή ονείρων: Δωμάτιο ύπνου, 2025, Χρόνος, 2025, Το χαμένο αντικείμενο , 2001, Απαγορεύεται η είσοδος – Μην ενοχλείτε 2025







Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις οι οποίες, μέσα από πρακτικές συμμετοχικότητας, θα διερευνηθούν έννοιες που αφορούν την τέχνη και τη συμβολή της στην κατανόηση του ανθρώπου και των συνθηκών διαβίωσής του:

What happens to me is written up there / Αυτό που μου συμβαίνει είναι γραμμένο εκεί πάνω | Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός,17/5/2024, δράση με ελεύθερη είσοδο του κοινού μεταξύ 19:00-22:00

Βίντεο/ηχητική εγκατάσταση | Σύλληψη, επιμέλεια: Μαρία Λοϊζίδου | Ηχητική εγκατάσταση 2025: Μάνος Στρατής, Ευαγόρας Μπεκιάρης, με την συμμετοχή: Ιλάνα Σασσόν, Αντρέας Ζεμπύλας .Βίντεο, κινούμενη εικόνα, 2022: Νεφέλη Κεντώνη, φωτογραφία: Βάσος Στυλιανού, ηλεκτρονική απόδοση σχεδίων: Μάριελ Κουβέλη. Παραγωγή εκτύπωσης σχεδίων, σχεδιασμός: Αναστασία Μηνά. Βοηθοί δράσης: Μαρία Αγησιλάου, Μαριάννα Γιαννάκη, Ιόλη Κασκάνη, Νάγια Τ. Καρακώστα, Χρίστος Λοΐζου, Μαρία Παπαγεωργίου, Μπελίντα Παπαβασιλείου, Άννη Χούρη. Παραγωγή: Pylon Art & Culture







The objects look at us / Τα αντικείμενα μας κοιτάζουν, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες, 28/6/2024, 18:00-20:00, δράση/δημοπρασία. Εκτέλεση: Λουκία Πιερίδου

Let’s talk about ‘the object little a’ / Ας μιλήσουμε για το ‘αντικείμενο μικρό α’, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες, Εργαστήριο, ανοικτό στο κοινό με συζητήσεις γύρω από θέματα πρακτικών αντίστασης, μετακίνησης και προσωρινής κατοίκησης, λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.







Εγκαίνια 10/05/2025, 18:00-21:00 | Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες | Pylon Art & Culture

Διάρκεια έκθεσης: 10/05/2025-14/09/2025

Ώρες λειτουργίας: Σάββατο & Κυριακή 11:00-18:00 ή κατόπιν ραντεβού







Η Μαρία Λοϊζίδου (γ.1958, Λεμεσός, Κύπρος) ζει και εργάζεται στη Λευκωσία. Η πρακτική της συνυφαίνει προσωπικές και πολιτικές αναφορές σε σχέση με την ιστορία της αποικιοκρατίας, του πολέμου, της καταπίεσης, των μειονοτήτων και της στέρησης της κοινωνικής πρόνοιας. Η δουλειά της συνδυάζει σχέδια με μολύβι, κινούμενα σχέδια, βίντεο, γλυπτική και πλέξιμο μέσα από συλλογικά εργαστήρια. Είναι μια από τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην επόμενη Μπιενάλε του Λίβερπουλ, 2025. Πρόσφατα, έχει παρουσιαστεί σε εγκαταστάσεις όπως, Volant Migrants, σε συνεργασία με το Luma Foundation για την έκθεση Energies, Gstaad (2024), The Place I Am Not, σε συνεργασία με το Freud Museum και Hellenic Center, Λονδίνο (2024), Ο Κήπος της Όλγας, Λεμεσός-Αθήνα και Φτερωτοί Μετανάστες σε συνεργασία με τον οργανισμό ΝΕΟΝ για την έκθεση Space of Togetherness, Αθήνα (2024), Moi Balbuzard Migrant, σε συνεργασία με το Musée de la Chasse et de la Nature, Παρίσι (2023). Monumental lightness για την έκθεση A Century of the Artist’s Studio: 1920–2020, σε συνεργασία με την Whitechapel Gallery, Λονδίνο (2021) και Portals, σε συνεργασία με τη ΝΕΟΝ, στο Πρώην Καπνεργοστάσιο στην Αθήνα (2020).

Το 1986 εκπροσώπησε την Κύπρο στην 43η Μπιενάλε της Βενετίας με το έργο Ο Μύθος της Αριάδνης σε τρεις πράξεις και το 2017 συμμετείχε στην Documenta 14, με το έργο Collective Autobiographie (2011). Τα έργα της ενεργοποιούν τον δημόσιο χώρο, δημιουργώντας μια πλατφόρμα αλληλεπίδρασης και συζήτησης, τονίζοντας τη δύναμη της ευθραυστότητας.

Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPACEX και συνεργάζεται με τις σχολές NCAD του Δουβλίνου, το University of the Arts Amsterdam και το University of Applied Arts Vienna για καλλιτεχνική καθοδήγηση στον τομέα των εικαστικών τεχνών, στην ανάπτυξη σχέσεων των κοινών.

Η συνεργασία της με την AA&U For Architecture, Art and Urbanism της επιτρέπει να επικεντρωθεί σε παρόμοια θέματα σε διεπιστημονικό επίπεδο.

http://www.marialoizidou.com/

Η Alexandra Landré είναι Καλλιτεχνική Διευθύντρια του οργανισμού Stroom Den Haag, όπου συνεχίζει να διαμορφώνει ένα προοδευτικό πρόγραμμα που ενθαρρύνει τον κριτικό διάλογο, τον καλλιτεχνικό πειραματισμό και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Η επιμελητική της πρακτική επικεντρώνεται σταθερά στη δημιουργία συνθηκών για μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, τόσο για τους καλλιτέχνες όσο και για τις κοινότητες με τις οποίες συνεργάζονται.

Με σπουδές στην ιστορία της τέχνης και την επιμέλεια εκθέσεων, το έργο της χαρακτηρίζεται από βαθιά αφοσίωση στις καλλιτεχνικές πρακτικές και την ακεραιότητά τους, τη κοινωνική τους σημασία και τη μεταμορφωτική δύναμη της τέχνης. Με οξυδέρκεια στην καινοτομία και την ανάπτυξη ταλέντων, η Λαντρέ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε πολυάριθμες πολιτιστικές πρωτοβουλίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, οι οποίες εξερευνούν την από κοινού δημιουργία και τη συμμετοχή του κοινού με ουσιαστικούς και πρωτότυπους τρόπους.