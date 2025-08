Πώς μια μυστική επιχείρηση διάσωσης συνέβαλε στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Συρίας

Δημοσιεύθηκε 01.08.2025 13:15

Τα τελευταία δέκα χρόνια, χιλιάδες αρχαιολογικά ευρήματα έχουν κρυφτεί στο υπόγειο ενός ανώνυμου κτιρίου στο Ρμελάν, μια κουρδική πόλη στη βορειοανατολική Συρία. Τα αγγεία, τα ειδώλια και οι χάντρες επέζησαν χιλιετίες κάτω από το έδαφος και, σε μια σπάνια καλή είδηση για την πολιτιστική κληρονομιά, επέζησαν επίσης την τελευταία δεκαετία των επιθέσεων του ISIS, του συριακού εμφυλίου πολέμου και της ανεξέλεγκτης λαθρεμπορίας στην περιοχή.

Όταν το ISIS άρχισε να εισέρχεται στη βορειοανατολική Συρία το καλοκαίρι του 2015, οι αρχαιολόγοι ανησύχησαν για τα αντικείμενα που ήταν εκτεθειμένα σε κοντινές ανασκαφές και ανασκαφικά εργαστήρια. Άρχισαν να τα συσκευάζουν σε πλαστικά κουτιά αποθήκευσης, να τα φορτώνουν σε φορτηγά και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος.

Τα επόμενα χρόνια, 7.400 αντικείμενα λαθραία μεταφέρθηκαν στο Ρμελάν από δεκάδες ανασκαφικούς χώρους. Τα αντικείμενα έχουν πλέον βγει στο φως – κυριολεκτικά – καθώς οι ΜΚΟ που είναι υπεύθυνες για το Rmelan πιστεύουν ότι η κατάσταση ασφαλείας έχει σταθεροποιηθεί αρκετά ώστε να μεταφερθούν σε τοπικά μουσεία.

«Πρόκειται για αντικείμενα από την όγδοη χιλιετία έως τη δεύτερη χιλιετία π.Χ.», λέει ο Amer Ahmad, ένας συρο-κουρδικός αρχαιολόγος που βοήθησε στη διάσωση των αντικειμένων. «Ανήκουν σε όλους τους πολιτισμούς που υπήρξαν στην περιοχή μας: από την προϊστορική περίοδο έως την περίοδο των Χουρριτών, των Μιταννών, των Ασσυρίων, ακόμη και την ισλαμική περίοδο».

Στρατηγική τοποθεσία

Ο Αχμάντ και οι συνάδελφοί του επέλεξαν την τοποθεσία στο Ρμελάν κυρίως λόγω της θέσης της: η πόλη ήταν αρκετά μακριά τόσο από το μέτωπο του πολέμου με το ISIS όσο και από τα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία, και κοντά σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση που ήλπιζαν ότι θα την προστάτευε από τυχόν τουρκικές εισβολές. Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, η κουρδική συμμαχία που πολεμούσε το ISIS, προστάτευαν τους αρχαιολόγους καθώς γέμιζαν τα κιβώτια και συνόδευαν τα κονβόι τους κατά τη μεταφορά τους στο Ρμελάν. Αργότερα βοήθησαν στην φύλαξη του χώρου, αν και διατηρούσαν χαμηλό προφίλ για να μην τραβήξουν την προσοχή στο κτίριο.

Μόλις τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο εσωτερικό, προέκυψαν νέα προβλήματα: τα επίπεδα υγρασίας υπόγεια ήταν πολύ υψηλά για τα πήλινα αντικείμενα, ενώ ένα αναξιόπιστο αποχετευτικό σύστημα έθετε τα αντικείμενα σε έναν άλλο κίνδυνο. Τα υπόγεια δωμάτια επίσης δεν είχαν πλέον χώρο, με τα κιβώτια να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο, δημιουργώντας τη συνεχή ανησυχία ότι τα δοχεία θα κατέρρεαν και θα συνέθλιβαν το περιεχόμενό τους.

Η τοπική ΜΚΟ Orient Association συνεργάστηκε με την ΜΚΟ Fight for Humanity με έδρα τη Γενεύη και το 2019 υπέβαλαν αίτηση στο ταμείο πολιτιστικής κληρονομιάς Aliph, το οποίο παρείχε χρήματα για την εγκατάσταση ανεμιστήρων, την επισκευή του κτιρίου και, κυρίως, την εγκατάσταση μεταλλικών ραφιών. Η Fight for Humanity διοργάνωσε επίσης εκπαίδευση για να αλλάξει τη στάση των κατοίκων απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά και ελπίζει να αξιοποιήσει την επιτυχία του Rmelan, μόλις συγκεντρωθούν τα χρήματα για την έκθεση των έργων, για να προωθήσει την κοινωνική συνοχή στην περιοχή.

Το Rmelan ήταν μία από τις πολλές προσπάθειες που έγιναν για τη διαφύλαξη των αρχαιολογικών ευρημάτων στη Συρία εκείνη την εποχή. Μία από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές απώλειες της χώρας είναι το Μουσείο της Ράκκα, που κάποτε φιλοξενούσε μια από τις σημαντικότερες συλλογές αρχαιολογικών ευρημάτων της Μεσοποταμίας. Καθώς το ISIS πλησίαζε τη Ράκκα, οι αρχαιολόγοι και οι επιμελητές του μουσείου μετέφεραν ό,τι μπορούσαν από το μουσείο σε μια αποθήκη στην Ηράκλα, στα περίχωρα της πόλης. Ωστόσο, η αποθήκη αυτή λεηλατήθηκε από ένοπλες ομάδες – ορισμένοι πιστεύουν ότι με τη σύμπραξη του τοπικού πληθυσμού – και η συλλογή έχει πλέον σχεδόν εξαφανιστεί.

Συνεχής απειλή λεηλασίας

Η απειλή της λεηλασίας παρέμενε επάνω από το Rmelan καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας.Οι συντηρητές διαχώρισαν τα πιο σημαντικά αντικείμενα, όπως ανθρώπινες και ζωικές φιγούρες, χάντρες, αγγεία, νομίσματα και αιχμές βελών, από τα λιγότερο πολύτιμα αντικείμενα, όπως θραύσματα αγγείων και οστά ζώων. Τα τελευταία μεταφέρθηκαν σε μια δεύτερη αποθήκη, ενώ στο Ρμελάν άρχισαν να καταγράφουν τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Λόγω του αριθμού και της ποικιλίας των αρχαιολογικών χώρων από τους οποίους προέρχονταν τα αντικείμενα —συμπεριλαμβανομένων των Tell Seker al-Aheimar, από την όγδοη χιλιετία π.Χ., Tell Halaf, από την πέμπτη χιλιετία π.Χ., Tell Chuera, από την τρίτη χιλιετία π.Χ., και Tell Arbid, από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., ένα βασικό πρόβλημα ήταν να διασφαλιστεί ότι η κατάλληλη τεκμηρίωση από τον αρχικό χώρο παρέμενε μαζί με κάθε αντικείμενο. Όλα τα αντικείμενα φωτογραφήθηκαν, μετρήθηκαν και ταξινομήθηκαν, εν μέρει επειδή πολλοί φοβούνταν ότι θα χαθούν. Μόλις ολοκληρώθηκε η απογραφή, οι συντηρητές άρχισαν να αποκαθιστούν τα αντικείμενα, μερικά από τα οποία είχαν υποστεί ζημιά λόγω της υγρασίας.

«Δεν ήξερα τι θα συμβεί, ούτε αν έπρεπε να είμαι απαισιόδοξος ή αισιόδοξος», λέει ο Αχμάντ. «Η μόνη μου ανησυχία ήταν πώς να προστατεύσω αυτά τα αντικείμενα. Ήταν υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε την κληρονομιά μας, να προστατεύσουμε τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής μας. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε».

ΠΗΓΗ: TheArtNewspaper.com