Ένα 4.000 ετών αποτύπωμα παλάμης εντοπίστηκε σε Αρχαίο Αιγυπτιακό τάφο - Ποια η κρυφή του ιστορία

Ένα αποτύπωμα παλάμης ηλικίας 4.000 ετών ανακαλύφθηκε πάνω σε πήλινο μνημείο της Αρχαίας Αιγύπτου.

Ερευνητές από το Μουσείο Fitzwilliam του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντόπισαν τυχαία το αποτύπωμα, καθώς προετοίμαζαν μια έκθεση, η οποία αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες της αυτό το φθινόπωρο.

🚨BREAKING: 4,000-Year-Old Handprint Found on Ancient Egyptian Soul House



A rare, complete handprint—likely left by an ancient potter has been discovered on the underside of a 4,000-year-old clay soul house at the Fitzwilliam Museum, Cambridge. Dating to c. 2055–1650 BCE and… pic.twitter.com/CMWQ5WK03Y