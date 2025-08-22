Η «The Beatles Anthology» επεκτείνεται με ένα 9ο επεισόδιο και έναν 4ο τόμο

Δημοσιεύθηκε 22.08.2025 14:17

Αυτό το επεισόδιο παρουσιάζει τα παρασκήνια του ντοκιμαντέρ του 1995, ενώ κυκλοφορούν νέες μίξεις των τραγουδιών «Free as a Bird» και «Real Love» και αναμένεται η έκδοση ενός ανανεωμένου βιβλίου.

Οι Beatles επιστρέφουν: Αδημοσίευτα ντέμο και πρωτότυπο υλικό θα κυκλοφορήσουν αργότερα αυτό το φθινόπωρο.

Ο τέταρτος τόμος της συλλογής ηχογραφήσεων «Anthology Collection» της μπάντας (που περιλαμβάνει 13 νέα ντέμο) θα κυκλοφορήσει μαζί με ένα επεισόδιο που θα ολοκληρώνει την οκταμερή ντοκιμαντέρ του 1995 και μια έκδοση για την 25η επέτειο του βιβλίου «The Beatles Anthology».

Το άλμπουμ «Anthology 4» περιλαμβάνει νέες μίξεις των «Free as a Bird» και «Real Love». Η κυκλοφορία θα συνοδεύεται από αναβαθμισμένες εκδοχές των τριών πρώτων άλμπουμ «Anthology» και θα είναι διαθέσιμη στις 21 Νοεμβρίου.

Στη σειρά ντοκιμαντέρ, οι θαυμαστές ακολούθησαν τους Fab Four — John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr — από την παιδική τους ηλικία μέχρι τη δεκαετία του 1960, καθώς ανέβηκαν στη δόξα πριν από τη διάλυση του συγκροτήματος το 1970.

Τώρα, 30 χρόνια αργότερα, το ένατο επεισόδιο θα προβληθεί στο Disney+ από τις 26 Νοεμβρίου. Περιλαμβάνει πλάνα του Paul, του George και του Ringo από το 1994 και το 1995, κατά τη δημιουργία της ταινίας «Anthology».

Νωρίτερα φέτος, οι Beatles κέρδισαν ένα Grammy για το « Now and Then », το οποίο είχε ανακοινωθεί ως το τελευταίο τους τραγούδι. Χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία ήχου, η φωνή του John απομονώθηκε από ένα δοκιμαστικό που είχε ηχογραφήσει λίγο πριν σκοτωθεί έξω από το Dakota στο Μανχάταν το 1980 και αναμίχθηκε με τις φωνές των άλλων για να δημιουργηθεί το «Now and Then».

Η ακυκλοφόρητη μουσική και το νέο επεισόδιο θα συνοδεύονται επίσης από μια έκδοση για την 25η επέτειο του βιβλίου «The Beatles Anthology», το οποίο περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τα τέσσερα μέλη και στενούς συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένου του πρώην παραγωγού George Martin , του road manager Neil Aspinall και του εκπροσώπου των Beatles, Derek Taylor . Το εικονογραφημένο βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 14 Οκτωβρίου, πριν από το άλμπουμ και την ταινία.

Ο Martin επιμελήθηκε τους τρεις αρχικούς τόμους της μουσικής ανθολογίας. Ο γιος του, Giles Martin, είναι υπεύθυνος για την αναμάστευση του έργου, μετά το θάνατο του πατέρα του το 2016. Επιμελήθηκε επίσης τον τέταρτο τόμο.

ΠΗΓΗ: The New York Times