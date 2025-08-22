Queer Wave 2025: Επιστρέφει στο NiMAC το 6ο Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Κύπρου στις 12–21 Σεπτεμβρίου

Δημοσιεύθηκε 22.08.2025 14:03

Στο κέντρο της εντός των τοίχων Λευκωσίας κάνει για 6η συνεχόμενη φορά την εμφάνιση του το εμβληματικό Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Κύπρου.

Το Queer Wave θα φιλοξενηθεί για ακόμη μια χρονιά στους εκθεσιακούς χώρους του NiMAC στις 12–21 Σεπτεμβρίου 2025, γιορτάζοντας ένα ιδιαίτερο μωσαϊκό κινηματογράφου, παραστατικών και εικαστικών τεχνών.Τον ερχόμενο μήνα, το Queer Wave θα ανοίξει τις πόρτες του για ένα δεκαήμερο πρόγραμμα προβολών και παράλληλων δράσεων, συνενώνοντας μια εγχώρια και διεθνή κοινότητα δημιουργών, δίνοντας βήμα στα ΛΟΑΤΚΙΑ+ βιώματα και την κουήρ έκφραση.

Η ενημέρωση για το φετινό πρόγραμμα και τις ειδικές προφεστιβαλικές δράσεις θα γίνεται σταδιακά μέσω της ιστοσελίδας queerwave.com και των ΜΚΔ του φεστιβάλ: @queerwavecyprus.

Το Queer Wave 2025 διοργανώνεται από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Queer Wave LTD και επιχορηγείται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού.

Το Queer Wave ξεκίνησε το 2020. Σε μόλις πέντε χρόνια δράσης, το φεστιβάλ έχει προσφέρει περισσότερες από 200 παγκύπριες πρεμιέρες ΛΟΑΤΚΙΑ+ ταινιών από τη διεθνή σκηνή, στηρίζοντας παράλληλα το έργο Κυπρίων κινηματογραφιστών και καλλιτεχνών ευρύτερα.

Το NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη] στεγάζεται στο ανακαινισμένο κτίριο της Παλιάς Ηλεκτρικής, το οποίο βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. Είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης της Κύπρου.

Σύνδεσμος για την εκδήλωση στο Facebook εδώ.Ιστοσελίδα:queerwave.comΜΚΔ: @queerwavecyprus Γραφιστικά: Marcos Chispero

Φωτογραφίες από τον Άγγελο Χαραλάμπους