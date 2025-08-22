Παράθυρο logo
Λογοτεχνία
Ανακοινώθηκαν τα βραβεία και τα 56 ποιήματα για την «Ποιητική Ανθολογία Πενταδακτύλου» της ΕΛΚ
Δημοσιεύθηκε 22.08.2025 10:36
Ανακοινώθηκαν τα βραβεία και τα 56 ποιήματα για την «Ποιητική Ανθολογία Πενταδακτύλου» της ΕΛΚ

Συνολικά 121 συμμετοχές από Κύπρο και Ελλάδα δηλώθηκαν στον διαγωνισμό «Ποιητική Ανθολογία Πενταδακτύλου» που προκήρυξε η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου (ΕΛΚ), προσθέτοντας ότι μετά απο την αξιολόγηση των ποιημάτων αποφασίστηκε στους δημιουργούς των εννέα ποιημάτων με την ψηλότερη βαθμολογία να απονεμηθούν βραβεία και έπαινοι.

Το 1ο βραβείο μοιράζονται ο Λαζάρου Λάζαρος με το "Καφές εν Κύπρω" και ο Χόπλαρος Παντελής με το "Πενταδάκτυλος", το 2ο βραβείο μοιράζονται η Νεοφύτου Θάλεια με το "Αντάλλαξα τον Πενταδάκτυλο" και η Κωνσταντίνου Εβίτα με το "Πέντε βουνίσια λόγια", το 3ο βραβείο μοιράζονται η Κατσουνωτού Ευρυπίδου Διαμάντω με το "Ο αετός του Πενταδάχτυλου" και Πέτρου Χριστιάνα με το "Κύπριδα Μούσα".

Σε δελτίο Τύπου της Ένωσης αναφέρεται ότι επιπρόσθετα, επιλέγηκαν, βάσει της σειράς κατάταξής τους, ακόμα 47 ποιήματα, ώστε να ανθολογηθούν συνολικά 56, όσα και οι κοινότητες του Πενταδακτύλου (56).

Αναφέρει τέλος ότι η Επιτροπή Έκδοσης θα επικοινωνήσει με τους ποιητές που θα ανθολογηθούν και πως με την ολοκλήρωση της έκδοση της Ανθολογίας θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασής της και απονομής των βραβείων, των επαίνων και των πιστοποιητικών συμμετοχής (στην Ανθολογία).

 

Tags

Τελευταία νέα

Η Μπιενάλε της Γάζας, στη Νέα Υόρκη και την Αθήνα, με έργα καλλιτεχνών από την εμπόλεμη λωρίδα

25.08.2025 11:55

Post thumbnail or placeholder

«Zorba Il Greco»: Στη Βερόνα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση Θεοδωράκη, στην Κύπρο τον Σεπτέμβρη

25.08.2025 11:33

Post thumbnail or placeholder

Προϊστορικοί οικισμοί και μεσαιωνικό συγκρότημα στον Κ. Πύργο Τηλλυρίας

25.08.2025 11:08

Post thumbnail or placeholder

Πάμε σινεμά στου Χατζηχαμπή στο Βαρώσι

25.08.2025 07:47

Post thumbnail or placeholder

Ο Βρασίδας της ξυλογλυπτικής

25.08.2025 07:29

Post thumbnail or placeholder

Αναδρομική έκθεση της Yayoi Kusama σε μουσεία της Ευρώπης

23.08.2025 12:40

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ