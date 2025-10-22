Μπεστ σέλερ το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιούφρε, βασικής κατήγορου του Έπστιν

Δημοσιεύθηκε 22.10.2025 09:41

Τα απομνημονεύματα μιας από τις κύριους κατηγόρους του Τζέφρι Έπστιν, της Βιρτζίνια Τζιούφρε, της οποίας οι ισχυρισμοί πυροδότησαν την πτώση του πρίγκιπα Άντριου της Βρετανίας, εκτοξεύτηκαν στην κορυφή της λίστας μπεστ σέλερ του Amazon UK, την Τρίτη.

Η δημοσίευση του βιβλίου της Βιρτζίνια Τζιούφρε έχει επαναφέρει την προσοχή στην ιστορία του Έπστιν τόσο στη Βρετανία όσο και στις ΗΠΑ, όπου μαίνεται διαμάχη για την δημοσιοποίηση αρχείων για τον καταδικασμένο παραβάτη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η επανεμφάνιση ισχυρισμών ότι η Τζιούφρε αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον Άντριου τρεις φορές, συμπεριλαμβανομένων δύο όταν ήταν μόλις 17 ετών, ώθησε τον πρίγκιπα την Παρασκευή να απαρνηθεί τον βασιλικό του τίτλο.

Αυτό ακολούθησε τις αναφερόμενες πιέσεις από τον αδελφό του, Βασιλιά Κάρολο Γ΄ και τον ανιψιό του, διάδοχο του θρόνου Πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Η Τζιούφρε, πολίτης των ΗΠΑ και της Αυστραλίας, αυτοκτόνησε τον Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών, αφήνοντας πίσω της τα απομνημονεύματά της με τίτλο "Nobody's Girl".

«Θα το θεωρούσε νίκη το γεγονός ότι αναγκάστηκε, με οποιοδήποτε μέσο, να απαρνηθεί ο Αντριου τους τίτλους του οικειοθελώς», δήλωσε στο BBC η συγγραφέας του βιβλίου Έιμι Γουάλας.

Σε συνέντευξη, την Τρίτη, η συγγραφέας προέτρεψε τον Άντριου να συνεργαστεί με τις αμερικανικές αρχές που εξακολουθούν να διερευνούν τα εγκλήματα του Έπστιν.

«Είδε πράγματα που συνέβαιναν», δήλωσε στο Times Radio, προσθέτοντας «θα μπορούσε να μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες με τους ερευνητές της υπόθεσης».

Ο Αμερικανός Βουλευτής, Πιτ Σέσιονς, ο οποίος συμμετέχει σε επιτροπή εποπτείας του Κογκρέσου που διερευνά την υπόθεση Έπστιν συμφώνησε με την τοποθέτηση.

Ο Άντριου, 65 ετών, ο οποίος αρνείται ότι έχει προβεί σε οποιοδήποτε αδίκημα, συμφώνησε να πληρώσει στην Τζιούφρε εκατομμύρια δολάρια το 2022 για να τερματίσει την αγωγή της εναντίον του για σεξουαλική επίθεση.

Τα απομνημονεύματά της, που βρίσκονται στην κορυφή των charts, αφηγούνται τρεις σεξουαλικές συναντήσεις με τον Άντριου, η μία εκ των οποίων, όπως ισχυρίζεται, ήταν ένα όργιο στο νησί του Έπστιν, στο οποίο συμμετείχαν ο Έπστιν, ο Πρίγκιπας και άλλα οκτώ νεαρά κορίτσια.

Στην πρώτη τους υποτιθέμενη συνάντηση τον Μάρτιο του 2001, η Τζιούφρε αφηγείται ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον Πρίγκιπα στο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία φυλακίστηκε δύο δεκαετίες αργότερα επειδή βοήθησε τον Έπστιν να κακοποιήσει σεξουαλικά κορίτσια.

Η Τζιούφρε είπε ότι η Μάξγουελ την επαίνεσε το επόμενο πρωί, λέγοντάς της: «Τα πήγες καλά. Ο Πρίγκιπας διασκέδασε».

Η Τζιούφρε ισχυρίστηκε ότι ο Έπστιν της έδωσε 15.000 δολάρια για την «εξυπηρέτηση» στον Άντριου.

Με πόνο αφηγείται ένα άλλο βίαιο περιστατικό στο νησί του Έπστιν με έναν άνδρα που περιγράφει ως «πρώην Υπουργό», χωρίς να δώσει την εθνικότητά του.

Ο Πρίγκιπας παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα και τον τίτλο της Αυτού Υψηλότητας το 2019, μετά από μια καταστροφική τηλεοπτική συνέντευξη σχετικά με τους ισχυρισμούς της Τζιούφρε.

Τώρα είναι αντιμέτωπος με πιέσεις για να χάσει τον τίτλο του Πρίγκιπα, παράλληλα με τις απαιτήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα οικονομικά του.

Ο Κάρολος προετοιμάζεται, την ίδια ώρα, για διήμερη επίσκεψη στο Βατικανό που ξεκινά την Τετάρτη.

Μια πηγή από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ισχυρισμοί του βιβλίου προκαλούν «πολύ σοβαρή ανησυχία» και θα πρέπει να «εξεταστούν με τον κατάλληλο τρόπο».

Εν τω μεταξύ, η βρετανική εφημερίδα Times ανέφερε την Τρίτη ότι ο Άντριου δεν είχε πληρώσει ενοίκιο για δύο δεκαετίες στο Royal Lodge των 30 δωματίων στο Γουίνδσορ, δυτικά του Λονδίνου, όπου ζει με την πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον.

Προκύπτει από μια φαινομενικά ευνοϊκή συμφωνία του 2003 για την έπαυλη που ανήκει στο Crown Estate, την ανεξάρτητη διαχείριση γης και ακινήτων της βασιλικής οικογένειας.

Σε αντάλλαγμα για την προκαταβολή 8,5 εκατομμυρίων λιρών (11,4 εκατομμύρια δολάρια) για μίσθωση και ανακαινίσεις, ο Άντριου δεν ήταν υποχρεωμένος να πληρώνει ετήσιο ενοίκιο και μπορεί να μείνει εκεί μέχρι το 2078, σύμφωνα με τους Times.

Ο Βουλευτής των Συντηρητικών, Ρόμπερτ Τζένρικ, ήταν μεταξύ εκείνων που επέκριναν, λέγοντας στην εφημερίδα ότι «ήρθε η ώρα ο Πρίγκιπας Άντριου να φύγει για να ζήσει ιδιωτικά», καθώς «το κοινό τον έχει βαρεθεί».

Στις ΗΠΑ, τα λεγόμενα αρχεία Έπστιν ήταν το επίκεντρο της διαμάχης που πλήττει τη δεύτερη Προεδρία του Τραμπ.

Ο Έπστιν κάποτε φίλος του Προέδρου, αυτοκτόνησε το 2019 ενώ βρισκόταν στη φυλακή περιμένοντας δίκη για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας.

Η Τζιούφρε στρατολογήθηκε στο φερόμενο ως δίκτυο σεξουαλικής εμπορίας του Έπστιν από την Μάξγουελ, ενώ εργαζόταν στο κτήμα Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ, το 2000.

Στο βιβλίο αποκάλυψε ότι η μεταγενέστερη μεταχείρισή της από τον Έπστιν και άλλους την οδήγησε στον φόβο ότι θα «πέθαινε ως σκλάβα του σεξ».