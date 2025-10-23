«Ρίζες και Χώματα»: Δικοινοτική μουσική παράσταση

Δημοσιεύθηκε 23.10.2025 12:35

Η παράσταση «Ρίζες και Χώματα» αποτελεί μια καλλιτεχνική γέφυρα ανάμεσα στις δύο κοινότητες της Κύπρου, έναν διάλογο ανάμεσα στη μουσική και την ποίηση, στο παρελθόν και το παρόν, με κοινό όραμα ένα μέλλον ειρήνης και ενότητας.

Η Κίνηση Πολιτισμού, με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού και της Δικοινοτικής πρωτοβουλίας Ειρήνης «Ενωμένη Κύπρος» παρουσιάζει την μουσική παράσταση «Ρίζες και Χώματα», σε συνθέσεις του Γιώργου Καλογήρου, βασισμένη στην ομώνυμη ποιητική συλλογή του Τουρκοκύπριου ποιητή Fıkret Demırağ (Φικρέτ Ντεμιρά), «Εκδόσεις Ετεροτοπία» σε μετάφραση Άνθης Καρρά.

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2025, στο Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία, στις 20:00

Μουσική: Γιώργος Καλογήρου

Ποίηση: Fıkret Demırağ

Αφήγηση:

Ζεκί Αλί

Αντωνία Χαραλάμπους

Ερμηνείες:

Αυγή Χατζηπαύλου, Κωνσταντίνα Ξενοφώντος, Κατερίνα Παράσχου, Φρειδερίκη Τομπάζου, Αντρέας Ελεσνίτσαλης, Μιχάλης Λυσιώτης, Πάρης Παράσχος, Σάββας Χρυσοστόμου

Παίζουν οι μουσικοί της Ορχήστρας Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής της Κίνηση Πολιτισμού

Λίγα λόγια για το έργο

Η μελοποιημένη ποιητική συλλογή «Ρίζες και Χώματα» αποτελεί έναν ύμνο στην Κύπρο και στους ανθρώπους της, μια βαθιά αναφορά στην ιστορία του νησιού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το έργο αναδεικνύει την ειρήνη, την αδελφοσύνη και την ανάγκη για επανένωση του κυπριακού λαού, που για δεκαετίες βιώνει τις συνέπειες του διαχωρισμού.

Η ποίηση του Fıkret Demırağ, μεταφρασμένη με ευαισθησία από την Άνθη Καρρά, λειτουργεί ως μήνυμα αντίστασης απέναντι στη συνεχιζόμενη στρατιωτική κατοχή και ως κάλεσμα για συμφιλίωση και συνύπαρξη.

Η μουσική του Γιώργου Καλογήρου αντλεί έμπνευση από τη μουσική παράδοση της Κύπρου, εμπλουτισμένη με στοιχεία από την αρχαία ελληνική, τη βυζαντινή και τη δημοτική μουσική της Ανατολής. Τα ποιήματα και τα τραγούδια παρουσιάζονται στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, τονίζοντας τη γλωσσική και πολιτισμική συνύπαρξη του τόπου.

Ημερομηνία: Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2025

Χώρος: Θέατρο Παλλάς, Λευκωσία

Ώρα έναρξης: 20:00

Είσοδος: €10 Sold Out tickets και τα καταστήματα STEPHANIS

Η παράσταση «Ρίζες και Χώματα» αποτελεί μια καλλιτεχνική γέφυρα ανάμεσα στις δύο κοινότητες της Κύπρου, έναν διάλογο ανάμεσα στη μουσική και την ποίηση, στο παρελθόν και το παρόν, με κοινό όραμα ένα μέλλον ειρήνης και ενότητας.