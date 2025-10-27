Παράθυρο logo
Έκθεση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του καλλιτέχνη κόμικς Μίκι Μούστερ στη Σλοβενία
Δημοσιεύθηκε 27.10.2025 08:10
Φωτογραφίες: ljubljanskigrad.si

Στην έκθεση, που εγκαινιάστηκε πριν τρεις μέρες, παρουσιάζονται πρωτότυπες φωτογραφίες και αντικείμενα που δείχνουν τα ενδιαφέροντα του Μούστερ από την παιδική του ηλικία.

Το Μουσείο της Πόλης της Λιουμπλιάνας τιμά τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκι Μούστερ (1925-2018), του θρυλικού Σλοβένου καλλιτέχνη κόμικς, σκιτσογράφου και γλύπτη με μια έκθεση που ζωντανεύει όχι μόνο το έργο του αλλά και την εποχή κατά την οποίαν έζησε.

Δημιουργός αμέτρητων κόμικς, ταινιών κινουμένων σχεδίων και διαφημίσεων, ο Μούστερ είναι περισσότερο γνωστός για τη συλλογή με κεντρικούς ήρωες τους Ζβιτόρεπετς, Τρντόνια και Λακότνικ, περιπέτειες δράσης μιας αλεπούς, μιας χελώνας και ενός αφελούς λύκου.

Ο Μίκι Μούστερ, θρυλικ'ος Σλοβένος καλλιτέχνης κόμικς, σκιτσογράφος και γλύπτης

Στην έκθεση, που εγκαινιάστηκε πριν τρεις μέρες, παρουσιάζονται πρωτότυπες φωτογραφίες και αντικείμενα που δείχνουν τα ενδιαφέροντα του Μούστερ από την παιδική του ηλικία.

Ο Μούστερ μαγεύτηκε από τη Χιονάτη της Disney, την πρώτη ηχητική και έγχρωμη ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους που είδε στον κινηματογράφο Union της πρωτεύουσας της Σλοβενίας. 

Μετά  την πρώτη του επαφή με τον κινηματογράφο γέμισε τα σημειωματάριά του με ξωτικά, δήλωσε η επιμελήτρια  της έκθεσης, Μπάρμπαρα Σάβεντς, σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το σλοβενικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο Μούστερ σπούδασε Γλυπτική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Λιουμπλιάνα και η έκθεση παρουσιάζει τρία από τα γλυπτά του, συμπεριλαμβανομένων δύο πορτρέτων της συζύγου του. Επίσης, εκτίθενται 21 πρωτότυπα σχέδια των κόμικς του, καθώς και σχέδια με διορθώσεις.

Ενότητα της έκθεσης παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, τα επιτεύγματα του καλλιτέχνη στην κολύμβηση. Ήταν βετεράνος πρωταθλητής κολύμβησης στην κατηγορία masters για άτομα 75 έως 85 ετών.

Κέρδισε την απόσταση του μαραθωνίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2000 στο Μόναχο και τρία χάλκινα μετάλλια, καθώς και χρυσό και ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2003 στη Γαλλία.

«Ο Μίκι Μούστερ ήταν εικονογράφος με ασταμάτητο πάθος και κατέκτησε όλα τα μυστικά του animation ως αυτοδίδακτος καλλιτέχνης, ώστε οι χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων του να μπορούν να ζωντανεύουν στη σλοβενική τηλεόραση.

Ήταν εργασιομανής σε όλη του τη ζωή και πέρασε 17 χρόνια στη Γερμανία, εργαζόμενος για την Bavaria Film και άλλα στούντιο» αναφέρουν οι διοργανωτές της έκθεσης.

Το συνοδευτικό πρόγραμμα της έκθεσης αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Σλοβενικό Κινηματογραφικό Αρχείο στα Αρχεία της Σλοβενίας, τη Σλοβενική Ένωση Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων, το Αρχείο του ραδιοτηλεοπτικού φορέα της χώρας RTV Σλοβενίας και την εταιρεία παραγωγής Casablanca.

Πηγή: ΚΥΠΕ / ΑΠΕ-ΜΠΕ

