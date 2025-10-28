Παράθυρο logo
Δημοσιεύθηκε 28.10.2025 19:11
Η Rosalía επανενώνεται με τη Björk στο κομμάτι «Berghain» (βίντεο)

Η Ισπανίδα τραγουδίστρια παρουσιάζει ένα πειραματικό κομμάτι με τη Björk και τον Αμερικανό μουσικό Yves Tumor, το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ της «Lux».

Η Rosalía κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Berghain», το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ της «Lux», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου.

Εμπνευσμένο από την ατμόσφαιρα του θρυλικού νυχτερινού κλαμπ του Βερολίνου με το ίδιο όνομα, το κομμάτι τη φέρνει ξανά κοντά στην πρωτοπόρο ποπ σταρ της Ισλανδίας Björk και τον Αμερικανό μουσικό Yves Tumor.

Το «Berghain» περιλαμβάνει στίχους στα γερμανικά, αγγλικά και ισπανικά, ενώ ο ήχος του συνδυάζει εκκλησιαστικό όργανο, χορωδίες και ηλεκτρονικές βάσεις.

Το βιντεοκλίπ, σε σκηνοθεσία του Nicolás Méndez, δείχνει τη Rosalía να εκτελεί διάφορες καθημερινές σκηνές που μεταμορφώνονται σε συμβολικές εικόνες γεμάτες μυστικισμό.

Το νέο κομμάτι σηματοδοτεί την αρχή μιας πιο πνευματικής και ορχηστρικής περιόδου, πολύ διαφορετικής από την αστική αισθητική του «Motomami» (2022).

Το άλμπουμ «Lux» θα περιλαμβάνει 18 τραγούδια, δομημένα σε τέσσερις ενότητες, και θα συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως οι: Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz και η London Symphony Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Daníel Bjarnason.

Το μουσικό βίντεο, που γυρίστηκε σε Βερολίνο και Βαρκελώνη, συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στο YouTube μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Η τραγουδίστρια έκανε επίσης μια έκπληξη εμφάνιση στην Πλατεία Callao στη Μαδρίτη την περασμένη εβδομάδα για την προώθηση της δουλειάς της, με το εξώφυλλο του άλμπουμ να προβάλλεται στις οθόνες της πλατείας και στη Gran Vía.

Με πληροφορίες από euronews.com

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ROSALIA
