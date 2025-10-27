Ξεκίνησε το Φεστιβάλ Art Explora - 11 μέρες τέχνης, μουσικής και μεσογειακής αύρας

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, πολλοί επισκέπτες, καλλιτέχνες και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στη Μαρίνα Λεμεσού για να γιορτάσουν τα εγκαίνια του Φεστιβάλ Art Explora στην Κύπρο. Η νέα αυτή στάση, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σηματοδοτεί το τελευταίο στάδιο της μεσογειακής του οδύσσειας για το 2025, μετά από περισσότερους από 300.000 επισκέπτες που έχουν ήδη ανακαλύψει το πρώτο μουσείο-σκάφος στον κόσμο, σε λιμάνια όπως η Μασσαλία, η Ταγγέρη, το Δυρράχιο, η Ριέκα και ο Πειραιάς.

Η γιορτή μεταμόρφωσε το λιμάνι σε έναν ζωντανό χώρο τέχνης, πολιτισμού και συμμετοχής. Το απόγευμα ξεκίνησε με ξεναγήσεις στο μουσείο-σκάφος, ακολούθησαν οι επίσημες ομιλίες και το εορταστικό πρόγραμμα συναυλιών, το οποίο κράτησε μέχρι αργά το βράδυ στην Πλατεία Παλιού Λιμανιού. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Λεμεσού, οι Kemal Deveci και Aziz Kahraman, ο Στέλιος Πετράκης και το μουσικό του σύνολο, ο Μιχάλης Τερλικκάς & Mousa Music Group και η Krista Papista με τον Jan Verwoertκαι την Kanella Petropoulou ενθουσίασαν το κοινό, ενώ τη βραδιά έκλεισαν τα DJ sets των DJ Koulla P. Katsikoronou και DJ Harama.

Παράλληλα, η εκδήλωση ένωσε καλλιτέχνες και επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας το έντονο πνεύμα συνεργασίας και ανταλλαγής που χαρακτηρίζει το φεστιβάλ. Ανάμεσα στους παρευρισκομένους ήταν ο Bruno Julliard, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Art Explora, ο Γιάννης Αρμεύτης, Δήμαρχος Λεμεσού, και η Salina Grenet-Catalano, Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Κύπρο. Η παρουσία τους υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας θεσμών και καλλιτεχνών για τη δημιουργία μιας τέχνης ανοιχτής, συλλογικής και προσβάσιμης σε όλους, καθώς και τον ρόλο της Λεμεσού ως ζωντανό κέντρο μεσογειακής δημιουργικότητας.

Όπως δήλωσαν:

Bruno Julliard, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Art Explora

«Ναι, πιστεύουμε ότι η τέχνη μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο και να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά. Αυτό το νησί έχει μια απίστευτη ιστορία, διαμορφωμένη από τόσους πολλούς πολιτισμούς και γλώσσες. Είναι μια γη καλλιτεχνών, μουσικών, ονειροπόλων.»

Χριστόδουλος Παναγιώτου, Ιδρυτής του The Island Club

«Ξεκινάμε στη Λεμεσό ένα φεστιβάλ με πυκνό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, εστιάζοντας στην πόλη, τις κοινότητές της και την ιστορία της. Μαζί με τους καλλιτέχνες διεκδικούμε δυναμικά τη σχέση της τέχνης με τη Λεμεσό. Η φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα ανοιχτό, συμπεριληπτικό και προσβάσιμο σε όλους. »

Αντρούλα Καφά, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του The Island Club / Συν-επιμελήτρια

«Η προτεραιότητά μας είναι να ενισχύσουμε και να αναδείξουμε την πλούσια πολιτιστική σκηνή της πόλης μας και τους καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται εδώ. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, στοχεύσαμε να δώσουμε φωνή στη νεαρή καλλιτεχνική κοινότητα της Λεμεσού. »Γιάννης Αρμεύτης, Δήμαρχος Λεμεσού

«Οι τέχνες, ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα αποτελούν το ίδιο το θεμέλιο του DNA της Λεμεσού, λειτουργώντας ως κινητήριος δύναμη για τη συνοχή και την πρόοδο της πόλης μας.Με το όραμα μιας πόλης για όλους — ανοιχτής, φιλικής και προσβάσιμης — συνεχίζουμε να καλλιεργούμε τις τέχνες και τον πολιτισμό ως κοινό τόπο συνάντησης, διαλόγου και έμπνευσης. »

Salina Grenet-Catalano, Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Κύπρο

«Αυτό το μουσείο-πλοίο που ταξιδεύει από λιμάνι σε λιμάνι της Μεσογείου φέρει ένα ισχυρό μήνυμα — αυτό της πολιτιστικής ανταλλαγής, του διαλόγου μεταξύ των λαών και του ανοίγματος προς τον κόσμο.Μαζί υπενθυμίζουμε ότι η Μεσόγειος δεν είναι απλώς μια γεωγραφική περιοχή, αλλά μια πολιτιστική και ανθρώπινη γέφυρα — μια θάλασσα διαλόγου και κοινής δημιουργίας.»

Έντεκα μέρες δωρεάν καλλιτεχνικής γιορτής σε όλη τη Λεμεσό Το κοινό μπορεί να επισκεφθεί το μουσείο-σκάφος στη Μαρίνα Λεμεσού και να ζήσει δύο μοναδικές εμβυθιστικές εμπειρίες:

A Mediterranean Soundscape , ένα ηχητικό ταξίδι σχεδιασμένο από το IRCAM και το Ircam Amplify (Centre Pompidou, Παρίσι)

, ένα ηχητικό ταξίδι σχεδιασμένο από το IRCAM και το Ircam Amplify (Centre Pompidou, Παρίσι) Mediterranean Wonders, μια σειρά εικονικής πραγματικότητας που αναπτύχθηκε με την Ubisoft και μεταφέρει τους επισκέπτες στην αρχαία δόξα της Αθήνας, της Αλεξάνδρειας και της Βενετίας.

Παράλληλα, ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων επιμελημένο από το The Island Club — έναν μη κερδοσκοπικό εκθεσιακό χώρο που ιδρύθηκε από τον καλλιτέχνη Χριστόδουλο Παναγιώτου και διευθύνεται από τη μουσικό και επιμελήτρια Ανδρούλα Καφά — ξεδιπλώνεται σε εμβληματικούς χώρους της πόλης, όπως ο Μόλος, η Πλατεία Παλιού Λιμανιού, το Θέατρο Ριάλτο, το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη και το Αρχαιολογικό Μουσείο.

Κορυφαίες στιγμές του προγράμματος περιλαμβάνουν:

Περφόρμανς της Εβίτας Ιωάννου βασισμένη στο έργο “Other Reflexes” της Νταϊάνας Γεωργίου (27 Οκτωβρίου)

Cinemare, καθημερινές υπαίθριες προβολές στον παραλιακό πεζόδρομο (27 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου)

Η παράσταση του Walid Ben Selim στο κινηματοθέατρο Τάξιμ (29 Οκτωβρίου)

The Right to Home: Diaries of Limassol’s Gentrification, ένα πολυθεματικό πρόγραμμα με εκθέσεις, εργαστήρια, προβολές, ομιλίες και συναυλίες (30 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου)

1953: μια μοναδική, 15ωρη δραματουργική άσκηση από το σούρουπο έως την αυγή, στο Θέατρο Ριάλτο (31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου)

Τα Limassol Art Walks, σε συνεργασία με το φεστιβάλ, μετατρέπουν το ιστορικό κέντρο σε υπαίθρια γκαλερί (31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου)

Your Face Sounds Familiar: μια ολοήμερη εκδήλωση που γιορτάζει τη δημιουργικότητα και το πνεύμα της κοινότητας της Φιλιππινέζικης διασποράς στην Κύπρο (2 Νοεμβρίου).

Μια μεσογειακή οδύσσεια για όλουςΑνοιχτό και δωρεάν για όλους, το Φεστιβάλ Art Explora συνεχίζεται στη Λεμεσό έως τις 4 Νοεμβρίου, με το μουσείο-σκάφος του ανοιχτό για επισκέψεις έως τις 2 Νοεμβρίου. Από τη Μαρίνα μέχρι το κέντρο της πόλης, το φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό να ζήσει την τέχνη ως μια συλλογική γιορτή, μέσα από εκθέσεις, συναυλίες, παραστάσεις και εμβυθιστικές εμπειρίες στους πιο εμβληματικούς χώρους της Λεμεσού.

Πλήρες πρόγραμμα: www.artexplora.org/el/festival/city/limassol

Photo: Demetris Loutsios, Art Explora Festival in Limassol, 2025

Χρήσιμες Πληροφορίες

Art Explora Festival – Λεμεσός

Ημερομηνίες : 25 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2025 (επισκέψεις στο μουσείο-σκάφος έως 2 Νοεμβρίου)

Τοποθεσίες: Μαρίνα Λεμεσού, Πλατεία Παλιού Λιμανιού και Μόλος, Θέατρο Ριάλτο, Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη, Ξυδάδικο, Αρχαιολογικό Μουσείο Λεμεσού, Tapper Bar, MeMeraki και άλλοι χώροι.

Ώρες λειτουργίας για το σκάφος-μουσείο:

10:00 π.μ. – 9:00 μ.μ. (τελευταία είσοδος: 7:45 μ.μ.) τις καθημερινές

10:00 π.μ. – 10:00 μ.μ. (τελευταία είσοδος: 8:45 μ.μ.) τα Σαββατοκύριακα

Δωρεάν είσοδος για όλους. Ορισμένες παραστάσεις, συναυλίες και δραστηριότητες απαιτούν δωρεάν κράτηση online :

www.artexplora.org/el/festival/city/limassol

