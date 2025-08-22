Παράθυρο logo
Δημοσιεύθηκε 22.08.2025 10:27
Η Δανία καταργεί το ΦΠΑ στα βιβλία ενθαρρύνοντας την ανάγνωση

Η Δανία έχει τον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ στα βιβλία σε όλη την Ευρώπη.

Για να ενθαρρύνει την ανάγνωση, η κυβέρνηση της Δανίας θέλει να καταργήσει τον ΦΠΑ στα βιβλία, που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 25%, ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτισμού,Γιάκομπ Ένγκελ- Σμιντ.

«H κυβέρνηση προτείνει στο νομοσχέδιο του προϋπολογισμού να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βιβλία», δήλωσε σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Ritzau.

«Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση ανάγνωσης, η οποία, δυστυχώς, εξαπλώνεται τα τελευταία χρόνια», εξήγησε ο υπουργός διευκρινίζοντας ότι η κατάργηση του ΦΠΑ θα κοστίσει στο κράτος 330 εκατ. κορώνες (44,2 εκατ. ευρώ) ετησίως.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της Pisa του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι Δανοί μαθητές ηλικίας 15 ετών δεν διαθέτουν τις ελάχιστες δεξιότητες που απαιτούνται για να κατανοήσουν και να εξαγάγουν πληροφορίες από ένα απλό κείμενο, ποσοστό που αυξήθηκε κατά τέσσερις μονάδες σε δέκα χρόνια.

Η Δανία έχει τον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ στα βιβλία σε όλη την Ευρώπη, την ώρα που πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει μειωμένους ή ειδικούς συντελεστές. Η Βρετανία δεν επιβάλλει ΦΠΑ στα βιβλία.

Οι Δανοί εκδότες τάσσονται υπέρ της κατάργησης του ΦΠΑ.

Σε συνδυασμό «με την αύξηση των αγορών βιβλίων για τις δημόσιες και σχολικές βιβλιοθήκες, (το μέτρο) θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την κουλτούρα της ανάγνωσης και να διασφαλίσει την πρόσβαση σε έντυπα βιβλία για όλους τους Δανούς - τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες», έγραψαν σε έκθεσή τους που παρέδωσαν στα τέλη Μαΐου στον υπουργό.

