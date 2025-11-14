Παράθυρο logo
Θέατρο
«Το αγόρι με το πατίνι»: Μια θεατρική παράσταση για παιδιά ανεβαίνει τον Δεκέμβριο
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 14.11.2025 12:21
Το έργο μπορούν να δούνε όλα τα παιδιά από τεσσάρων χρονών και άνω ή όσοι νιώθουν παιδιά.

 

Με το παιδικό θεατρικό έργο «Το αγόρι με το πατίνι», το Θέατρο Ροή εγκαινιάζει τον θεατρικό παιδικό κύκλο.

Μια ιστορία βγαλμένη από λαϊκό γαλλικό παραμύθι, με μια παρέα αγόρια και κορίτσια και έναν δίκαιο μάγο!

Το έργο στοχεύει στην ενσυναίσθηση, την αποδοχή και την συμπερίληψη.

Story:

Ο Γρηγόρης είναι ένα γλυκό, ευγενικό αγόρι γεμάτο δοτικότητα, με δυο εργατικούς και αφοσιωμένους γονείς. Το πρόβλημα του είναι η παρέα που δεν έχει!

Ο Γρηγόρης διαφέρει από τα άλλα παιδιά γιατί δεν μπορεί να έχει πολλά υλικά αγαθά . Έτσι δεν έχει ούτε πατίνι και πηγαίνει στο σχολείο με τα πόδια!

Τα παιδιά στο σχολείο τον χλευάζουν και νιώθει μειονεκτικά. Για καλή του τύχη όμως βρίσκει έναν καλό μάγο! Ο μάγος όχι μόνο του χαρίζει ένα πατίνι αλλά του χαρίζει ένα σπουδαίο πατίνι! Ένα πατίνι με φτερά! Αλλά με έναν όρο: Να παραμείνει καλός, δίκαιος και δοτικός!

Άραγε θα μπορέσει ο Γρηγόρης να αντέξει χωρίς έπαρση αυτή την υπέροχη τύχη; Ή θα αλλάξει και θα γίνει σκληρός και αλαζόνας;

Η συνέχεια στο θέατρο της Ροής στις 7 και 14 Δεκεμβρίου.

Σκηνοθεσία / θεατρική προσαρμογή:

Ναυσικά Απόστρατου

Ηθοποιοί:

Βίκτωρας Νικολαΐδης

Μύρια  Αργυρού

Ναυσικά Απόστρατου

Διεύθυνση Παραγωγής:

Βαλεντίνα Σοφοκλέους

Μουσική:

Λούκας Ξενοφώντος

Tags

ΘΕΑΤΡΟ
