Παίρνει θέση το Υφ. Πολιτισμού: Δεν λογοκρίνει, ούτε δύναται να παρέμβει ή να ακυρώσει απόφαση Επιτροπής - Τι λέει για Ιωάννου

Δημοσιεύθηκε 14.11.2025 19:29

«Τα μέλη των επιτροπών, περιλαμβανομένου του Προέδρου, δεσμεύονται από αρχές εχεμύθειας και σεβασμού της συλλογικής διαδικασίας»

«Η Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της ανεξάρτητα», λέει το Υφυπουργείο Πολιτισμού, σε ανακοίνωση, που εξέδωσε πριν από λίγο, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, για τα έτη 2024–2025.

Ο κ. Κυριάκος Ιωάννου, σημειώνεται στην ανακοίνωση, «εξέφρασε τη διαφωνία του με τις αποφάσεις της Επιτροπής που προήδρευσε», καθώς αναφέρθηκε «σε προσπάθεια εκ μέρους του να πείσει την Υφυπουργό να τις ακυρώσει και να ζητήσει αναθεώρηση των αποφάσεων της Επιτροπής».

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού, παραπέμπει στον Κανονισμό των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, ο οποίος διέπει ότι η Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της ανεξάρτητα.

«Η Υφυπουργός Πολιτισμού μπορεί να τις επικυρώσει ή, μόνο σε περίπτωση προβλήματος στη διαδικασία, να τις αναπέμψει για επανεξέταση. Δεν έχει δυνατότητα να ακυρώσει αποφάσεις της Επιτροπής ούτε να παρέμβει στο περιεχόμενό τους», προστίθεται.

Το Υφυπουργείο τονίζει, ακόμη, ότι η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδη αρχή, καθώς «δεν λογοκρίνει λογοτεχνικά έργα ούτε παρεμβαίνει σε κρίσεις ανεξάρτητων επιτροπών».

Τέλος, σημειώνεται ότι τα μέλη των επιτροπών, περιλαμβανομένου του Προέδρου, δεσμεύονται από αρχές εχεμύθειας και σεβασμού της συλλογικής διαδικασίας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πλειοψηφικά, γεγονός που όλα τα μέλη οφείλουν να τιμούν.

«Με την ευκαιρία, η Υφυπουργός Πολιτισμού επιθυμεί να ευχαριστήσει όλες τις Επιτροπές, οι οποίεςαποτελούνται από άτομα εγνωσμένου κύρους, για τις άοκνες προσπάθειες τους και για την συνεισφορα τους», καταλήγει η ανακοίνωση.