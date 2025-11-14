Ανακοινώθηκαν τα κρατικά βραβεία λογοτεχνίας για εκδόσεις του 2024

Δημοσιεύθηκε 14.11.2025 09:53

Ελένη Κεφάλα στην ποίηση, Κυριάκος Μαργαρίτης στο μυθιστόρημα, Ανδρέας Μαλόρης στο διήγημα και Παντελής Βουτουρής στο δοκίμιο είναι μερικοί από τους βραβευθέντες με τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Η Κριτική Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απονομή του Κρατικού Βραβείου Ποίησης για εκδόσεις 2024 στην Ελένη Κεφάλα για το έργο της Direct orient: ποιήματα (Εκδόσεις Περισπωμένη).

Σύμφωνα με το σκεπτικό βράβευσης η ποιήτρια, "μέσω έντονης διακειμενικότητας, δραματικότητας, προφορικότητας και απεύθυνσης, δημιουργεί μια ποιητική σύνθεση που ενώνει το παρελθόν με το παρόν, την ποίηση με το αρχαίο δράμα, και που μας ταξιδεύει σε τοποθεσίες, ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα".

Επίσης, "η ποιητική συλλογή της Ε. Κεφάλα είναι ένα πρωτότυπο και ευφάνταστο αφήγημα, δομημένο σε προσεκτικά επιμελημένες ψηφίδες και αξίζει να αναγνωσθεί από το συνδημιουργικό κοινό, ακόμα και να επεξεργαστεί με δραματικό τρόπο".

Η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απονομή του Κρατικού Βραβείου Μυθιστορήματος για εκδόσεις 2024 στον Κυριάκο Μαργαρίτη για το έργο του Συμβάν 74 (Εκδόσεις Ίκαρος).

Σύμφωνα με το σκεπτικό βράβευσης "το μεγάλο επίτευγμα του μυθιστορήματος Συμβάν 74 είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Κ. Μαργαρίτης καταφέρνει να μιλήσει σε αυτό το βιβλίο: με τρόπο συγκινητικό αν και εγκυκλοπαιδικό, εμπεριστατωμένο αν και υποκειμενικό, συμπεριληπτικό αν και μονόπλευρο".

Επίσης, "το Συμβάν 74 είναι σίγουρα ένα απαιτητικό βιβλίο, μια σύνθεση που ενεργοποιεί την επιμονή του αναγνώστη, ο οποίος ανταμείβεται ακόμη κι όταν βιώνει στιγμές αμηχανίας ή υπερπληροφόρησης ενώ πρόκειται για ένα βιβλίο που κοιτάζει συνάμα μπροστά και πίσω, εντός και εκτός Κύπρου, αντισταθμίζοντας το ιστορικό αφήγημα με μια γενναιόδωρη ανοιχτοσύνη".

Η Κριτική Επιτροπή Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την απονομή του Κρατικού Βραβείου Διήγημα/Νουβέλα για εκδόσεις 2024 στον Ανδρέα Μαλόρη για το έργο του Σχεδόν τα πάντα: διηγήματα (Εκδόσεις Το Ροδακιό).

Σύμφωνα με το σκεπτικό βράβευσης, "συνεχίζοντας την πολύχρονη καταβύθισή του στον μικρόκοσμο της σύντομης αφήγησης, ο διηγηματογράφος Ανδρέας Μαλόρης επιλέγει με οικονομία, απλότητα και χιούμορ μνήμες προσωπικές αλλά και συλλογικές που μέσα από την παντοδυναμία της λογοτεχνικής συμπύκνωσης αποκτούν καθολικές και υπαρξιακές διαστάσεις".

Επίσης, "η συλλογή διηγημάτων Σχεδόν τα πάντα αποτελεί μια λογοτεχνική πρόταση που πραγματικά ανακουφίζει μέσα από τη λεπτότητα, ειλικρίνεια και ακρίβειά της, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά πως στη μικρή λογοτεχνική φόρμα η κάθε λέξη έχει τη σημασία της και πως η πραγματική ανάγνωση ξεκινά μετά την ανάγνωση".

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την απονομή του Κρατικού Βραβείου Μελέτης (Μονογραφίας)/Δοκιμίου για τη Λογοτεχνία για εκδόσεις 2024 στον Παντελή Βουτουρή για το έργο του Κάπου στην Κύπρο, στον νομό Πρεβέζης: εισαγωγή στην ποιητική του Κώστα Μόντη (Εκδόσεις Ερατώ).

Σύμφωνα με το σκεπτικό βράβευσης, "η μονογραφία του σημαντικού νεοελληνιστή Παντελή Βουτουρή με τίτλο 'κάπου στην Κύπρο, στον νομό Πρεβέζης. Εισαγωγή στην ποιητική του Κώστα Μόντη' διέπεται από εντυπωσιακή πρωτοτυπία, καθώς προσθέτει πολλές νέες ψηφίδες στο εργοβιογραφικό πορτρέτο του σημαντικού αυτού ποιητή και πεζογράφου της νεοελληνικής λογοτεχνίας".

Ταυτόχρονα, ο Π. Βουτουρής "καταφέρνει να ακεραιώσει την ποιητική του Κ. Μόντη και να αναδείξει με μαεστρία το ιδιαίτερο ύφος του και τις τεχνικές του ενώ προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, στη μονογραφία αυτή, η οποία απαρτίζεται από τρία μέρη που εξετάζουν τη λογοτεχνική πορεία του Κ. Μόντη σε συνδυασμό με προσωπικά του βιώματα, προτείνεται ένα σχήμα που λειτουργεί παραδειγματικά για την εκπόνηση και άλλων ανάλογων ή και παρόμοιων επιστημονικών μελετών".

Η Κριτική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απονομή του Κρατικού Βραβείου Νέου Λογοτέχνη για εκδόσεις 2024 στον Αλέξανδρο Χρονίδη για το έργο του Επί των ποταμών Βαβυλώνος (Εκδόσεις Αλμύρα).

Σύμφωνα με το σκεπτικό βράβευσης, "χρησιμοποιώντας άμεσο και επαναστατικό λόγο, η συγκεκριμένη σύνθεση ποιημάτων παρουσιάζεται στον αναγνώστη σαν μια σύγχρονη Βαβυλώνα, μέσα από μια διαδρομή που χρωματίζεται από προσωπικά, κοινωνικά, πολιτικά και ακτιβιστικά στοιχεία".

Επίσης, "το βιβλίο έχει φωνή, είναι χειμαρρώδες, αχαλίνωτο και δυναμικό και κυρίως παρουσιάζει στοιχεία μιας προσωπικής ποιητικής ταυτότητας που με λίγη αφαίρεση και συμπύκνωση του λόγου θα φανούν ακόμη πιο έντονα στο μέλλον".

Την Κριτική Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας 2024 αποτέλεσαν οι Κυριάκος Ιωάννου (Πρόεδρος), Μαρία Α. Ιωάννου, Κωνσταντίνος Μπούρας, Michaela Prinzinger και Χρίστος Χατζηγιάννης.

Εξάλλου, η Κριτική Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας για Παιδιά και Εφήβους, αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι το βραβείο στην κατηγορία Λογοτεχνία για Μικρά Παιδιά θα απονεμηθεί στην Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή για το έργο της Ζεστή Σοκολάτα (Εκδόσεις Τελεία).

Σύμφωνα με το σκεπτικό βράβευσης, "η Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή με το βιβλίο της Ζεστή σοκολάτα θερμαίνει την καρδιά της αναγνώστριας, του αναγνώστη (παιδιού ή και ενηλίκου) με μια ηρωίδα που ξεκινά τον δρόμο της σε κλίμακα μινόρε, αλλά βιώνει στη διαδρομή της την ιδιότητα της καλοσύνης και των μικρών, σχεδόν αφανών εκδηλώσεών της, να απλώνεται, να μεταδίδεται, να γίνεται περισσότερη όταν τη μοιράζεσαι".

Επίσης, "η μικρή ιστορία Ζεστή σοκολάτα προσαρμόζεται με άριστο τρόπο στην αισθητική του εικονοβιβλίου ενώ η διακριτική, σχεδόν ανάλαφρη, λεκτική αφήγηση δένει άρρηκτα με την εμπνευσμένη εικονογράφηση συνθέτοντας και τα δύο ένα κείμενο που σέβεται την παιδική αντίληψη και την ικανότητά της να μπαίνει και να κολυμπάει στα βαθιά".

Η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι το βραβείο στην κατηγορία Λογοτεχνία για Μεγάλα Παιδιά και Εφήβους θα απονεμηθεί στην Άννα Κουππάνου για το έργο της "Όταν μας άφησε η θάλασσα: μια ιστορία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα από Κύπρο του 1974" (Εκδόσεις Πατάκη).

Σύμφωνα με το σκεπτικό βράβευσης το έργο "Όταν μας άφησε η θάλασσα" της Άννας Κουππάνου (εκδόσεις Πατάκη) βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα και στο ταξίδι τετρακοσίων κοριτσιών και αγοριών από την Κύπρο και τη φιλοξενία τους σε ιδρύματα και οικογένειες στην Ελλάδα και εδώ είναι που διαφαίνονται η έρευνα και η στοχαστική εμβάθυνση της συγγραφέως πάνω σε αυτή την υπομελετημένη πτυχής της κυπριακής ιστορίας".

Επίσης, "η πολυεπίπεδη και εξαιρετικά πλούσια τεχνική αφηγηματική σκευή δένει οργανικά με τον χαρακτήρα και τον τρόπο σκέψης της μικρής Κατερίνας, πρωταγωνίστριας και αφηγήτριας του βιβλίου το οποίο αποτελεί μια ιδιαίτερα ώριμη συνεισφορά της Άννας Κουππάνου στην ιστορική μνήμη, την πατριδογνωσία και την τέχνη της μυθοπλασίας".

Την Κριτική Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας για Παιδιά και Εφήβους 2024 αποτέλεσαν οι Κατερίνα Καρατάσου (Πρόεδρος), Ιωάννα Αργυρού Αγγέλα Καϊμακλιώτη, Μένη Κανατσούλη και Λουίζα Μαλλούρη.

Η Κριτική Επιτροπή Εικονογράφησης Βιβλίου για Παιδιά και Εφήβους αποφάσισε ομόφωνα την απονομή του Βραβείου Εικονογράφησης για εκδόσεις 2024 στην Χρύσω Χαραλάμπους για την εικονογράφηση του έργου Η Σελήνη στο Παρίσι της Αρετής Κατσαντώνη (Εκδόσεις Φουρφούρι).

Σύμφωνα με το σκεπτικό βράβευσης στο βιβλίο «Η Σελήνη στο Παρίσι», η εικονογράφος Χρύσω Χαραλάμπους έχει δημιουργήσει φανταστικές εικόνες που αποτυπώνουν το ταξίδι μίας μύγας, της Σελήνης στο Παρίσι, την πόλη του φωτός η οποία μύγα, ακολουθώντας ένα μικρό αγόρι βρέθηκε σε ένα αεροπλάνο με προορισμό το Παρίσι". Αυτό το αναπάντεχο ταξίδι της Σελήνης δίνει μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση στην εικονογράφηση του βιβλίου.

Επίσης, η Χρύσω Χαραλάμπους, "αποτυπώνει την κάθε εικόνα με το ύφος του κειμένου και χρησιμοποιεί εναλλακτικούς συνδυασμούς χρωμάτων στις σκηνές δράσης και δημιουργεί εικόνες που εντυπωσιάζουν και διεγείρουν την προσοχή των παιδιών ενώ πέρα από την αισθητική τους αξία, οι εικόνες της Χρύσως Χαραλάμπους είναι πολύ σημαντικές στην ανάπτυξη των παιδιών επειδή τα ενθαρρύνουν να γίνουν ταξιδιώτες και να γνωρίσουν κόσμο με διαφορετική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό".

Την Κριτική Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Εικονογράφησης Βιβλίου για Παιδιά και Εφήβους 2024 αποτέλεσαν οι Κωνσταντίνος Γεωργίου (Πρόεδρος), Τερέζα Λαμπριανού, Κώστας Μάντζαλος, Δημήτρης Κοκκινόλαμπος και Ζωή Πίντσιες Κυριάκου.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που μέλη των Κριτικών Επιτροπών είχαν σχέση με υποψήφιο έργο απείχαν από την ψηφοφορία.

Τα βραβεία θα απονεμηθούν από την Υφυπουργό Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, σε ειδική τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 8 μ.μ., στο Θέατρο Παλλάς με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.